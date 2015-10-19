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Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

В марте на Украине сохранилась и укрепилась тенденция, отмеченная нами ещё в предыдущем обзоре — б/у автомобили занимают более половины рынка первичных регистраций (52% в марте). Для сравнения: в марте прошлого года за новыми автомобилями еще было 65% рынка.

«Увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, а также со снижением средней цены предложения таких авто, т.к. под льготу в 2018 г. попадают уже и 8-летние авто», — поясняют в ассоциации «Укравтопром».

Avtoed.com Авто

Согласно информации портала AUTO-Consulting, всего в январе-марте 2018 г. было продано 19 152 автомобилей (+16,3% к аналогичному периоду прошлого года). Однако эксперты отмечают, что темпы прироста продаж замедлились, и замедление связано со снижением продаж в марте.

«…отрицательная динамика в начале весеннего бизнес-сезона — это довольно тревожный знак. Тем более, если внимательно посмотреть на позиции брендов, то становится понятно, что почти 20% авторынка держится на так называемых «дизельгейтных» автомобилях, которые из-за своей цены не оставили ни единого шанса конкурентам», — цитирует аналитиков AUTO-Consulting издание «Капитал».

Всего же именно в марте было продано 6,8 тыс. новых автомобилей (-6,5% к аппг).

На первом месте по популярности — Toyota (898 регистраций, +14% к аппг). На втором месте — Volkswagen (828 шт, +39% к аппг), 3-е место за Renault (614 шт, — 25% к аппг) 4-е место у Audi и Nissan (по 442 шт, +67% и +3% к аппг соответственно) И, наконец, на 5-м месте — Škoda (431 шт, +10% к аппг).

По результатам I квартала рейтинг самых популярных марок автомобилей выглядит так: Volkswagen Golf (1160 шт), Audi A3 (745 шт), Toyota RAV4 (744 шт), Toyota Camry (662 шт), Renault Duster (660 шт). В январе-феврале кроссоверы были популярнее.

Рынок новых коммерческих автомобилей растёт более активно, чем рынок легковых автомобилей — 2873 регистрации за I квартал (+22%). В пятёрку лидеров в этом сегменте вошли Renault (520 шт, +14%), МАЗ (266 шт, +74%), FIAT (265 шт, — 3%), Citroen (258 шт, в 3 раза больше, чем в прошлом году), Mercedes-Benz (252 шт, в 2 раза больше, чем в прошлом году).

Производство

Пресс-служба корпорации «Богдан моторс» (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах) сообщает, что она подписала контракт с французской компании Bluebus — будет производить кузова для электрических автобусов этого бренда.

«Этот контракт является прорывом «Богдана» на рынок Западной Европы. Мы уже сотрудничали со странами Восточной Европы, в частности Польшей и Чехией. Но отныне поле нашей деятельности распространится и на страны Западной Европы», — отметили в пресс-службе.

А вот с финансами у корпорации не очень. 2017 год она завершила с убытками в 635 млн грн. (это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году). А общий непокрытый убыток корпорации на начало года составляет 5,878 млрд грн.

Глава наблюдательного совета ЧАО «Еврокар» (Закарпатская область) Олег Боярин в комментарии Autonews.ua рассказал, что компания надеется производить электромобили для европейского рынка:

«У VW Group, исходя из сообщений в СМИ, в том числе у Skoda, есть потребность в расширении производственных мощностей для выпуска автомобилей. Они ищут новые производственные площадки [VW заявила об открытии в ближайшие годы 16 заводов по производству электромобилей — Ред.]. У Украины есть возможность получить заказы в качестве внешней производственной площадки, но для этого нужно иметь конкурентные условия. А это уже вопрос к правительству. Поддержка государства в отрасли автопрома является необходимой, я не знаю ни одного примера, чтобы в какой-либо из стран кто-то самостоятельно построил автопроизводство без минимальной поддержки».

Поддержку пытаются обеспечить, хотя и не слишком активно. Ещё в марте в Верховной раде было зарегистрировано сразу 2 законопроекта по дальнейшей либерализации рынка и производства электромобилей на Украине. Так, предлагается внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые позволят до конца 2028 года освободить от уплаты НДС ввоз в страну комплектующих для производства электромобилей либо иных автотранспортных средств с электрической силовой установкой.

Allurauto.kz Производственные линии

Ещё дольше, до конца 2032 года, предлагается освободить от налога на прибыль предприятия, реализующие литий собственной добычи, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы, зарядные устройства для аккумуляторов, а также сами электромобили и электробусы собственного производства. Если правительству и лоббистам «Еврокара» удастся провести эти изменения через парламент, у украинского производителя действительно появится шанс если не на выпуск электромобилей, то хотя бы на производство отдельных узлов — тех же корпусов, как «Богдан моторс».

Правда, похоже, что правительство в данном случае не руководствовалось соображениями помощи украинскому производителю, просто так совпало.

