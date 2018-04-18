Якутия снова прогремела скандалом на всю страну. На этот раз вскрылась, как гнойник, застарелая проблема с материально-техническим обеспечением пожарных частей и недоплатами их сотрудникам. Пока мы можем говорить об этих нарушениях исключительно со слов пожарных, так как проверки после громкой голодовки сотрудников подведомственной ГБУ «Противопожарная служба Якутии» части №40 в посёлке Кангалассы только начались. Но кажется весьма маловероятным то, что пожарные стали бы клеветать на начальство — зачем, если в части было бы всё в порядке? Тем более, что на руках у людей есть решения судов, по их словам, исков порядка сорока: они выиграны, но не исполнены. Как развивались события, сколько копился этот гнойник, где ещё вдруг обнаружились аналогичные проблемы и чего теперь ждут пожарные?

Pxhere.com Пожарный вертолет

Читайте также: Пожарные Якутии объявляют голодовку: Чаша терпения переполнена

Выйти к общественности со своими проблемами сотрудники пожарной части в якутском посёлке Кангалассы пытались давно и уже неоднократно. До того, как проблема разрослась в масштабный скандал, пожарные дважды сообщали о своих трудностях в региональные СМИ, писали письмо главе республики Егору Борисову, но всё осталось без изменения. Однако любому терпению приходит конец, ибо шутка ли — тушить пожары суровыми якутскими зимами, когда температура воздуха может опускаться до — 40−50 градусов, в летних резиновых сапогах? Но это только одна, далеко не самая большая трудность, рассказали пожарные.

Главное — это давление руководства при попытках изменить ситуацию, внеплановые аттестации без заранее выданных вопросов и ответов, увольнения якобы по собственному желанию, предшествовавшие прорвавшемуся наружу возмущению людей. Это зарплаты в 30 тыс. рублей за 140 отработанных часов, тогда как на самом деле люди были на сменах 192 часа. Это график работы сутки через двое при положенном по закону перерыве между сменами в три дня. Это необходимость складываться деньгами на ремонт и оснащение части, где пожарные дежурят по 24 часа, элементарными предметами мебели. Это необходимость ремонтировать машины за свои деньги («мы сейчас купленные нами запчасти уберём, и автоцистерны никуда не поедут»). Это экономия топлива на учебных объездах ради того, чтобы начальники потом, по словам пожарных, заправляли им свои джипы (водители пожарных машин должны хорошо ориентироваться на подведомственной территории, чтобы в случае ЧП приехать быстро, а сами огнеборцы — быть ознакомлены с планировкой зданий с массовым пребыванием людей).

skeeze Лесные пожары

Читайте также: В Якутии началась голодовка пожарных: «Нам недоплачивают!»

Да, продолжение истории, на первый взгляд, благоприятное для людей — все требования пожарных обещали выполнить в течение месяца. Да, попытки давления на голодающих со стороны руководства если и были, то ни к чему не привели. Да, прокуратура заявила о проведении проверки ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии». Да, в правительстве республики создана рабочая группа, которая намерена проанализировать эффективность деятельности противопожарной службы по обеспечению подразделений пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием, а также по реализации мероприятий госзадания в области пожарной безопасности. И да, в эту рабочую группу включён помимо уполномоченного по правам человека, представителей трудинспекции, общественной палаты и ОНФ один из голодавших пожарных, руководитель их независимого профсоюза Андрей Холтосунов. Но можем ли мы уверенно говорить о том, что людей не уволят под давлением через месяц, два, три или год? И не будет ли преждевременным вывод, что у этой истории счастливый конец?

То, что вскрылось, теперь становится больше похоже на вершину айсберга, причём уже не регионального уровня. Дело в том, что об аналогичных нарушениях сообщали и сообщают сотрудники пожарной части, которая подчиняется уже не республиканскому ведомству, а федеральной структуре — МЧС. Информация о таких же нарушениях (за исключением проблем с выплатами зарплат) поступает с начала 2017 года из ФГКУ «Пятый отряд федеральной противопожарной службы по Якутии» (Якутск).

Читайте также: В Якутии голодают уже 40 пожарных: акция протеста разрастается

Mil.ru Пожаротушение

В двух письмах на имя президента РФ Владимира Путина сотрудники этой пожарной части писали о беспределе её руководителей. После этого написавший первое обращение главе государства водитель пожарного автомобиля этой подведомственной МЧС части Николай Федоряка был вынужден уволиться под давлением начальства: условия его работы просто сделали невыносимыми настолько, что сотрудник принял решение оставить должность по собственному желанию.

«Я в погонах уже 15 лет, но такого беспредела на службе, как сейчас, не было, — признавался Николай Федоряка в письме, отправленном в администрацию президента России 25 января 2017 года. — Возможно, министр МЧС вам и докладывает о замечательных делах в министерстве, возможно, это так, но дела идут замечательно только у руководящего состава. У обычных же сотрудников дела обстоят всё хуже и хуже. Финансирование части прекратилось. Ремонт помещений, пожарной техники. Все закупки, канцелярия, хозтовары, запчастей на технику, строительного и ремонтного материала для части производятся из средств её личного состава».

