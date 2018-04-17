Мэр Находки Андрей Горелов, ушедший в отставку по настоянию врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в субботу, 14 апреля, передумавший покидать мэрский пост в понедельник, 16 апреля, сегодня всё-таки окончательно решил сложить с себя полномочия. Обязанности мэра временно будет исполнять первый заместитель Борис Гладких. Но ситуация в одном из крупнейших городов Приморья остаётся напряженной. Что дальше?

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Андрей Горелов фактически ушел в отставку в субботу, 14 апреля. Но уже в понедельник, 16 апреля, официальным письмом уведомил гордуму о том, что продолжит исполнять обязанности главы вплоть до избрания нового градоначальника. Более того, в своём официальном обращении к депутатам Горелов пригрозил: если его условия не будут приняты, он вообще отзовет заявление об отставке. Но суть в том, что процедура избрания нового мэра не может быть запущенна до тех пор, пока предыдущий градоначальник окончательно не уйдет в отставку.

В администрацию Находки даже вызвали ЧОП — охранять мэрию от неугодного мэра.

Сегодня, 17 апреля 2018 года, гордума Находки должна была собраться на внеочередное экстренное заседание, на котором планировалось окончательно отрешить Андрея Горелова от должности досрочно. Но собраться депутаты не успели. Утром Горелов опять переменил свои планы и прислал в думу официальное заявление, в котором сообщил, что слагает с себя полномочия.

Ruslan V Albitsky Находка

Что происходит в Находке? Чего ждать дальше? И что нужно для того, чтобы жизнь в приморском городе вошла в нормальное русло?

Приморью нужно нарабатывать опыт работы с госкорпорациями

«У ситуации есть два аспекта: юридический и политический. С юридической точки зрения Горелов ушел в отставку именно в субботу. Он написал заявление об отставке, врио губернатора Андрей Тарасенко её принял. Ничего иного не требуется. И если человек, занимавший должность мэра, да к тому же бывший прокурор, не знает таких элементарных вещей, то это ещё раз подтверждает правильность действий врио губернатора, который предложил ему досрочную отставку. Горелов, судя по происходившему в его бытность мэром Находки, — типичный представитель команды экс-губернатора Владимира Миклушевского. Всё тот же набор системных ошибок, которые едва не привели регион к коллапсу. Пробудь Миклушевский на своем посту еще пару лет — в Приморье начались бы необратимые изменения, справиться с которыми было бы уже очень проблематично. Сейчас, насколько я знаю, исполнять обязанности мэра города будет первый заместитель мэра Борис Гладких. Он известен как вполне профессиональный человек, не знаю, какой он политик, но вполне крепкий муниципальный управленец. Так что, во всяком случае, на переходный период город, по крайней мере, будем управляем», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM политолог Пётр Ханас.

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«Если говорить о политическом аспекте проблемы или, если хотите, социально-политическом, то здесь все несколько сложнее. Любые экологические проблемы, как известно, всегда используются различными политическими силами в своих интересах. В Приморье, в частности в Находке, эта тенденция была доведена до полнейшего абсурда. Это опять же последствия той политики, которую проводил экс-губернатор Владимир Миклушевский. Вернее будет сказать — отсутствия какой бы то ни было политики. Что, на мой взгляд, должен сейчас сделать врио губернатора Андрей Тарасенко? Речь даже не о Находке, не лучше ситуация и в других муниципалитетах Приморья. В регионе нет опыта взаимодействия с госкорпорациями. А это на сегодняшний день основная задача. В Приморье сегодня действует не одна госкорпорация. Это и «Роснефть», и «Газпром», и «Мечел», и «Ростелеком», и много других. А крупный бизнес, как известно, всегда создает не только точки роста, но и точки напряжения. И это необходимо учитывать. Практики цивилизованного взаимодействия с крупным бизнесом в Приморье, увы, нет. Если новая команда Тарасенко сумеет наработать такую практику, найти такие точки взаимодействия, то ситуация в регионе начнет меняться в лучшую сторону. Ведь крупный бизнес, как никто другой, заинтересован не только в развитии территории, но и в социальной стабильности. Накануне губернаторских выборов Тарасенко должен предложить не только экономическую программу, но и обязательно свою программу работы с крупным бизнесом. Пока, по моим наблюдениям, он идет по пути государственно-частного партнерства, это хорошо, тот же свободный порт Владивосток, по большому счету — про государственно-частное партнерство. Он должен заявить о готовности работать с крупным бизнесом, прописать аспекты этой работы. Тогда и в Находке, и в других муниципалитетах ситуация изменится», — добавил Пётр Ханас.

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Nakhodka-city.ru Андрей Горелов

Экс-мэр Горелов не оправдал надежд

По мнению эксперта Центра социальных инноваций «Черный куб», кандидата политических наук Натальи Коломейцевой, бывший глава Находки Андрей Горелов к концу срока не имел поддержки со стороны тех влиятельных людей, которые помогли ему в своё время занять кресло мэра города.

