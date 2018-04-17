



Аристарх Васильевич Лентулов. Нижний Новгород. 1915

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подготовил поправки в закон о выборах главы региона, выбирать которого будут в сентябре. Он предложил отменить досрочное голосование и внедрить федеральный принцип волеизъявления по месту пребывания, позволить кандидатам формировать фонд целиком за свой счёт и уточнил, что считать подкупом избирателей. «В законе» остались только значки и печатные материалы, изготовленные к выборам.

Досрочно сложившему полномочия депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никите Сорокину нашли замену. Его мандат получит представитель городской думы Дзержинска Владислав Сивый. А Сорокин-младший «в сложившихся обстоятельствах» не может выполнять свои обязанности, поэтому, публично попрощавшись с постом на своей странице в соцсетях, он пожелал региону процветания и пообещал продолжить «работу в молодёжной организации». Злые языки уже пошутили, что делать это он будет, вероятно, из-за границы, куда, по слухам, уехал сразу после возбуждения уголовного дела в отношении отца.

В мэрии Нижнего Новгорода продолжается переделка старых укладов. Кроме кодекса этики для чиновников, которым налагается запрет на «протекционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство)», была анонсирована новая структура администрации с восемью заместителями у мэра. Владимир Панов обещает, что к увеличению численности чиновников это не приведёт, а, наоборот, «должны прийти к снижению количества служащих» за счёт повышения эффективности работы.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Своего внимания регион удостоился и от Генпрокуратуры РФ, но вовсе не из-за уголовных дел в отношении депутатов, под которым «горят кресла», а опять же из-за скандального Фонда капремонта. Последнему долго не могут найти руководителя, сменяя одного за другим, а сейчас установлено, что «нарушались процедуры отбора подрядных компаний и исполнения контрактных обязательств». Да и, если исходить из доклада нынешнего руководителя, с задачами своими Фонд, аккумулирующий средства собственников-горожан, справляется не то чтобы хорошо. Планы 2016−2017 годов не выполнены, а прокуратура области прямо говорит, что «фонд со своей задачей не справляется надлежащим образом». Но, несмотря на трудное «наследство», на пост главы фонда претендуют шесть человек, которые 26 апреля должны будут сдать квалификационный экзамен.

Завершилась неделя тестовым матчем на новом стадионе «Нижний Новгород», где этим летом пройдёт часть матчей чемпионата мира по футболу. Болельщики обратили внимание на некоторые недочёты, но в целом, даже несмотря на проигрыш нижегородской команды «Олимпиец», высоко оценили готовность площадки, добавив, что до первой не тестовой игры есть время устранить недоработки. Виталий Мутко, посетивший матч, заявил, что все планы в рамках подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 реализованы.

Разборки в стиле лихих 90-х произошли на прошлой неделе в Сормовском районе Нижнего Новгорода. 11 апреля прямо у здания администрации сгорел внедорожник главы района, который, предположительно, был подожжён. Следователи возбудили уголовное дело.

Выборы губернатора: о подкупе и фондах

Опробованный на федеральных выборах метод голосования не по месту проживания, а по месту пребывания в день выборов, в Нижегородской области решено применить и на предстоящих губернаторских выборах. Инициативу о списках избирателей выдвинул врио главы региона Глеб Никитин, назначенный в область осенью 2017 года на смену Валерию Шанцеву. Законопроект не только разработан, но уже внесён на рассмотрение депутатам, которые должны будут обсудить его на сессии 26 апреля.

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«При проведении выборов губернатора избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения», — отмечается в законопроекте и уточняется, что заявление подаётся «за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования».

Этим же документом в избирательное законодательство для выборов губернатора предложено ещё два новшества, касающихся подкупа избирателей и формирования списка кандидатов в губернаторы.

Подкупом избирателей предлагается считать не только вручение денег, но и подарков, иных материальных ценностей, а также запрещается «производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение», вне закона после утверждения поправок станет льготная распродажа товаров, бесплатное распространение любых товаров кроме печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании. Врио губернатора также предложил запретить «предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг».

A-r-e-s Подкуп

Если сегодня фонд кандидата на первом туре может только на 10% состоять из собственных средств, а партийное финансирование не должно быть более 50%, то после изменений кандидату разрешат полностью профинансировать свою предвыборную кампанию. Добровольные пожертвования от граждан могут быть до 10% вместо нынешних 1%, а от юрлиц 20% вместо 10%, как гласит действующая редакция закона.

