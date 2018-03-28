За 50 лет небольшое государство в юго-восточной Азии прошло путь от портового города до ультрасовременного мегаполиса, который часто ставят в пример как идеальный город. Даже впервые прибывшие туристы ощущают, что это уже не экзотическая Азия, сошедшая с картинок в журналах для путешественников, а сложный урбанистический рай, объединивший в себе различные культуры, экономические связи и всё то, что заполняет нашу современную жизнь.

Сергей Потеряев Современная Азия

Сергей Потеряев Карта метро Синграпура

Сергей Потеряев Азиатская эклектика

Сергей Потеряев Сингапур

Сергей Потеряев Сингапур — современная Азия

Мы сталкиваемся с городом-страной, залитой светом, стеклом и бетоном. Не тем серым бетоном, который свойственен, например, постсоциалистическим странам, а более лояльным к горожанам и гуляющему взгляду туриста.

Сергей Потеряев Сингапур

Сергей Потеряев Отражения современности

Сергей Потеряев Сингапур

Сингапур — это та же Азия, где встречаются потоки, только перешагнувшая несколько ступеней развития, прыгнувшая в светлое настоящее и заглянувшая в будущее. Гуляя по городу, я наблюдал, как различные районы, улицы, элементы сливаются в единый организм, части которого не только не раздражают, а дополняют и совершенствуют друг друга.

Сергей Потеряев Улицы Сингапура

Сергей Потеряев Витрина

Сергей Потеряев Сингапур