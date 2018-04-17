Прошедшая неделя и начало новой показали, что тема выборов в Госсобрание Башкирии начинает занимать центральное место в общественных дискуссиях, однако большинство населения республики в мыслях пока еще далеко от центрального регионального события этого политического сезона. В сфере экономики Башкирии всё чаще звучит тема банкротств предприятий, и самым ценным в имуществе этих предприятий считается недвижимость в центре Уфы. События в культурной жизни республики раскрашены всеми цветами этнической палитры региона.

Nashural.ru Шихан Тратау

Политика: праймериз о двух концах и место встречи депутатов

В Башкирии в «Единой России» стартовали дебаты участников предварительного голосования. По правилам каждый участник праймериз должен принять участие в дебатах, которые будут идти до 27 мая, два раза. Праймериз проходят в три этапа: выдвижение кандидатов, дебаты с участием кандидатов и само голосование, которое состоится 3 июня. Выборы в Госсобрание Башкирии пройдут в сентябре 2018 года. Предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу — представители политических партий. Процентный барьер для партийного списка будет составлять 5%.

По мнению экспертов, единороссам Башкирии целесообразно сконцентрироваться на качестве процедуры и не гнаться за количеством, это позволяет повысить информированность населения о «кандидатах в кандидаты» еще до начала избирательной кампании. При этом возможные нарушения и формализм в проведении процедуры предварительного голосования могут нивелировать позитивный эффект.

«Применительно к праймериз «Единой России» в преддверии выборов в Госсобрание необходимо отметить, что в республиканском отделении есть внутрипартийная конкуренция групп влияния. В последнее время всё активнее о своих политических амбициях заявляют молодые «единороссы» (бывшие «молодогвардейцы»), которые на праймериз могут несколько потеснить своих более старших однопартийцев», — считает политолог Дмитрий Михайличенко.

Флаг партии «Единая Россия»

Депутаты Государственного собрания республики рассмотрят на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного собрания РБ». Принятие данной инициативы закрепит норму, в соответствии с которой встречи депутата Госсобрания с избирателями будут проводиться в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям и объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется. В случае принятия закона определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок их предоставления предстоит правительству республики и органам МСУ.

А пока в правительстве Башкирии рассмотрели итоги реализации государственных программ в 2017 году. Проанализировано исполнение 27 программных документов с точки зрения достижения целевых индикаторов, реализации мероприятий и освоения финансирования. Новым критерием оценки госпрограмм стало качество оказания государственных услуг. По итогам года к высокоэффективным относятся госпрограммы в сфере управления финансами, развития экономики, культуры, экологии, ЖКХ, архивного дела. Среднее значение исполнения отмечается по программным документам в области сельского хозяйства, здравоохранения и строительного комплекса. В перспективе госпрограммы будут переформатированы на достижение приоритетов «Стратегии 2030». В 2018 году уже утверждены две новые госпрограммы в сфере архивного дела и развития торговли. Предстоит принять документы по государственному регулированию тарифов, сохранению и развитию государственных языков РБ и языков народов РБ, развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Экономика: дольщики и предприятия-банкроты

В Госсобрании республики обсуждалась также тема обманутых дольщиков. Парламентарии оценили меры по защите прав граждан. С 2011 года эти меры позволили решить вопрос по 28 объектам с количеством пострадавших около 3 тыс. 200 человек, на сегодняшний момент в реестр пострадавших всё еще включены более 1,4 тыс. граждан по 33 объектам. В ближайшие год-два эту тему парламентарии планируют «снять с повестки, не допуская появления новых обманутых дольщиков». Одновременно будет идти поэтапный переход от долевого строительства на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане.

«Коммерсантъ в Уфе» рассказал о ряде исков со стороны госинвесткомпании Башкирии «Региональный фонд». Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» Уфы (ССЗ, дочернее предприятие Башкирского речного пароходства). Основным кредитором судоремонтного завода был «Региональный фонд», требования которого оценивались в 52,14 млн руб., что составляло 97,77% голосов кредиторов. Второй по величине кредитор — ФНС (1,19 млн руб., или 2,22% голосов). Прекращению банкротства предшествовала продажа на торгах 23 января производственного комплекса ССЗ в Кузнецовском затоне стоимостью 136,34 млн руб. По мнению экспертов, участки под зданиями ССЗ, расположенные на берегу реки Белой, пригодны для строительства жилья, что могло стать немаловажным обстоятельством.

«Региональный фонд» также просит обратить взыскание на недвижимость «Речного порта Уфы». Фонд — крупнейший кредитор порта, контролирующий 82% голосов кредиторов (сумма требований — 63,69 млн руб.). Определенный интерес представляет четырехэтажное здание порта на Сафроновском проезде площадью 1,55 тыс. кв. метров с правом аренды участка. Кроме того, у порта есть другое имущество, стоимость которого оценена в 440 млн руб. с НДС, из которых недвижимость — 136,35 млн руб.

Напомним, в конце 2017 года АО «Региональный фонд» подало в арбитражный суд Башкирии заявление на вступление в реестр требований кредиторов издательства «Башкортостан» с суммой 133,5 млн руб. Фонду перешли права на главный актив издательства — здание Дома печати площадью 12,2 тыс. кв. метров.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Уфе

Социум: возложение в 88,4 тысячи и шиханная бдительность

В Башкирии в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов запланирован ряд мероприятий. 8 мая состоится праздничный концерт в Государственном концертном зале «Башкортостан». 9 мая будут возложены цветы и венки в мемориальном комплексе парка Победы г. Уфы. Для этих целей из республиканского бюджета Агентству по печати и СМИ будут выделены финансовые средства в размере 444 тысяч рублей для организации изготовления поздравительных открыток с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории республики, а также пригласительных билетов для участников праздничного мероприятия. Министерству молодежной политики и спорта РБ выделяется 88,4 тыс. руб. для организации возложения цветов и венка в мемориальном комплексе парка Победы Уфы.

