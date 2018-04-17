Депутаты Государственной думы 15 мая начнут обсуждение законопроекта об антисанкциях против США и «дружественных им государств». Запланированы запреты на ввоз американской сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкоголя и табака, программного обеспечения и лекарств — кроме тех, которые не производятся в России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

Шашки наголо, казаки!

Прогнозировать содержание нашего окончательного ответа особого смысла не имеет. Ведь сразу после того, как Вашингтон объявил Москве о новых «рестрикциях», наши не страдающие шапкозакидательством экономисты растолковали: торговые связи с США у нас фактически нулевые. А потому способы всерьез ущучить американский бизнес у России практически отсутствуют. Конечно, мы можем расширить список вашингтонских чиновников или законодателей, которым будет запрещено отдыхать в Крыму, но, полагаю, они этот удар — пусть и с трудом — но переживут.

Пока же 15 апреля на центральной площади Симферополя состоялась акция протеста против ракетных ударов по Сирии: были публично сожжены портреты Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Терезы Мэй. В Санкт-Петербурге местные казаки лишили президента США звания почетного члена своего общества, намерены провести аутодафе его чучела. Подозревал ли Дональд Трамп о том, что в ноябре 2016-го, после его победы на выборах, казаки признали его «своим», сказать не берусь. Не станут теперь петербуржцы и обращаться к президенту США за помощью в решении своих проблем. Хотя сразу после победы Дональда Трампа просили того повлиять на городские власти, запланировавшие повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. В Санкт-Петербурге, не Вашингтоне, уточню.

Это самый проверенный способ решить наши житейские неурядицы. Если кто помнит, то 28 марта 1995 года в посольстве США в Москве приняли делегацию представителей обманутых российских вкладчиков, инвестировавших деньги в финансовые пирамиды. Несостоявшиеся «Лени Голубковы» просили американских дипломатов содействовать их встрече с президентом — президентом США Биллом Клинтоном, который должен был прибыть с визитом в Россию на празднование 50-летия Победы. Приняли обманутых лишь потому, что Вашингтон всерьез обеспокоился умонастроениями 40 миллионов российских вкладчиков на предстоящих президентских выборах 1996 года. Они могли помешать победе Бориса Ельцина, входившей в обязательные планы Соединенных Штатов.

Дональд Трамп просьбу насчет стоимости проезда в общественном транспорте оставил без внимания. Говорят, потому, что видные психологи и психиатры Соединенных Штатов давно установили: у президента США не все в порядке с головой. Что он живет в искаженной реальности. Что он социопат, женоненавистник, страдает нарциссизмом, далее, через запятую — иные, мелкие отклонения в его психике. В конце концов, чтобы было понятнее, светила медицины суммировали умственное и психическое состояние президента ненаучным, но понятным термином «идиот». Однако и этого противникам президента из Демократической партии, феминистских организаций и могущественных сообществ граждан нетрадиционной сексуальной ориентации показалось мало. Наконец-то в апреле американские нейробиологи порадовали «добропыхателей» Дональда Трампа, сообщив: все, без исключения, сторонники президента страдают эффектом Даннинга — Крюгера. То есть они, конечно, дезинформированы, но этого не осознают. Потому по сей день ходят в бейсболках со словами «Сделаем Америку снова великой». Читай — тоже идиоты.

Нет, никаких параллелей с нашими согражданами. С теми же казаками из Санкт-Петербурга, которые числили Дональда Трампа своим почетным членом еще год после того, как решением президента США по Сирии был нанесен первый удар крылатыми ракетами в апреле 2017-го.

WEBN-TV Чета Трамп

Трампу — депутатская «уважуха»

Заочные диагнозы президенту, которые на потребу проигравшей выборы Хиллари Клинтон и ее однопартийцам ставят американские светила, не имеют ничего общего с действительностью. Дональд Трамп не очень силен в политике, зато обладает такими качествами, как непредсказуемость и коварство. И не говорите, что для нас это великая новость. Еще два года назад, в своей первой внешнеполитической речи в качестве кандидата в президенты он честно признал: «Мы как государство должны стать непредсказуемыми». Обещал — сделал.

Курильщики не обращают внимания на грозные предупреждения, украшающие каждую пачку сигарет. Наши политики в течение двух лет пребывания Дональда Трампа в Белом доме не верили его словам и радостно списывали жесткие антироссийские заявления на происки «злобного окружения президента США». После чего каждый свой рабочий день начинали со слов о «нашем американском партнере». Одно из определений термина «партнер» в английском языке сводится к тому, что это «человек, который участвует в какой-то деятельности вместе с другим человеком». В чем Москва и «участвовала» с Вашингтоном после избрания Дональда Трампа, так это исключительно в обмене санкционными рескриптами. Кто намерен оставаться в состоянии эйфории, может называть их «партнерскими».

Это самое состояние беспричинного восторга никак не лечится отваром коры дуба — данную панацею взамен импортных лекарств рекомендовал согражданам заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Рискну блеснуть своими скудными познаниями в медицине: чтобы реально оценивать политику США, надо употреблять не кору дуба, а заваривать напиток «Желудон». В советские времена он часто заменял дефицитный кофе и состоял из перемолотых желудей и цикория, пачка приличных размеров стоила всего 16 копеек. Поэтому тогда в Москве трезво смотрели на призывы Вашингтона «крепить мир во всем мире» по американским лекалам.

