В середине февраля председатель правительства Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи вмешался в спор Минфина и Минэкономразвития по поводу путей поддержки инвестиций в инфраструктуру и дал ведомствам неделю на принятие решения. На сегодняшний день ведомства так и не договорились, решение на уровне правительства не вынесено, а это может осложнить реализацию ряда проектов, в том числе арктических, по модели инфраструктурной ипотеки заявлены как минимум два арктических проекта — развитие Мурманского транспортного узла и Северный широтный ход.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белая чайка

В чем суть разногласий?

Минфин продвигает формат специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Минэкономразвития выдвинуло идею инфраструктурной ипотеки. И каждое ведомство критикует инициативу коллег.

Формат СПИК предполагает создание преференций для бизнеса, создающего новые рабочие места. Взаимоотношения между бизнесом и органами власти, региональными и федеральными, оформляются путем заключения специальных обязывающих соглашений. Целью Минфина является привлечение прямых инвестиций в промышленность. На современном этапе, по данным «Коммерсанта», уровень инвестиций в ВВП РФ меньше, чем в Индии, на 20% и чем в Китае — на 43%. СПИК призван повысить привлекательность для инвесторов и запустить инвестиции в создание промышленных объектов. Минэкономразвития критикует этот механизм за снижение конкуренции для остального рынка и практически заключение в ручном режиме каждого из этих контрактов.

Government.ru Дмитрий Медведев

Инфраструктурная ипотека предполагает привлечение заемных средств на реализацию проекта под гарантии государства и возвращение средств банкам, принявшим участие в финансировании, оператором проекта с операционной прибыли. Вариант инфраструктурной ипотеки в отличие от СПИК не предполагает налоговых льгот и преференций, а только аккумулирует ликвидность с открытого рынка. Минфин критикует этот формат за непроработанность механизма отбора проектов и за неясность принципов формирования фонда инфраструктурной ипотеки.

Оба проекта поданы на рассмотрения в правительство — проект Минфина в феврале, проект Минэкономразвития в конце марта. Некоторые эксперты предполагают, что в результате правительство примет обе модели — по СПИК есть поручение премьера Медведева, а инфраструктурную ипотеку неоднократно упоминал в своих выступлениях по транспортной проблематике и даже в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Оба формата могут быть востребованы разными категориями инвесторов, но необходимо, чтобы правительство быстрее рассмотрело предложения министерств.

Portmurmansk.ru Мурманский морской торговый порт

В чем важность инфраструктурной ипотеки для Арктики?

Для арктических транспортных проектов важно быстрее преодолеть этап неопределенности в отношении инфраструктурной ипотеки — развитие Мурманского транспортного узла уже реализуется не первый год, и после уменьшения бюджетного финансирования в 2016 году дефицит в реализации проекта составлял 23 млрд рублей. По некоторым данным, недостающие средства предоставляет «Газпромбанк», но говорить об инфраструктурной ипотеке в этом случае не совсем корректно, так как сам механизм еще не утвержден правительством, и в случае Мурманска, скорее всего, имели место как раз устные договоренности с руководством и акционерами банка, то есть то самое ручное управление, от которого правительству хотелось бы уйти.

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В случае с Северным широтным ходом небольшой запас времени еще есть — начало строительства предполагается в текущем, 2018 году, но к этому времени необходимо, чтобы механизм ипотеки был утвержден и найден инвестор или пул инвесторов, которых удовлетворяли бы условия финансирования и возврата займов. А пока проект может начинать реализовываться на средства ЯНАО, которые субъект заложил в бюджет этого и последующих годов.

До инаугурации президента остается немного времени. После формирования нового правительства хочется надеяться, что вопросы инвестиционной политики будут реализовываться в первоочередном порядке и реализация транспортных проектов в Арктике, которые важны для развития не только транспортно-логистического комплекса, но и для всей экономики страны, будет проходить без задержек, связанных с непроработанной нормативной базой.

А оба проекта — и Мурманский транспортный узел, и Северный широтный ход вместе с дополнительным отрезком пути Бованенково — Сабетта напрямую связаны с развитием транспортных возможностей Северного морского пути и могут в совокупности дать серьезный толчок в развитии регионов, по которым будут проходить новые магистрали.