Но не всем по душе пришлись предложения Глеба Никитина. Один из нижегородских телеграм-каналов в начале прошлой недели писал о рисках «выборных каруселей» и рисках «докрутки» голосов за счёт взрыва «голосовательной активности в удалённых районах области».

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области намечены на 9 сентября 2018 года.

А тем временем в нижегородском отделении «Единой России» стартовала процедура праймериз. До 3 июня должны определиться с кандидатурой для участия в выборах депутата Госдумы вместо ушедшего в мэры Нижнего Новгорода Владимира Панова. Тогда же единороссы должны определиться со «своим кандидатом» в губернаторы. Ещё в середине февраля 2018 года глава межрегионального координационного совета «Единой России» по ПФО Вячеслав Тимченко призвал однопартийцев поддержать Глеба Никитина.

Напомним, в партию глава области вступил в конце декабря 2017 года.

Круговорот мандатов

А вот замену сдавшему свой мандат депутата Законодательного собрания области Никите Сорокину нашли быстро. Его кресло в областном парламенте, по решению избиркома области от 12 апреля, получит депутат городской думы Дзержинска, президент ООО «Строймонтажпроект» Владислав Сивый. Кандидатуру выдвинула ЛДПР. В 2016 году Сивый уже участвовал в выборах депутатов региона по партийному списку ЛДПР и даже был на первом месте в нём, но мандата ему не досталось.

Константин Великий назначает своим преемником Констанция. 1622 (фрагмент)

Напомним, Никита Сорокин вместе со своим отцом, заместителем председателя Законодательного собрания области Олегом Сорокиным, являющимся фигурантом уголовного дела, 28 марта написали заявления о досрочном сложении депутатских полномочий. Сорокин-старший на сегодня находится в СИЗО, а расследование уголовного дела продолжается.

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«В связи со сложившимися обстоятельствами, в результате которых я не могу качественно исполнять свои депутатские обязанности, я принял решение сложить полномочия, — писал на своей странице в соцсетях Никита Сорокин. — Очень жалко, что все так закончилось. Было много планов, идей, законотворческих инициатив, новых перспективных проектов, но жизнь готовит сюрпризы, надо идти дальше. Надеюсь, что в ближайшем будущем Нижегородская область выйдет на путь процветания и благоденствия, города будут чистыми и современным, а жители — обеспеченными и счастливыми».

Он также добавил, что из партии уходить не собирается, а продолжит «работу в молодёжной организации» и будет «заниматься общественной деятельностью». Ходят слухи, что Сорокин-младший после того, как против отца было возбуждено уголовное дело, уехал за границу и именно по этой причине не смог посещать заседания областного парламента.

Дресс-код для чиновников и чехарда с замами

А тем временем в администрации Нижнего Новгорода вводят дресс-код, прописанный в Кодексе этики, и напоминают правила поведения. Нормативный акт базируется на указе президента РФ от 2002 года. Нижегородский вариант Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих обнародовали 9 апреля 2018 года.

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В нём, в частности, сказано, что чиновник должен «воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации города Нижнего Новгорода», а также «воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего», то есть критиковать начальника запрещается. Помимо этого, муниципальным служащим рекомендуется воздерживаться от дискриминации, грубости, пренебрежительного тона, угроз и оскорбительных реплик.

«Муниципальные служащие, присутствующие на совещаниях, проводимых в режиме видеоконференцсвязи, должны являться не позднее чем за 10 минут до начала мероприятия, в деловых костюмах и галстуках, с отключёнными телефонами и другими средствами связи. В ходе видеоконференции не допускаются: разговоры, рассмотрение посторонних документов, ведение дел, не относящихся к работе совещания, передвижения в зале совещаний», — уточняется в документе, а в числе видов коррупционно опасного поведения руководителя названы «протекционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство)».

Деловой костюм

Внешнему виду муниципального служащего уделён целый раздел. В частности, под запрет попали одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе шорты, шлепанцы, экстравагантная одежда с изобилием декоративных излишеств, пирсинг, татуировки, экстравагантные причёски неестественных цветов, а также причёски, содержащие элементы панк‑ и рок-культуры.

А на тех, кто не будет соблюдать правила, предлагается жаловаться по телефону горячей линии администрации.

Одним оформительским направлением в мэрии не ограничились и занялись дальнейшим перекраиванием структуры. Владимир Панов на брифинге отметил, что главы районов утратят статус заместителей главы города, и таким образом у него останется восемь замов.