Министерство экологии и природопользования Башкирии заверило, что власти региона не изменяли статус особой охраны памятников природы республиканского значения. Это касается в том числе и стерлитамакских гор-шиханов, на разработку которых претендует Башкирская содовая компания. Поводом для кипения страстей стало опубликование изменений в ряд постановлений совмина БАССР, которым устанавливался режим охраны памятников природы, включая шиханы Тратау и Юрактау. Общественность восприняла поправки как готовность властей республики отказаться от охранного статуса шиханов. Однако, как заявляют в минэкологии, исключив общие положения об условиях охраны памятников природы, в новых версиях постановлений установили индивидуальный режим особой охраны для каждого из них, в том числе уточнили их границы. Также полностью исключена какая-либо возможность получения специальных разрешений на пользование памятниками природы.

Салаватский городской суд Башкирии обязал городскую больницу и минздрав республики выплатить 1 млн руб. компенсации морального вреда семье, в которой пятилетняя девочка из-за серии врачебных ошибок умерла в больнице от последствий пневмонии. Сначала участковый врач по месту жительства диагностировал и лечил ее от ОРЗ средней тяжести, а после экстренной госпитализации с признаками пневмонии ребенка поздно перевели на искусственную вентиляцию легких. Истцы просили взыскать с министерства и горбольницы 2 млн руб. компенсации. Представители минздрава просили в иске отказать, так как считают, что причинно-следственная связь между действиями врачей и наступившей смертью не была доказана. Размер компенсации городской суд определил «с учетом требований разумности и справедливости».

Криминал и происшествия

В суде Уфимского района Башкирии завершились прения по уголовному делу бывшего первого замглавы администрации Уфы Александра Ф., курировавшего в 2012—2017 годах в мэрии строительный блок. Он обвиняется в неуплате в 2011 году, когда он еще не работал в мэрии, 3,7 млн руб. подоходного налога (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Гособвинитель на процессе потребовал признать подсудимого виновным, взыскать с него сумму налога, назначить наказание в виде штрафа 300 тыс. руб. и освободить экс-чиновника от его исполнения за истечением срока давности.

В Уфе погибли предположительно от отравления газом пять сотрудников ресторана «Пристань» на улице Бельской. ЧП произошло в колодце, куда один из сотрудников упал, а другие пошли его выручать. Колодец был частью канализационной системы ресторана. Как сообщили в мэрии Уфы, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание. Медикам удалось спасти только одного спустившегося в колодец. Правительство Башкирии поручило ряду профильных министерств и ведомств усилить меры по предупреждению производственного травматизма и гибели при выполнении работ в колодцах, котлованах и траншеях.

Оттепель

Всё о паводке

Паводок в Башкирии начался 11 апреля. На сегодняшний момент в связи с таянием снегов в горной местности в Башкирии ожидают вторую волну половодья и подъема уровня воды в реках. Равнинные реки уже прошли максимальный уровень паводка. На территории республики за сутки максимальный рост уровня воды зафиксирован на реке Белая в Бирске. Уровень воды в Белой за сутки поднялся здесь на 71 см и достиг 440 см.

В Иглинском районе Башкирии восстановлен проезд под железнодорожным путепроводом после паводка, остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов. В Уфе подтопило автодорогу в Дудкино, были затоплены оранжереи и теплицы Южно-Уральского ботанического сада-института.

Культура: битва за Дом Тихониных и этномозаика

Действия компании-застройщика «СтроиТЭК», строящей ЖК «Старый центр» в исторической части Уфы, грозят обрушением охраняемому зданию конца XIX века — Дому Тихониных на улице Коммунистической. По сообщениям уфимских активистов, застройщик подогнал к зданию технику, на расстоянии меньше метра от объекта роется яма. На место приехали сотрудники управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии. Они приостановили действия техники, составили протокол, но как только уехали, экскаватор продолжил земляные работы. В начале 1990-х годов двухэтажный особняк площадью 106 кв. метров был отнесен к выявленным объектам культурного наследия. В феврале 2018 года управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии внесло его в перечень охраняемых объектов как памятник истории и культуры регионального значения. К тому моменту застройщик уже начал оспаривать охраняемый статус особняка в арбитражном суде. Собственник особняка — мэрия Уфы.

ИА «Башинформ» сообщило о ряде мероприятий на этническую тематику. Чувашская национально-культурная автономия Белебеевского района при поддержке Фонда президентских грантов РФ провела VII межрегиональный фестиваль «Силпи асамачĕ» («Сильбийская радуга»). Как показали заявки в этом году, традиционный праздник «Сильбийская радуга» привлек внимание творческих коллективов и отдельных исполнителей не только из городов и районов Башкирии, но и юных талантов из Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской областей.

В Уфе вслед за конкурсом башкирских красавиц «Хылыукай-2018» проходит традиционный Республиканский конкурс красоты татарских девушек «Татар кызы» и планируется проведение Дней культуры башкир Татарии. Также в республике пройдет православный женский фестиваль ко Дню жен-мироносиц.