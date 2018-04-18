Тридцать пять офицеров украинской армии, которые выполнили киевский приказ и весной 2014 года ушли из Крыма на Украину, написали открытое письмо Петру Порошенко. За четыре года власть так и не обеспечила их жильем, и они серьезно рассматривают вопрос возвращения в Крым и принятия российского гражданства.

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История этих офицеров весьма показательна. Большинство их коллег в 2014 году решили, что присягали они народу и Родине, а не тем, кто захватил власть в Киеве. Однако были и те, кто всё же исполнил присягу буквально. Что же ждало этих наивных и трогательных людей?

Прежде всего их ждала гражданская война. В письме указано, что большинство офицеров участвовало в «АТО». Кроме того, их ждали пиар-акции: многие офицеры награждены медалями, этого добра майданной власти не жалко. Еще их ждали разговоры про «одну из самых сильных армий на континенте» — в последний раз Порошенко повторил эту мантру буквально неделю назад.

А вот чего они не дождались, так это нормальных условий для жизни и работы, в том числе и решения квартирного вопроса. Обещания на этот счет давались еще в 2014 году, но с тех не принято даже необходимых нормативно-правовых актов. Профильное министерство отвечает отписками. Патриотичные депутаты приезжают попиариться, после чего исчезают в неизвестном направлении.

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Описанная крымскими офицерами история — вовсе не исключение. Не далее как в марте этого года служащие военной части 32 ракетно-артиллерийского полка военно-морских сил Украины пожаловались на катастрофические условия жизни. «Как бомжи» — так было сформулировано в их обращении. Опубликованная видеозапись полностью подтверждает такую характеристику. Таких историй — сотни.

Примерно раз в месяц Порошенко награждает кого-то из солдат медалью или торжественно дарит новую квартиру. Но за пределами этого пиар-пространства — грязные казармы, несъедобная пища, низкие зарплаты, устаревшее вооружение. И еще гражданская война, которую никто не хочет заканчивать, потому что источник прибыли — в ее процессе, а не в ее результате. И еще отсутствие психологической поддержки при выходе «на гражданку», а также каких-либо перспектив в мирной жизни.

Потому и появляются каждую неделю новости о том, что какой-то «ветеран АТО» зарезал прохожего, другой выбросился из окна, третий вступил в незаконное вооруженное формирование. Их накачали «патриотизмом» ненависти, загнали в нечеловеческие условия, дали пострелять, а потом выпустили, но вместо адаптации к мирной жизни дали негласное право зарабатывать на жизнь как умеют.

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Но куда же деваются все те военные миллиарды, которые берутся и из кредитных денег, и из налогов, и из специальных сборов с населения? А на эти деньги дети министров поставляют в армию рюкзаки. Сметы, конечно, завышены в несколько раз, да и рюкзаки, прямо скажем, так себе, но чего не сделаешь ради патриотизма.

Кроме обязательных военных налогов, есть еще и добровольные сборы с тех наивных граждан, которые полагают, что в «зоне АТО» «наши хлопцы» «защищают страну». На эти деньги был куплен, например, внедорожник, чтобы доставлять «хлопцам» продовольствие. Во вторник 16 апреля выяснилось, что организатор сбора, эпический казак Гаврилюк, ездит на этом внедорожнике в Верховную раду.

Традиционное и местами даже трогательное малороссийское мелкое жульничество смешивается с самым настоящим воровством и самой настоящей войной. Украина, по-видимому, первое в мире государство, где граждане добровольно сдают деньги на гражданскую войну и где эти деньги разворовываются за многие сотни километров от фронта.

Тридцать пять крымских офицеров, уходя на Украину весной 2014 года, действовали согласно тексту присяги, поскольку поверили словам новой власти. Однако вместо поддержки со стороны власти они увидели отрицательный отбор. Забота об армии выражается только в словах и осваивании средств. В реальности честного офицера ждет грязная казарма и нерешенный квартирный вопрос, а казака Гаврилюка — «добровольческий» внедорожник.

(сс) Ввласенко Государственный переворот в Киеве

Но были ли основания сомневаться в том, что именно так и случится? Нет. Таких оснований не было. Если власть свергали незаконным образом, при свержении провоцировали и врали, а свергали исключительно для того, чтобы заработать, то едва ли следовало ожидать, что новая власть будет заботиться о людях.

От осины не родятся апельсины. Группа преступников разрушила государство, чтобы захватить власть. Группа преступников захватила власть для того, чтобы на ней зарабатывать. Действуют законы джунглей, сумел пробиться с автоматом — молодец. Те, кто купился на патриотические байки — удобный расходный материал.

Бывшим крымским офицерам, как и многим другим гражданам Украины, не хотелось бы выбирать между жизнью казака Гаврилюка и жизнью бомжа в погонах. Они хотели бы честно служить, получая за это то, что положено. И они правы, просто они ошиблись государством. Государство, в котором всё устроено более или менее так, как им хочется, и более или менее так, как должно быть — это государство они покинули весной 2014 года.