Николай Федоряка также сообщал о том, что после реорганизации и модернизации МЧС в подразделении, где он работает, сократился личный состав, и оставшиеся сотрудники вынуждены теперь работать и за себя, и за тех, кого сократили. Кроме того, водитель пожарной части пытался проинформировать главу государства о том, что компенсации за отпуска они получают в размере только 25%, а этого хватает лишь на проезд до места отдыха.

Результат письма был только один: попытавшегося возмущаться работника подразделения МЧС вынудили уволиться по собственному желанию.

«Были долгие и упорные разбирательства, со мной беседовали и так далее, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Николай Федоряка. — Негативное отношение со стороны руководства. Некоторые коллеги говорили, что толку не будет. Постоянные вызовы, объяснительные, перекидывания с места на место… Кидали из одного подразделения в другое. Стабильности не стало. То сюда, то туда. Личного состава не хватало… Сутки через сутки на смену, недоплаты… Машины ремонтировали сами, бумагу и краску для принтера, оборудование для мытья автомобиля тоже сами покупали».

Tammy Sue Пожар

Второе письмо Владимиру Путину 11 апреля 2017 года отправили пенсионеры этой части, вынужденные были уволиться после её реорганизации.

«То, что происходит сейчас в ПСЧ-5, кроме как беспределом не назовешь, — сообщалось в обращении. — После того, как письмо оказалось у руководства Якутского гарнизона пожарной охраны, начались бессмысленные унижения личного состава ПСЧ-5. Этот беспредел продолжался на протяжении двух недель. На общем собрании личного состава ПСЧ-5 свое мнение по поводу обращения к вам высказала радиотелефонист, сержант внутренней службы Мария Холодкова. Естественно, оно не совпало с мнением руководства. И тут начались репрессии в её адрес, другим словом это никак не назовешь. Абсолютно нелепые выговоры. Дошло до рукоприкладства со стороны заместителя начальника части капитана внутренней службы Евгения Корощенко. Некоторых сотрудников обязали написать рапорта на неё. Личный состав части подвергается запугиванию, психологическому давлению и увольнению. Утренний развод вот уже несколько дней посвящен тому, кому и какие рапорта с готовым текстом нужно писать. После снятия побоев и обращения Марии Холодковой в СУСК РФ по РС (Я) дано устное указание начальника ФГКУ «5 Отряд ФПС по РС (Я)» полковника внутренней службы Дмитрия Гарина не пропускать её на территорию части. Мария Холодкова служит в данной организации с 2003 года».

«Уже в течение года мне не дают спокойно работать, — сообщила Мария Холодкова корреспонденту ИА REGNUM. — Я теперь стажёр, имею два выговора. С должности радиотелефониста меня отстранили за то, что я ей якобы не соответствую. На меня оказывалось давление, чтобы я написала заявление об увольнении по собственному желанию. Причина — с моей стороны были попытки писать о беспределе в части в прокуратуру и другие надзорные органы».

Один из авторов второго письма, ушедший из этой пожарной части на пенсию с должности командира отделения Георгий Андоросов, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что продолжает поддерживать связь с оставшимися работать там сотрудниками, и ему сообщают: ситуация с материально-техническим обеспечением части нисколько не изменилась с начала 2017 года.

«Сотрудники так и сдают деньги на ремонт, покупку бытовой химии, крышу делали за свой счёт, — рассказал также Георгий Андросов. — Деньги, которые на всё это выделяются, куда-то, видимо, девают. Когда я ещё работал, компьютеры, принтеры, всю мебель для части мы приобретали сами, а потом руководители ставили на всё это инвентарные номера так, как будто это покупалось за счёт средств части».

Читайте также: После публикации ИА REGNUM в Якутии началась прокурорская проверка

НАСА Лесные пожары в России, июль 2017 года

Просто устранить допущенные руководством нарушения недостаточно, считают пожарные. Люди уверены: допустивших нарушения сотрудников ведомства необходимо не только уволить, но и наказать, чтобы тем, кто придёт на их место, не захотелось заново организовать «систему, против которой не нужно идти, её не поломаешь, она выработана годами» — именно такими словами начальство убеждало возмущённых условиями и оплатой труда сотрудников пожарной части в Кангалассах не выносить сор из избы.

Авторы писем и работники признаются, что подозревают руководителей в хищениях средств, рассуждая так: должно же государство финансировать работу своих пожарных, а значит, деньги выделяются, но, видимо, уходят куда-то не туда. Куда именно пропадают средства, которые должны были бы пойти на оснащение и ремонт пожарных автомобилей и частей, обмундирование сотрудников и прочие нужды? Почему пожарные не получают топливо на учебные объезды и обследования зданий? И как получается, что по документам пожарные автомобили выезжают на учения, по факту оставаясь в гараже ради экономии топлива? Всё это должны теперь выяснить надзорные органы. И очень хочется надеяться, что прокуратура проведёт необходимые проверки, не дожидаясь трагедий, подобных той, что случилась в торговом центре Кемерово. Кто знает, выезжали ли пожарные заранее обследовать здание «Зимней вишни»? И было бы всё иначе, если бы огнеборцы хорошо ориентировались в нём?

Читайте также: СКР: из-за халатности командира пожарного звена в ТЦ Кемерова погибли люди

Дальневосточная редакция ИА REGNUM просит считать данный материал официальным запросом в Генеральную прокуратуру РФ.