«Первым заместителем мэра, ответственным за финансы, инвестиции и муниципальное имущество, останется Наталия Казачкова. Перед ней поставлена задача повышать собираемость налоговых и неналоговых доходов, а также эффективность бюджетных расходов. В её зоне ответственности также будет экология как одно из приоритетных направлений работы мэрии», — заявил Панов, добавил, что остальные семеро заместителей также получат свои зоны ответственности.

Опасения горожан, что штат чиновников будет раздут, мэр отринул, уточнив, что этого не произойдёт.

«Главный вопрос — приведёт ли это к повышению численности муниципальных служащих? Мой ответ — нет, категорически. Со временем мы, наоборот, должны прийти к снижению количества служащих. Этого можно добиться только за счёт повышения эффективности работы», — заявил Панов.

Мундиаль: стадион готов, станцию готовят к запуску

Прошедшие выходные были в Нижнем Новгороде спортивными — на новоиспечённом к чемпионату мира по футболу стадионе проводили тестовый матч. Хозяева поля нижегородская команда «Олимпиец» проиграла команде «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счётом 0:1. Болельщики в тот день пришли оценить не только игру, но и поле, в которое было вложено, по разной информации, около 18 млрд рублей.

«Ходили слухи о том, что газон не прижился. Это не слухи. Комментаторы сравнили футбольное поле… с полем. Полем, пригодным для весенне-посевных работ и посадки картошки и свёклы, но никак не для игры в футбол. Недаром в области вот-вот стартует дачный сезон. Отдельная недоработка, о которой тоже было известно заранее, — облицовка здания стадиона. В первоначальном проекте предусматривалась облицовка фасадов стеклом. Однако после того, как все выделенные деньги были потрачены, стало ясно, что ресурсов на всё не хватит. Стекло как предмет роскоши было решено заменить на ветрозащитные «мембраны», а смотря правде в глаза — обычные куски ткани, — писал после матча телеграм-канал «На дне» (орфография и пунктуация авторские). — К сожалению, навести чистоту и порядок на стадионе не помогли даже привлечённые «волонтёры» из числа сотрудников ФОКов. Когда болельщики вышли на трибуны, они были вынуждены занять свои места на креслах, покрытых строительной пылью. Тех же, кто решил остудить накал борьбы нашего «Олимпийца» с петербуржской командой «Зенит-2» в уборной, ожидало отсутствие урн и зеркал. Возможно, требования безопасности? Сомневаемся».

Ru2018.org Стадион. Нижний Новгород

Глава области, побывавший на игре, отметил, что в день матча «тестировали все системы стадиона, взаимодействие служб, организацию волонтёрской поддержки», и необходимые выводы будут сделаны, подготовка комфортных условий для зрителей продолжится.

Второй тестовый матч на поле пройдёт 28 апреля.

Следующим объектом, который ожидает тестовый запуск, станет станция метро «Стрелка», на строительство которой пришлось добавлять из бюджета города, а ситуация с выплатой зарплат строителям которой стала поводом для внимания прокуратуры.

15 апреля ход работ на станции проверили вице-премьер Виталий Мутко и глава региона Глеб Никитин. Работы идут по графику, уверили высоких визитёров представители генерального подрядчика.

«Решение построить станцию метро «Стрелка» было правильным. Станция позволит улучшить транспортную логистику в городе. Абсолютно точно, что «Стрелка» будет введена в строй вовремя», — отметил Мутко.

Открытие станции ожидается 30 апреля.

Фонду капремонта «неуд» и нового директора

Нижегородскому фонду капитального ремонта категорически не везёт. Ему снова поставили «неуд», на этот раз органы прокуратуры.

Уже несколько лет эта структура славится скандалами и чехардой с руководителями. Вот и сейчас параллельно со вниманием надзорных органов идёт конкурс по отбору директора, четвёртого по счёту, если считать «временщиков». Приём заявлений претендентов на повторный конкурс уже завершён, всего есть шесть потенциальных кандидатов, фамилии которых не оглашаются, но предполагается, что нынешний и.о. Геннадий Дурдаев (пост занимает с 12 февраля 2018 года) среди них есть и по примеру победившего на аналогичном конкурсе летом 2017 года Владимира Никифорова не сойдёт неожиданно с дистанции. Впереди у прошедших отбор кандидатов квалификационный экзамен, намеченный на 26 апреля.