В апреле стало известно, что СБУ засекретила информацию о залежах лития на Украине. Причина такой секретности оказалась банальной: компания народного депутата Игоря Кононенко (армейский товарищ Петра Порошенко, считается одним из его приближённых и серым кардиналом украинской политики) и Игоря Насалика (министр энергетики) вне конкурса получила разрешение на разработку Шевченковского месторождения лития в «украинской» части Донецкой области. Согласно данным, которые смогли получить журналисты, из указанного месторождения можно добыть 14 млн тонн литийсодержащей руды. И даже если лития в ней окажется всего 1% — в текущих ценах это 2,5 млрд долл. На деле же больше, поскольку спрос на литий опережает предложение, ведь кроме электромобилей, литиевые аккумуляторы используются во всех современных гаджетах. Партнёрам удалось получить контроль над месторождением за смешную сумму — 1 млн долл., при том, что прогнозируемый годовой доход — 90 млн долл.

Claus Ableiter Литиевый аккумулятор

Поэтому совершенно неудивительно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян так болеет о размещении производства электромобилей на Украине. Окружению президента ведь нужно куда-то сбывать свой литий. Можно, конечно, и так продавать, в виде сырья, однако создание производства аккумуляторов, а затем и их продажа производителю электромобилей превратит это не только в гораздо более денежный бизнес, но и встроит его глобальную экономику. Можно передать детям престижное дело.

С середины марта «Еврокар» собирает для украинского рынка кроссовер Skoda Karoq. В этом году только этой модели планируется выпустить 630 шт.

В последние пару лет производство автомобилей на Украине демонстрирует рост. Впрочем, утешительно выглядит он разве что в процентах. А также — если не вспоминать, что буквально 10 лет назад украинские предприятия выпускали более 400 тыс. автотранспортных средств всех модификаций. Сегодня же реалии таковы, что даже Узбекистан и Казахстан (автопром развивается в последние 25 и 15 лет соответственно) перегнали Украину по производству автомобилей. Более того, Казахстан даже экспортирует свою продукцию в Китай.

«Сегодня из 12 автосборочных заводов в Украине работают только семь, а уровень использования производственных мощностей составляет лишь 2% от существующих. Количество рабочих мест за десять лет сократилась в пять раз. Мощнейшее предприятие отечественного автопрома — Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в прошлом году выпустил менее двух тысяч автотранспортных средств. Следующее по масштабам предприятие отрасли — черкасский завод корпорации «Богдан», который был открыт в 2008 г., уже более трех лет не выпускает легковых авто», — рассказывает президент ассоциации «Укравтопром» Михаил Резник в интервью изданию «Зеркало недели».

К его оценке также можно добавить следующие цифры: доля рынка автомобилей отечественного производства сократилась с 42% (2008 г.) до 7%. Экспорт за эти годы сократился почти до нуля, хотя один только АвтоЗАЗ в 2008 году экспортировал более 72 тыс. автомобилей.

Электромобили

Развитие рынка электромобилей на Украине по прежнему идёт бурными темпами. По результатам 2017 года Украина заняла 5-е место среди стран мира по этому показателю.

«На днях у Украины была еще одна победа, и я хочу поделиться ее с вами. В мире нашу победу начинают называть «Украинское электромобильное чудо». Аналитики удивляются — у нас ВВП на душу 4000 долларов, а количество электромобилей у страны в разы больше, чем у соседней более богатой Польши. Наше желание не платить за дорогой бензин обеспечивает судьбу электромобилей на рынке авто в 4% и позволяет по темпам развития инфраструктуры сегодня обходить большинство развитых стран», — анализирует соучредитель Electrocars Александр Кравцов.

В данном случае эксперт ссылается на рейтинг Top 10 countries in the global EV revolution, в котором выше Украины расположились только Китай, Норвегия, Швеция, Ирландия. Напомним, Украина действительно второй год подряд занимает 5-е место в этом рейтинге благодаря тому, что рынок электромобилей стал развиваться относительно недавно и высокие темпы удаётся держать за счёт эффекта низкой базы (был 1 электромобиль, стало 2 — формальный рост составляет 100%).

В I квартале 2018 года на Украину было ввезено 1744 электромобиля, что более чем в 3 раза превышает импорт I квартала 2017 года (550 шт) и составляет более половины всего импорта за прошлый год (3256 шт).

Электромобиль

Всего же, по данным главного сервисного центра МВД, на 1 марта на Украине зарегистрировано 6613 электромобилей, 56% из них — в Киеве. Правда, только один из пяти электромобилей — новый.

Способствует росту популярности электромобилей не только отмена НДС с января текущего года, но и сохраняющийся разрыв затрат на эксплуатационное обслуживание.

