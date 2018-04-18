В Воронеже 17 апреля температура воздуха поднялась до +23 градусов по шкале Цельсия, а батареи в домах воронежцев не просто теплые — обжигающие. Горожане задыхаются в своих квартирах или отапливают улицу и платят за свои же собственные мучения. В то же время в Минстрое прорабатывают возможность установки индивидуальных приборов учета на отопление.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Управдом

Министерские мечтатели

В конце прошлой недели появилась информация об инициативе министерства строительства и ЖКХ о введении индивидуального учета потребления тепловой энергии в жилых домах.

Предлагается, в частности, предоставить гражданам право платить за отопление квартиры по данным приборов учета. Специалисты министерства уверены, что дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла, если установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители. В таком случае, согласно разработанному проекту постановления правительства РФ, собственники должны будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле. По расчетам специалистов из министерства, в таком случае потребители смогут экономить на отоплении до 40%.

Об этом: В России могут ввести индивидуальную оплату за отопление

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, в частности, заявил, что каждый житель многоквартирного дома привык к своему температурному режиму: кому-то комфортно при +30, и он готов платить за это, кому-то — +18—20 градусов.

«Но многоквартирный дом — это единый объект и, например, полностью перейти на индивидуальный учет было бы несправедливо. Поэтому предложен компромиссный алгоритм расчета. Он, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а, с другой, позволяет конкретному потребителю экономить», — уточнил Чибис.

Термометры в воронежских квартирах показывают +34. Фото прислано читателем ИА REGNUM

Со дня на день — к июню

А тем временем в не таком уж и далеком от Москвы Воронеже жители тех самых многоэтажек, которым чиновники из министерства обещают комфорт и экономию, страдают от невыносимой жары.

Мэрия, судя по всему, завалена просьбами отключить отопление, но батареи по-прежнему горячи, как зимой. В местных СМИ появились сообщения, что, мол, по заявлению администрации города, батареи остынут «со дня на день». И лишь к вечеру 17 апреля администрация обрадовала: отопительный сезон завершат 19 апреля.

Но еще до того, как о решении стало известно, на сайте мэрии Воронежа под заголовком «О завершении отопительного сезона» появилось объявление. В нем администрация сообщает, что «отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия (на основании ежедневного мониторинга температуры наружного воздуха ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)».

Однако тем воронежцам, кому не нравится африканская жара в квартире, у мэрии есть предложение: «Решением общего собрания жители многоквартирного дома имеют право выйти с инициативой в управляющую организацию о досрочном прекращении отопительного периода или выполнить регулировку системы теплоснабжения, направленную на снижение параметров теплоносителя у потребителей».

Таким образом, в администрации предлагают задыхающимся от жары горожанам организовать и провести общее собрание жильцов — не каких-то абстрактных собственников, а вполне конкретных людей, со своими проблемами, привычками, занятых на работе или сбежавших от духоты за город на дачу, пожилых людей, которым в силу физиологии холодно и дует, мам с детьми, склонными к простудам, ипохондриков, которые ожидают в мае 10-градусные морозы… В общем, человеку, решившемуся исполнить предложение мэрии, придется пройти 200, а то и больше квартир, собрать всех жильцов и убедить их принять решение об отключении отопления. И хорошо, если весь дом обслуживается одной и той же управляющей компанией.

И даже в случае, если жильцу удастся провести всю эту работу, которая требует больших затрат времени, сил и энергии, вовсе не факт, что в квартирах тут же станет прохладнее. Потому что обращение следует передать в управляющую компанию, которая в итоге и решит, отключать отопление или нет, а весь период рассмотрения этого обращения все так же будет поддавать жара в батареи.

Craig Sunter Горячие носки

Господин министр, что делать?

Эта ситуация, которая характерна не только для Воронежа, — на невыносимую жару в квартирах жалуются жители большинства российских городов, — в очередной раз демонстрирует, в каких облаках витают чиновники и насколько они далеки от жизни, которой живут миллионы их сограждан.

Предложение о введении индивидуального учета потребления тепловой энергии выглядит для большинства граждан России, ставших заложниками и жертвами жилищно-коммунальной схемы, по меньшей мере несостоятельным.

Даже если допустить, что для какого-то, небольшого, процента жилых многоэтажных домов установка индивидуальных приборов учета действительно даст тот эффект, на который рассчитывают московские чиновники, то очевидно, что реализацию этого замысла сильно осложнит противодействие поставщиков ресурсов и управляющих компаний.

Причина в том, что современная коммунальная система вовсе не заинтересована в экономии. Хранение топлива в течение шести месяцев для ресурсовиков стоит больших денег. Выжечь же его гораздо выгоднее: все потери оплатит население.

И речь здесь идет не просто о каких-то не отрегулированных нюансах — это система, при которой каждый год на ветер пускаются миллионы рублей. И это понимают жители любого российского города, но не понимают в федеральных ведомствах.

Цифры на термометрах в домах воронежцев выразительно говорят: экономия для одних — это потеря сверхдоходов для других. Зачем снижать температуру, когда топливо можно выжигать, отапливая улицы? Все равно жильцы заплатят.