Последний на сегодняшний день всплеск радости по поводу возможного улучшения отношений с Вашингтоном был зафиксирован в Москве в третьей декаде марта. После победы Владимира Путина на выборах 18 марта выяснилось, что Дональд Трамп не направил поздравлений в Кремль — в отличие от руководителей многих государств. В полдень 20 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие приветствия: «Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо. Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам — не нужно здесь ничего сгущать. И, наконец, утро вечера мудренее».

Он оказался прав. Не дожидаясь утренней зорьки, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор лидеров России и США в целом «носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

Восторги не заставили себя ждать, как написала в «Фейсбуке» депутат Государственной думы Наталья Поклонская, «вызывает уважение поступок президента США Дональда Трампа, который, не обращая внимания на «улюлюканье» закомплексованных и перепуганных сенаторов, поздравил с переизбранием Владимира Путина». «Это был конструктивный разговор, — высказал свое мнение посол России в США Анатолий Антонов. — Я даже мог бы добавить, что это был теплый разговор». Чуть позже о потенциальной встрече президентов двух стран сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков: «Я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме».

В Вашингтоне также дали оценку состоявшемуся диалогу, США останутся при своих в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Мы сохраним прежнюю позицию и будем жесткими, когда это нужно, — объяснила она. — В то же время мы продолжим диалог, чтобы работать по вопросам, важным для обеих стран»,

Продолжение диалога означало, что 26 марта Соединенные Штаты объявили о высылке 60 наших дипломатов. Ну, а в ночь с 13 на 14 апреля нанесли удар по Сирии. Вопрос о том, сколько еще наших политиков и чиновников втайне связывают будущее процветание России — или проживание их детей «в мире крупного капитала» — с непременными «партнерскими отношениями» с Дональдом Трампом, остается открытым.

Stihi.ru Дуб

Быстрее ищите дуб…

Версий о том, зачем же президент США распорядился нанести удар по Сирии, великое множество. Может быть, дабы показать свою решительность «мачо-руководителя». Не исключено, что тем самым он рассчитывал поднять свой рейтинг. Возможно, чтобы «ответить» России, переигрывающей Вашингтон в урегулировании сирийского конфликта.

Есть и другое, очень примитивное предположение, проистекающее из утверждения Томаса Манна, уверявшего: война — лишь трусливое бегство от проблем мирного времени. Получается, «стреляющий твитами с бедра», подобно героям Клинта Иствуда, президент решил предложить вниманию публики «победоносную войну» вместо тлеющего скандала об интимной связи Дональда Трампа с порнозвездой Стефани Клиффорд.

Тогда самое время вновь вспомнить о Билле Клинтоне. Никто по сей день не опроверг утверждения о том, что тот принялся в 1999 году бомбить Югославию, чтобы спасти себя от импичмента: вещественным доказательством любвеобильности президента было синее платье стажерки Белого дома Моники Левински. Следы спермы Билла Клинтона на этой части своего гардероба она продемонстрировала суду.

Дабы оценить миролюбие Дональда Трампа, отмотайте пленку назад. С мая 2013 по сентябрь 2016 года он 16 раз прибегал к услугам «Твиттера», чтобы заклеймить любые попытки администрации Барака Обамы использовать силу против Башара Асада. Один из «твитов» отметает утверждения врачей о неспособности Дональда Трампа объективно воспринимать реальность: «Если Обама нападет на Сирию и при этом пострадают мирные жители, и он сам, и Соединенные Штаты будут выглядеть очень плохо!»

Реальность осталась прежней, сегодня плохо выглядит реноме самого, по уверениям его критиков, любвеобильного президента. В феврале 1991 года США возглавили операцию многонациональных сил по освобождению Кувейта от напавшего от него Ирака, называлось мероприятие «Буря в пустыне» — Operation Desert Storm. Атаку Дональда Трампа на Сирию один из американских журналистов с ходу окрестил Desert Stormy: «Сторми», в переводе «неистовая», актерский псевдоним Стефани Клиффорд. Смысла продолжать и выяснять, кто держал в ногах свечку, нет.

Предположим — только предположим… — что президенту США ударом по Сирии удастся снискать лавры «борца за демократию» у себя на родине. Примерно так: «Первым делом, первым делом отбомбиться, ну, а «телки», а «телки» — на потом». Как истинная патриотка, в этом случае порнозвезда Сторми Дэниэлс обязана будет отозвать все свои судебные иски против Дональда Трампа. Возгордиться близким знакомством с настоящим героем и повысить свои гонорары за съемки в «блокбастерах». Хеппи-энд, все счастливы, занавес опускается, президенту больше нет никакой нужды отдавать приказы об очередной агрессии против суверенного государства.

Не ждите. Те же американские журналисты вскользь пишут о том, что Дональд Трамп способен на большее: военный конфликт с Россией. Хотя бы потому, что сейчас о нем сообщают как об отце внебрачного ребенка, родившегося в восьмидесятые годы. Что захочет сделать президент США, дабы снять с себя эти обвинения, — думать не хочется.

Так что, если вам скажут, что завтра Россия и Соединенные Штаты станут друзьями, срочно дайте этому человеку отвар из коры дуба.