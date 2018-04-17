Президент Украины Петр Порошенко сделал сегодня, 17 апреля, важное заявление. Он пригласил к себе на 14:30 лидеров парламентских фракций. Как сообщил порталу «Украинская правда» лидер фракции «Самопощь» Олег Березюк, приглашение от президента поступило во вторник утром, однако «на мой вопрос, какая тема разговора, к сожалению, ответа не дали». Заявление Порошенко транслировалось в прямом эфире. Он говорил о том, что написал официальное обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине и просит парламентские фракции присоединиться. Что эта «единая православная поместная Церковь» не станет государственной. И далее:

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

«Украина сейчас как никогда близка к появлению собственной автокефальной православной Церкви — это подтверждает не только позиция патриарха Варфоломея, но и членов синода Константинопольского патриархата».

Слова президента депутаты слушали с каменными лицами. Было видно, что для многих из них они являлись неожиданными, а парламентарии не были посвящены в детали процесса. В отличие от непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая во время выступления Порошенко опубликовала официальный пресс-релиз. Судя по использованным оборотам, его и заявление украинского президента готовили одни и те же люди. В релизе, в частности, говорится, что на днях весь епископат Киевского патриархата, к которому присоединились епископы такой же непризнанной Украинской автокефальной православной церкви, подписал обращение к патриарху Варфоломею «с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине». УПЦ КП «известно, что сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение патриарха». Выражается надежда, что и «среди епископата Украинской православной церкви Московского патриархата» найдутся «ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем православия на Украине и поддержат усилия по каноническому признанию» константинопольским патриархом «украинской церковной независимости».

История эта длится с начала 1990-х годов, когда Киев решил, что вслед за обретенной после развала Советского Союза независимостью ему требуется и своя «собственная Церковь». Проблема заключалась в том, что единственной признанной в православном мире Церковью была УПЦ МП, пребывающая в единстве с Русской православной церковью. А в католическом — Украинская греко-католическая церковь, объединение вокруг которой означало бы новую унию непосредственно с Католической церковью, на что пойти православному люду по многим причинам очень трудно, даже невозможно. Давление светских властей на духовенство УПЦ МП все это время было колоссальным. Иногда казалось, что оно не выдержит и дрогнет. Поэтому параллельно со сценарием вхождения непризнанных «православных осколков» в каноническую Церковь, после чего должно было последовать обращение к Фанару за томосом об автокефалии, существовал и другой — создать «единую поместную украинскую Церковь» на основе УПЦ КП и УАПЦ. Сегодня становится понятным, что Киев выбрал этот вариант, который отрабатывал на переговорах с Константинопольским патриархатом.

J. Oliver-Bonjoch Внутри храма Св. Георгия в Фанаре

Однако до сих пор Константинопольский патриарх в обтекаемых и вежливых выражениях отказывал посланцам с Украины. Судя по заявлениям президента и УПЦ КП, прорывом, после которого можно было объявить об «успехе» вслух, стала встреча Порошенко с Варфоломеем, состоявшаяся в Стамбуле 9 апреля сего года. А появившиеся тогда официальные сообщения о переговорах, видимо, лишь маскировали действительность. Сегодняшнее заявление украинского президента показывает, что процесс был тщательно засекречен. Иначе вряд ли патриарх Московский и всея Руси Кирилл позвонил бы Варфоломею в субботу, 14 апреля, чтобы обсудить ситуацию по Сирии. Вопрос в том, что могло — говорим пока что только теоретически — побудить Фанар выйти из спячки. Некоторые наблюдатели считают, что дело в российско-американских отношениях. Ведь томос о признании автокефальной Церкви создаст огромные проблемы не только самим верующим украинцам, но и Москве, которая получит новый фронт на Украине, уже религиозный. То, что украинские власти готовы ради продления собственного политического существования сжечь свою страну — это не секрет. Но пламя обожжет и остальных.

Что дальше? Главный вопрос сегодня в том, какое решение примет Константинопольский патриархат. По имеющимся данным, он претендует на открытие во Львове и Киеве подворий, уже даже выбрано конкретное место. Понятно, что эти подворья станут местом сбора средств. Однако Фанар не может не понимать, что, пойдя навстречу украинским властям, он решительно оттолкнет от себя РПЦ и Россию. Есть основания полагать, что предоставление автокефалии на основе УПЦ КП и УАПЦ не будет поддержано Ватиканом, который в этой ситуации проявляет уважение к Московскому патриархату. Святой престол до сих пор не признает Киевский патриархат в качестве канонической православной Церкви. И остается проблема с Турцией. Константинопольский патриархат живет в Стамбуле на положении «подразделения» государственного управления по делам религий, оказывая политическую поддержку турецким властям. Но именно сейчас Анкара в очередной раз решила прислониться к Западу. Без консультаций с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на такой важный шаг, как предоставление томаса, что будет выглядеть недружественным шагом в отношении России, патриарх Варфоломей не пойдет. Посмотрим, как будет реагировать Анкара. Ожидаем также разъяснений от Фанара.