«Полный заряд до 200—210 км обходится в 50—70 грн. В то время как эквивалент бензина на это расстояние составляет около 600 грн. По нашим расчетам, сделанным ещё до покупки электрокаров, их разница в цене с бензиновыми авто аналогичного класса будет компенсирована за 2,5—3 года эксплуатации», — рассказывает руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры «ДТЭК-Энерго» Игорь Ковалёв в интервью HEvCars.

В то же время менеджер признаёт однобокость развития украинского рынка электрокаров: водители покупают электромобили, но предпочитают заряжать их дома, от обычной сети. Супер-чарджеров мало: они дороги, в их установку вкладываются в основном энтузиасты, а пользователи электромобилей пока не готовы платить за их использование: даже стоимость 3-часовой зарядки составляет сегодня 120—140 грн, причём эксперты предупреждают, что она будет расти. Между тем без достаточного количества коммерческих ЗС электромобиль — неполноценное средство передвижения, поскольку фактически «заперт» в городе. На 1 марта на Украине имелось 1417 зарядных станций, и только 161 из них — быстрой зарядки (стандарт CHAdeMO). Только в конце марта этого года официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине заявил о начале развития сети зарядных станций ABB’s Terra 53 CJ.

Во второй половине апреля официальные дилерские центры Renault на Украине получили право на продажу и обслуживание электромобилей Renault ZOE и Renault Kangoo Z.E. Французский бренд долгое время не начинал официальные продажи своих электромобилей на Украине из-за претензий к качеству зарядных станций. Год назад, во время первой проверки, оказалось, что только 76% ЗС могут обеспечить безопасную зарядку электромобилей Renault. В этом году их количество выросло до 85%.

Однако пока основным поставщиком для Украины остаётся США — по данным «Госвнешинформ», более 80% электромобилей в 2017 году было завезено оттуда. Объясняется это в частности правительственными льготами, из-за чего стоимость электромобилей ниже, чем в США.

«Евробляхи»

Вокруг автомобилей на европейских номерах, ввезённых на Украину по упрощённому режиму, продолжается противостояние. Усиливается оно тем обстоятельством, что в этом году действие упрощённого режима завершается. Между тем уже сотни тысяч украинцев попробовали европейской «халявы» и не желают возврата прежних порядков.

В комитете по налоговой и таможенной политике Верховной рады, похоже, наконец-то определили концепцию закона о легализации «евроблях». За основу решено было взять молдавскую модель.

1. Граждане получают возможность легализовать ввезённый б/у автомобиль со скидкой 70% к действующей ставке акциза. После его уплаты автомобиль получит полноценную украинскую регистрацию.

2. Такая возможность будет распространяться не на все автомобили. Во-первых, будет отсечка по времени ввоза на Украину. Сегодня в комитете рабочий вариант 1 января 2018 года, однако, учитывая скорость рассмотрения и голосования в Верховной раде, после первого чтения дату поменяют на более позднюю. Второе ограничение — соответствие нормам выбросов. Глава комитета Нина Южанина предлагает повышающие коэффициенты для автомобилей ниже стандарта Евро-5. Есть и более радикальные предложения:

«…ввести экологический налог с прогрессивной шкалой налогообложения на все автомобили, которые пересекают украинскую границу — стандарта Евро-6 нулевая ставка налогообложения, по Евро-5 — минимальный сбор, Евро-4 — пятикратный, Евро-3 — десятикратный, Евро 2 — двадцатикратный», — предлагает исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Андрей Чубик в комментарии для издания «Сегодня».

Вторая часть «молдавского варианта» — санкции. Вплоть до выдворения автомобиля по месту регистрации с удержанием затрат с фактического владельца автомобиля. Как раз для этого ещё с прошлого года МВД составляет собственную базу «евроблях», внося в неё каждый остановленный автомобиль.

Подержанный автомобиль из Европы

Проект закона работники комитета передали активистам организаций, объединяющих водителей «евроблях», ещё в середине апреля.

Закон не только установит схему легализации, но и перекроет действующие схемы ввоза. Фиктивные «литовские компании» больше не смогут сотнями выписывать доверенности на управление автомобилем своим «украинским сотрудникам»: управление таким автомобилем по доверенности на срок более 10 дней потребует документального подтверждения.

Въехать на Украину на автомобиле с иностранной регистрацией можно будет на срок менее 30 дней без регистрации или более 30 дней — с регистрацией. За превышение сроков депутаты обещают штрафы в размере 850—17 000 грн. (если автомобиль оформлен на физлицо) или 34—170 тыс. грн. (оформлен на компанию).

Ассоциации водителей «евроблях» не сдаются. В конце марта группа внефракционных депутатов зарегистрировала в ВР законопроект, согласно которому предлагается установить единую ставку льготного тарифа на ввоз автомобилей — 500 евро. Распространить действие этого тарифа предлагается не только на б/у, но и на новые автомобили с единственным условием: ввоз для личных целей. Срок действия льготного режима — до конца 2019 года. Противостояние продолжается.