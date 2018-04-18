Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук приветствовал процесс создания единой поместной Церкви на Украине, сообщает департамент информации УГКЦ. Напомним, что вчера, 17 апреля, президент Украины Петр Порошенко в присутствии лидеров парламентских фракций рассказал, что он написал официальное обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине и просит парламентские фракции присоединиться к этому делу. «Украина сейчас как никогда близка к появлению собственной автокефальной православной Церкви — это подтверждает не только позиция патриарха, но и членов синода Константинопольского патриархата», — подчеркнул Порошенко.

News.ugcc.ua Архиепископ Шевчук чему-то улыбается

Интересно, что свое заявление Шевчук сделал в ходе встречи с послом США на Украине Мари Йованович, которая обратились к архиепископу с просьбой об аудиенции. Американская дипломатия в последнее время проявляла активность на церковном направлении. В субботу, 14 апреля, визит в резиденцию константинопольского патриарха нанес посол государственного департамента США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек. Он прилетел в Турцию, чтобы решить вопрос с освобождением американского пастора-евангелиста Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет за связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Но время на Фанар у посла тоже нашлось. Провел в монастырях Афона минувшие выходные посол США в Греции Джеффри Пайетт, который с августа 2013 по августа 2016 года служил на аналогичной должности на Украине. Как раз тогда в Киеве и произошел государственный переворот. Пайетт даже в Греции не забывает о стране своего бывшего пребывания, делая публичные заявления. Однако на Афоне, по его собственным словам, он обсуждал с настоятелями афонских обителей важные вопросы «православия во всем мире и поддержке США Константинопольского патриархата».

Віктор Заславський Униатский храм

Поэтому будет логичным предположить наличие треугольника Вашингтон — Фанар — Киев, в котором разыгрывается инициатива по созданию «собственной автокефальной православной Церкви» на Украине. Другое дело, что украинские униаты хотели бы видеть его окончанием немного иное. Как замечает Шевчук, «нужно иметь в виду, что на самом деле речь идет лишь о единой православной Церкви, УГКЦ не участвует в этом процессе, поскольку считает это внутренним делом православных Церквей». Но и не отстраняется, поскольку сделан «важный шаг для преодоления раскола в украинском православии. В связи с этим мы положительно оцениваем все усилия для возможного признания единой православной Церкви со стороны Константинопольского патриархата». Потому что униаты ждут вслед за первым шагом второй. А именно, «экуменический диалог между УГКЦ и объединенным украинским православием в направлении восстановления первоначальной единства этой Церкви».

Иначе говоря, вопрос в том, кто будет контролировать единую украинскую Церковь и с кем она будет находиться в единстве — Фанаром или Ватиканом. Когда весной 2013 года папой Римским был избран аргентинский архиепископ Хорхе Бергольо, принявший имя Франциска, украинские греко-католики воспрянули духом. Они припомнили, что новый епископ Рима был воспитанником униатского священника Степана Чмиля и «сентиментально относится к украинцам». Некоторые украинские эксперты стали строить смелые проекты. Один из сценариев предполагал, что после отмены акта отлучения от Церкви монаха Филарета (Денисенко), ныне являющегося главой непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, можно будет созвать Всеправославный собор в Киеве по вопросу «Об автокефалии Украинской православной церкви». Ну, а «будет ли подчиняться Украинская церковь Константинополю или Риму, каковы будут взаимоотношения с Русской православной церковью, станет ли Печерская лавра православным Ватиканом после объединения церквей — это и многое другое решать церковной власти». Однако после встречи в феврале 2016 года папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в совместном заявлении которых уния была признана изжившим себя методом восстановления единства, энтузиазма в УГКЦ заметно поубавилось.

Pxhere.com В храме

Ватикан хранит молчание в больном для украинских униатов вопросе повышения статуса их предстоятеля до патриарха, квалифицирует происходящее на востоке Украины как гражданскую войну, считается с мнением Московского патриархата. В этой ситуации греко-католики стали периодически подавать позитивные сигналы Фанару. Осенью 2016 года, выступая в Университете колледжа святого Михаила в Канаде, архиепископ Шевчук сообщил собравшимся: «Нас сегодня называют единственной самой большой преградой для православно-католического примирения мирового масштаба. Вот почему для меня сегодня очень важно заявить: УГКЦ никаким образом не противопоставляется ни одной из Православных церквей. Мы вполне православная Церковь, с православным богословием, литургикой, духовностью и канонической традицией». Определенные импульсы шли из Константинопольского патриархата, когда патриарх Варфоломей напоминал, что до Брестской унии все украинские православные были под омофором Фанара.

В случае, если Константинопольский патриархат предоставит томос об автокефалии и будет совершен шаг к единой поместной Церкви, к ней решатся присоединиться униаты, православная составляющая УГКЦ возобладает над католической. Да, греко-католикам, с одной стороны, будет непросто, ведь они в меньшинстве. Но, с другой стороны, процессом сегодня дирижирует Киев, где гуманитарной сферой заведуют выходцы с Западной Украины, а там позиции униатов очень сильны. Помимо того, греко-католики по сравнению с православными лучше отстроены, активны, владеют инициативой. Заручившись поддержкой властей, униаты станут гораздо ближе к исполнению своей мечты о белом патриаршем куколе.