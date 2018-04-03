Курскую область с рабочим визитом 16 апреля посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Визит, анонсированный еще в феврале, вызвал ажиотаж не только у представителей СМИ, но и у курян, которые долгое время не могут добиться решения коммунальных проблем у местных чиновников.

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Андрей Чибис отказался от программы визита, предложенной ему курскими чиновниками, и журналистов предупредили, что он будет «принимать решения на месте» — об этом «Курские известия» писали, когда замминистра был еще в пути, ссылаясь на его помощницу Марию Дерунову. Была ли готова к такому повороту принимающая сторона — неизвестно, но курянам понравилось.

По данным обладминистрации, Чибис посетил сквер на Красной площади, парк им. Дзержинского, который реконструируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», несколько курских многоэтажек после капитального ремонта, а также провел совещание в властями региона. По словам Чибиса, в Курской области есть проблемы, которые нужно решать, но и «позитивные моменты» тоже. Именно на них остановилась пресс-служба областной администрации, цитируя слова замминистра:

«Есть при этом и позитивные моменты: программа расселения аварийного жилищного комплекса, которая полностью завершена в установленные сроки, и новые районы. Курской области есть чем гордиться. Но наша задача не гордиться прошлым, а решать те задачи, которые остались, и идти вперед», — сказал на совещании Чибис.

Пресс-служба администрации Курской области Андрей Чибис в Курске

Однако местные более интересной сочли критику, которая обрушилась на курских чиновников. По мнению очевидцев, претензий у замминистра было все же больше, чем «позитивных моментов».

«Заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис прибыл в Курск сегодня в полдень. Ему постарались сразу же показать всё лучшее. В частности, приведенный в порядок сквер на Красной площади. Здесь и ландшафтный дизайн, и полив, и красивая растительность. Словом, ходи и радуйся. Но столичный гость обрадовался не сильно. Он засомневался в том, что у Дома Советов регулярно массово прогуливаются горожане», — передавал с места событий канал 46tv.

«Объект чиновника не впечатлил. Выслушав историю его реконструкции, он лишь удивился: «Как могла быть площадь перед администрацией заросшей?!» и поинтересовался, кому принадлежала идея включить объект в список благоустройства: чиновникам или народу?» — цитата из «Друг для друга Online». Автор сообщает, что парк Дзержинского, который ремонтируется второй год подряд, тоже удивил гостя не в лучшем смысле: на детской площадке валялся строительный мусор, который при реконструкции даже не вывезли.

«С рассказом о перспективах развития зеленой зоны перед замминистра выступил находящийся под следствием за вымогательство руководитель курского Центра архитектуры и градостроительства Юрий Косырев…

Однако прогулка по уже установленной детской площадке у замминистра восторга не вызвала. Колдобины, окружающие горки и турники, испортили всю картину», — описывает события 46tv.

Куряне просили замминистра обратить внимание не только на ЖКХ, но и на медицину: «Курские известия» сообщили, что Андрей Чибис получил жалобу от представителя поликлиники на улице Щепкина — медицинское учреждение находится в плачевном состоянии.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Главной причиной, по которой Чибис отказался от готового плана визита, стали проблемы Курской области с капитальным ремонтом. Как уже сообщало ИА REGNUM, именно эта сфера остается самой больной в регионе. В 2017 году было возбуждено уголовное дело о хищении более 20 миллионов рублей, которые со счета фонда были переведены обществу с ограниченной ответственностью. В марте 2017 стало известно, что гендиректор фонда Виктор Бобрышев подозревается в получении взятки в крупном размере — за покровительство двум подрядчикам. После внутренней проверки Бобрышева с поста гендиректора уволили.

На место Бобрышева пришел Руслан Шевченко, но через несколько месяцев попал в больницу — в подъезде его избили неизвестные. Временно исполняющим обязанности руководителя фонда стал сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Баев, курирующий вопросы ЖКХ и капремонта.

В апреле 2018 года в отношении Бобрышева было возбуждено еще одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году он подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту с завышенной стоимостью, переплатив более 80 миллионов рублей.

Все это время у фонда не было руководителя — только исполняющий обязанности гендиректора, хотя еще в февраля 2018 года региональная прокуратура потребовала областной комитет ЖКХ и топливно-энергетического комплекса организовать конкурс на должность главы фонда. Однако к приезду Чибиса ситуация не изменилась.

«Чиновник хотел посетить объекты, жалобы на которые поступили в Минстрой. Замминистра побывал на улицах Дзержинского, Краснознаменной, Союзной и Энергетиков. В основном это дома, где капремонт был недавно проведен или только планируется.

Пообщался с жильцами, выясняя, довольны ли они проделанными работами. Многие недовольны: крыша течет, в квартирах холодно. В одном из домов электропроводка выведена прямо на фасад здания. «Безобразие», — возмутился чиновник.

Требовал отчет у управляющих компаний и представителей фонда ЖКХ. На Энергетиков, 4, у дома, где капремонт откладывается уже несколько лет, его терпение лопнуло: «Я ведь могу еще раз приехать. Но тогда кому-то придется уехать», — так описывает рабочий визит Чибиса портал «Друг для друга».

«Андрей Чибис в Курске задает неудобные вопросы. Чиновники не могут найти ответы», — кратко подвел итоги встречи замминистра с курянами портал Kursk.tv:

«Вы тут все такие красивые стоите… Люди с осени говорят: «проблемы с теплом». А все тут, покуривая, обсуждают, в чем может быть дело. Проблему нужно было решить, вот и всё. Вы занимались историей с теплоснабжением. Мне понятно, когда есть жалоба, есть проблема — её устранили, и это мне понятно. А «рассуждения на тему» в момент приезда очередного начальника меня не устраивают», — заявил Чибис после со встречи с жильцами дома на улице Краснознамённой.

«Программа успешно работает, но есть отдельные субъекты РФ, и, к сожалению, Курская область не исключение. Но мы не отпустим ситуацию, все вопросы будут решены, чтобы убрать ее из проблемных», — цитирует ТАСС заключение замминистра об осмотре курских домов.

«На подведении итогов в Доме Советов чиновник был довольно сдержан, но дал понять, что работа регионального Фонда его во многом не устраивает. В частности, затянувшееся исполнение обязанностей Геннадием Баевым, который по факту выполняет работу руководителя, но находится на должности «и.о.». А также работа курской жилищной инспекции, в которую он обращался с просьбой проверить подлинность отказных протоколов жильцов от проведения капремонта, но ответа так и не получил», — рассказывает об итоговом совещании в областном правительстве портал SMNews.