Напомним, Сергей Протасов, Владимир Челомин — бывшие руководители фонда протянули на посту по году в среднем, после чего уволились. К Протасову при этом были многочисленные претензии от депутатов, которые публично говорили, что программа капремонта за 2015 и 2016 годы провалена.

Депутат Заксобрания области Сергей Зуденков в комментариях ИА REGNUM в январе 2017 года говорил, что «деятельность оператора остаётся непрозрачной, заявленные планы по объёму годовых работ не выполняются, непонятно, как происходит отбор подрядных организаций».

Эти слова остаются актуальны и спустя год.

На встрече с журналистами в конце марта 2018 года глава управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов заявил, что «фонд со своей задачей не справляется надлежащим образом», в частности, надзорное ведомство было вынуждено обязывать организацию выполнять программный ремонт в установленный срок. Рассказал он и о том, что прокуратура проверяет обоснованность отставания сроков капитального ремонта в прошлые годы, так как в плане 2018 года 800 домов из 1115 — это наследие прошлых лет.

Претензии к фонду имеет и Генпрокуратура РФ — при проведении проверки капремонта в стране массовые нарушения нашли и в Нижегородской области. В частности, «в Астраханской, Кировской, Оренбургской и Нижегородской областях нарушались процедуры отбора подрядных компаний и исполнения контрактных обязательств».

Vsemetri.com Форма прокурора

Более подробно о планах капремонта на текущий год в конце марта 2018 года на сессии областного парламента рассказал временный руководитель фонда, присланный на это место с поста руководителя Федеральной антимонопольной службы по Костромской области, Геннадий Дурдаев. По его словам выходит, что из 1155 плановых домов 998 являются наследством прошлых лет. В целом на работы планируется потратить 4,6 млрд рублей.

По словам Дурдаева, весь 2017 год фонд фактически «выполнял ремонт домов, включённых в краткосрочные планы 2014−2016 и 2017−2019 годов». И если план 2015 года был выполнен полностью, то из плановых 1592 домов 2016 года удалось отремонтировать только 715. Из плана 2017 года ремонт удалось сделать лишь в 341 доме из 552 запланированных.

Глава фонда, получивший очень непростое наследие лишь в феврале 2018 года, заверил депутатов, что меры для повышения эффективности работы программы предпринимаются и «взято направление на усиленное взаимодействие с управляющими компаниями и органами местного самоуправления, ведётся активная работа с подрядчиками».

Как говорится, поживём — увидим. Теперь Дурдаеву осталось закрепиться в кресле, ведь конкурс на директора в самом разгаре.

Эхо 90-х, или Кому перешёл дорогу чиновник

11 апреля около 19:00, когда работники администрации уже практически покинули здание на Юбилейном бульваре, 12, около него вспыхнуло пламя. Загорелся внедорожник главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина. Автомобиль восстановлению не подлежит, но пострадавших не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а очевидцы говорили о некоем предмете на капоте, который загорелся. Предполагаемая версия происшествия — поджог.

Richard Hopkins Горящая машина

На свой пост Сивохин был назначен в феврале 2016 года, а до этого начиная с 2014 года работал на разных постах в администрации Приокского района. По образованию он «менеджер», с 1998 по 2013 год работал на частных предприятиях, а в 2013—2014 годах руководил муниципальным предприятием города «Ремонт и эксплуатация дорог» Ленинского района.

Комментируя происшествие нижегородским СМИ, мэр города Владимир Панов, заместителем которого по должности является Сивохин, заявил, что район непростой, к тому же один из самых крупных, но новому главе удалось навести там порядок, и «много сил он потратил на борьбу с незаконной торговлей». Возможно, что именно в последнем и прячется ответ на вопрос, кто поджег внедорожник главы района?

«Поджог был совершён нагло и демонстративно — прямо под окнами здания администрации. Есть небольшая вероятность, что было короткое замыкание, но «все и всё понимают». Поджог автомобиля главы Сормовской администрации — это вызов власти со стороны криминалитета. Т. е. следование принципу равноудаленности от бизнеса и чёткое исполнение административных норм и своего функционала требует определённого мужества. Так быть не должно», — писал на следующий день после происшествия телеграм-канал «Апшечка», который напомнил, что в сентябре 2017 года сгорел автомобиль главы Канавинского района Михаила Шарова и в прошлом же году жестоко избили юриста, который представлял мэрию «в тяжбе с перевозчиком по отмене старых маршрутов».

Вот такое эхо 90-х в отдельно взятом российском городе.