«Кроме того, на фоне кризисной ситуации с угольной пылью, исправлением которой только недавно начали заниматься федеральные власти, рейтинги местной администрации в городе крайне низкие. Поскольку в этом процессе ключевую роль играют краевые власти, через представителей Находки в Заксобрании шло активное воздействие на местную думу. Не случайно, и это подтверждено официальными сообщениями, конфликт между двумя ветвями власти в Находке и привел к отставке мэра и спикера гордумы. В этом огромную роль сыграл краевой центр, у которого имеются все рычаги для того, чтобы урегулировать ситуацию. Речь в первую очередь идет о модели избрания глав городских округов, прописанной в краевом законе, которые избираются муниципальными депутатами по результатам конкурса, проводимого комиссией, созданной на паритетных началах представительным органом муниципалитета и губернатором», — считает Наталья Коломейцева.

Проблема угольной пыли останется нерешенной?

«Конфликт в Находке имеет не только экологический подтекст, но и политический, и экономический. Экология — это открытая перевалка угля, пыль на домах и машинах жителей, стоящих вблизи от места дислокации порта. Законность нахождения терминалов в данном месте — отдельная тема, и она больше к правоохранителям, чем к политологам. Политический — «противостояние» политических элит района. В данном конфликте оказались замешаны все кому не лень, начиная от бывшего градоначальника, продолжая депутатом ЗСПК Моноконовым, включая самого Горелова, и, по слухам, некоторых из бывших вице-губернаторов. Ну, и не стоит забывать бывших политиков, а ныне бизнесменов, речь идёт о Руслане Кондратове. Тут ситуация простая, и усложнять ее нет смысла. Есть три группы заинтересованных людей: 1-я — это те, кто зарабатывает на перевалке угля в Находке. Их деятельность всем ясна и понятно, что они борются за свои деньги, а угольная пыль в легких жителей их мало волнует. 2-я группа более интересна, так как у них нет своей «угольной пыли», а о ней они только мечтают, и на самом деле проблемы жителей их волнуют ещё меньше, чем первую группу. Их цель — деньги. И, несмотря на то, что интересы первых и вторых схожи (деньги), вторых интересуют не свои (у них просто их нет), а чужие деньги. И громкий скандал экологического формата перерос в политический, при этом протест превратился из инструмента отстаивания интересов простых жителей Находки в инструмент воздействия на бизнес и политические круги как Находки, так и Приморья в целом. И отстаиваются интересы не простых жителей Находки.

Ну, и наконец, третья группа — название ее «жертвенные». Это Горелов и его команда. Выдвинутый второй группой в надежде, что он будет лоббировать их интересы, но не тут то было, он не стал ни отстаивать, ни подписывать то, что ему в первую очередь принесёт уголовную ответственность, а не благо. Осознав, что Горелов «сам себе на уме», Находка втянулась в долгоиграющий процесс политических войн, в итоге которого Горелов был вынужден написать заявление на увольнение. Возвращаясь к проблеме пыли: она не будет решена. Пыль как была при прошлом губернаторе, так и будет при трёх следующих. А уровень информационного возмущения будет снижаться при получении за угрозы необходимых благ и повышаться при попытке что-то изменить», — поделился мнением директор Центра социальных инноваций «Черный куб», доктор политических наук, политолог Юрий Коломейцев.

Pxhere.com Железнодорожный узел

Как сообщало ИА REGNUM, социальная напряженность в приморской Находке нарастала не один год. В крупнейшем транспортном узле ДФО, через который осуществляется 17% всех железнодорожных перевозок России, смешались, образовав взрывоопасную смесь, интересы конкурирующих бизнес-элит, криминальных группировок, общественных экологических организаций и населения, которое шокировано происходящим и удирает из города и региона в другие субъекты РФ.

К нескончаемой череде конфликтов добавился и конфликт между гордумой Находки и действующим мэром Андреем Гореловым. Вражда дошла до стадии открытого противостояния и выплеснулась за пределы города, став достоянием общественности, которая не преминула ответить очередными антиугольными и прочими протестами. В результате врио губернатора Андрей Тарасенко принял решение предложить Андрею Горелову и спикеру Гордумы Евгению Воронину добровольно досрочно покинуть свои посты. В субботу Андрей Горелов принял предложение Тарасенко, написав заявление о сложении полномочий. Тарасенко отставку принял. Но уже в понедельник Горелов уведомил думу, что намерен продолжать работу вплоть до избрания нового мэра. В противном случае пригрозил аннулировать свое заявление об отставке. Однако во вторник экс-мэр опять передумал и окончательно покинул кабинет главы города.

15 июня 2017 года мальчик из Находки Андрей Боль в ходе ежегодной прямой линии обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с угольной пылью в Находке. Ребёнок спросил президента, как людям жить дальше в такой неблагоприятной экологической ситуации. Глава государства обещал изучить вопрос и отреагировать так, чтобы ущерб людям и экологии был минимизирован. Уже на следующий день после прямой линии экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рапортовал, что ситуацию с предотвращением угольного пыления он доведет до логического конца. Но не довел. Как, впрочем, и большинство других, важных для региона вопросах.