Президент Петр Порошенко сегодня, 17 апреля, объявил, что Украина вскоре может официально получить автокефалию для поместной православной церкви.

Николай Богданов-Бельский. В церкви. 1939

Об этом он объявил утром на встрече с лидерами фракций Верховной рады, сославшись на свою встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 9 апреля.

«Украина на сегодня как никогда близко к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Это засвидетельствует не только позиция вселенского патриарха, но и позиция членов Синода… Не могу раскрывать детали этой встречи, но все необходимые элементы для создания поместной церкви уже есть», — заявил депутатам Порошенко.

В этом контексте президент попросил Раду «как можно быстрее» поддержать соответствующее обращение к Вселенскому патриарху, которое ранее подписали все епископы раскольнических структур — т.н. Киевского патриархата и т.н. Украинской автокефальной православной церкви. Именно этот документ должен стать формальным поводом для признания.

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Председатель фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Артур Герасимов заявил журналистам, что парламент проголосует за документ ориентировочнно 19 апреля.

«Мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим своим голосованием обращение президента к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой поместной православной церкви. Данный вопрос является чрезвычайно важным для украинского народа… Украина как никогда близка к созданию единой поместной церкви», — подчеркнул Герасимов.

Заместитель председателя ВР Украины и народный депутат от «Самопомощи» Оксана Сыроед заявила, что депутатам «нужно очень смиренно поддержать решение украинцев и украинских церквей, не делая из этого пафоса».

«Это решение даже не обсуждается, насколько оно важно, насколько оно необходимо. Это большая честь, что мы дожили до того, что наше поколение может быть причастно к такому решению», — сказала Сыроед.

Отметим, что летом 2016 г. Верховная рада уже просила Вселенского патриарха Варфоломея I предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Тогда за принятие документа проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, возможно, именно поэтому (в ожидании более консолидированной позиции) запрос украинского парламента остался вообще без ответа.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Ближе к вечеру 17 апреля со своим заявлением вышли и раскольники из т.н. Киевского патриархата, причем адресуясь к канонической УПЦ с просьбой о поддержке инициативы Порошенко.

«На днях весь епископат Киевского патриархата подписал обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Аналогичную просьбу также подписал епископат Украинской автокефальной православной церкви. Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости», — заявили у раскольников.

«Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительного решения вселенского патриарха. Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и предпринимать все для того, чтобы не допустить провозглашения томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей начавшегося процесса», — добавляется в заявлении.

Paweł «pbm» Szubert Храм Святой Софии в Киеве

От имени УПЦ оперативно ответил заместитель главы отдела внешних церковных связей Николай Данилевич.

«Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится. Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ [МП], а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пришивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку», — заявил он, добавив, что в принципе УПЦ МП поддерживает идею единой церкви, но «на каноничных основах».

Данилевич отдельно отметил роль Петра Порошенко в этой истории, заявив, что президент Украины, рассматривающий вопрос единой поместной церкви, выглядит так же странно, как выглядел бы митрополит Онуфрий (глава УПЦ), рассматривающий вопрос вступления в НАТО. Он посоветовал Порошенко не строить на этой инициативе свою предвыборную кампанию (в начале 2019 года на Украине состоятся президентские выборы).

С первыми комментариями выступили и эксперты.

В частности, религиозный аналитик Анатолий Бабинский отмечает, что если Константинополь пойдет на шаг признания автокефалии на Украине, реакция Московской патриархии будет очень жесткой, острое противостояние может продолжаться годы.

Жан Жорж Вибер. Раскол. 1875

«Признание автокефалии, если оно будет, все равно ничего не решит. В Украине останутся 2 православные юрисдикции. На все это нужно время, могут пройти десятки лет. Потому что есть очень много людей, которые хотят оставаться в Московском патриархате. Их много, и государство будет с этим справляться. Конфликты будут продолжаться», — отметил религиовед в эфире телеканала «24».

Журналист Виктор Трегубов отмечает, что ситуация с созданием Поместной церкви какая-то очень странная.

«Если вкратце — на Банковой и в УПЦ КП представляют это так, мол, сейчас у нас объединятся Киевский патриархат и УАПЦ, к ним примкнет часть епископов МП (но это не точно) и все это дело дружно канонически легализирует Вселенский патриархат, выдав Томос об автокефалии. Это очень оптимистический сценарий, но в таком изложении я в него не верю. Потому что если не случится чуда и Московский патриархат не переобуется в полете, значительной частью епископата и клира пойдя на союз с УПЦ КП, предложенная схема означает каноническую легализацию Киевского патриархата Вселенским (и попутный конфликт Вселенского патриархата с РПЦ, причем жуткий). Но если бы это было так просто — это было бы сделано еще при Ющенко. Короче, пока мне не скажут, как именно удалось переубедить Вселенский патриархат, какие условия изменились, что изменилось его конечное решение — я буду настроен скептически».

Иван Шилов ИА REGNUM Церквушка

Блоггер Дмитрий Литвин подчеркивает, что кризис идей в администрации президента Украины принимает уже какую-то дикую и болезненную форму.

«Ну да, президенту не на чем политически играть с тех пор, как получили безвиз, — у него нет ни одной позитивной темы, которую оценили бы избиратели… Ну и, похоже, что в ходе политтехнологических метаний на Банковой пришли к церковной теме. Решили объединять православных. Ну-ну. Ситуация за шаг до политического банкротства. Очень жаль отмазывателей власти сегодня. Им приходится с умным лицом рассказывать, что это президент не из пиарного тупика пытается выйти ко второму сроку, а стратегически мыслит и поэтому вот церковными делами занялся», — отмечает Литвин.