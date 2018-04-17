Начинает проявляться то, о чем уже давно предупреждают независимые специалисты по Японии, не считающие для себя возможным подстраиваться под идеи и пожелания власть имущих, видящих в этой стране чуть ли не панацею для разрешения сложных экономических проблем. Проблем, созданных во многом насильственным и плохо продуманным внедрением в России рыночной экономики и буржуазной демократии, то бишь капитализма.

REGNUM Япония

При этом у нас были и остаются на плаву дипломаты, которые всерьез предлагали вести дело к превращению Японии в «стратегического партнера» РФ, почему-то забывая при этом, что единственным стратегическим партнером Токио были, есть и еще долго будут Вашингтон и Пентагон.

Немало надежд было и в связи с данными два года назад премьер-министром Японии Синдзо Абэ обещаниями оказать экономическую помощь нашей стране по восьми пунктам, не скрывая, что это должно-де создать условия для согласия российского руководства и народа отказаться от Курил в пользу Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Автор этих строк неоднократно обращал внимание на то, что крупный японский бизнес весьма рационален и практичен и никогда не идет на политически мотивированные, но экономически и финансово малоэффективные сделки с зарубежными странами. Об этом российские ученые-японоведы писали президенту РФ Б. Ельцину, а затем и президенту В. Путину:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем… приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции».

Однако заинтересованные в подманивающей экономическим пряником «богатой Японии» лидеры «новой России» отмахивались от предупреждений многоопытных специалистов. До тех пор, пока, как говорят на Руси, «жареный петух» не клюнул.

Pxhere.com Клюв петуха

Согласно сообщению агентства Рейтер, японские трейдеры попросили «Русал» прекратить поставки в Японию алюминия, опасаясь американских санкций. «Мы просили «Русал» прекратить поставки алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку не можем произвести оплату в долларах и не хотим подпасть под вторичные санкции США», — прямо сказал агентству представитель одного японского торгового дома.

И это позиция не каких-то второстепенных японских фирм, а капитанов японской индустрии мирового уровня — торгово-промышленных гигантов Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp и Mitsui & Co. По данным Японской алюминиевой ассоциации, Япония ранее закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия. По подсчетам агентства, это соответствует 16% от общего объема импорта металла в страну. Представитель Sumitomo сообщил агентству Рейтер, что сейчас спешно ведутся переговоры об альтернативных поставщиках. Как сообщают источники, торговые компании будут искать замену металлу из России в Австралии, на Ближнем Востоке, а также в Малайзии и Индии.

Так как не хочется выглядеть назидательным, выводы пусть делают наши политические и экономические руководители сами.