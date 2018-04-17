Государственные закупки являются одной из самых коррумпированных сфер в Узбекистане, нарушения законодательства в этой сфере влекут собой многомиллиардные потери бюджетных средств, вытекающее отсюда невыполнение государством своих экономических, социальных и других обязательств.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Коррупция в сфере государственных закупок представляет собой вовлеченность заказчиков в различные сговоры, взяточничество и получение так называемых «шапок» (откатов), в результате цены за товары (услуги) значительно возрастают, кроме того, в коррупционных схемах мало внимания уделяется качеству товара, так как во главу угла ставится исключительно желание наживы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В 2014 году автором данного материала было опубликована статья в одном из узбекистанских ресурсов, где приводился яркий пример коррупции в области закупки общественного транспорта (автобусов марки «Мерседес») для нужд города Ташкента.

До недавнего времени закупки осуществлялись практически без действенного контроля со стороны государственных структур и общества, не существовало также уполномоченного национального органа по контролю в этой сфере.

С приходом к руководству республикой президента Шавката Мирзиёева в целях действенного осуществления государственной политики в сфере госзакупок назначен уполномоченный государственный орган — Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана.

В свою очередь контроль над государственными закупками также осуществляют Генеральная прокуратура, Счетная палата, министерство финансов, а также общественные организации и средства массовой информации.

Прежние порядки

В соответствии с прежним порядком госзакупки на сумму до 300 долларов осуществлялись исключительно путем выставления на электронные торги по конкретному перечню товаров, закупки на сумму от 300 долларов до 100 тысяч долларов — путем конкурсного отбора, а свыше 100 тысяч долларов — тендерных торгов. В последних двух видах закупок был высок человеческий фактор, так как они осуществлялись не на электронной платформе.

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В результате крупные закупки осуществлялись практически без действенного контроля со стороны государственных органов и общества ввиду отсутствия полной информации о проведении таких торгов. Публикации о государственных закупках размещались в периодических изданиях, и при коррупционных проявлениях необходимый тираж полностью выкупался. Как правило, выявление правонарушений происходило только после исполнения контрактов.

Закон о госзакупках

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О государственных закупках», который призван обеспечить открытость и прозрачность государственных закупок, конкурентную борьбу предпринимателей в данной сфере, он также позволит эффективно использовать средства государственного бюджета, централизованных источников и предприятий с долей государства.

В частности, закон определяет пять видов закупочных процедур, две из которых полностью исключают человеческий фактор при принятии решений о государственной закупке. В остальных закупочных процедурах прозрачность обеспечивается путем публикации необходимой информации на специальном информационном портале.

Впервые с учетом международных стандартов вводится такой вид закупочной процедуры, как закупка у единого поставщика. До принятия закона данная сфера регулировалась более чем 30 нормативно-правовыми актами, при этом отсутствовала целостность системы государственных закупок, вследствие чего возникали правовые коллизии. Многоэтапные согласования и дублирующие процедуры создавали предпосылки для коррупции и влекли за собой значительную потерю времени.

В этой связи одной из задач закона является принятие единого законодательного акта прямого действия, регламентирующего государственные закупки и позволяющего устранить имеющиеся на практике противоречия и устаревшие нормы, систематизировать нормы, положения, полномочия участников закупок, уже действующие на практике, а также создать законодательную базу для внедрения лучших международных практик в государственные закупки и снижения коррупциогенных факторов в государственных закупках.

Закон учитывает имеющийся опыт осуществления государственных закупок, а также международную практику, в том числе основные положения модельного законодательства Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), законодательства Европейского союза, США, Российской Федерации, Беларуси, Казахстана и других стран. Проводились обсуждения с международными организациями, в том числе Всемирным банком, экспертным и бизнес-сообществом, представителями министерств и ведомств.

Особенности нового закона

В новом законе введены две разные категории государственных заказчиков — «бюджетный» и «корпоративный».

В целях транспарентности при ведении торгов организован специальный информационный портал для всех видов государственных закупок, в частности, при аукционах выбор победителя осуществляется автоматически электронной системой.

Все виды товаров (работ, услуг), к которым не предъявляются специфические требования, закупаются через электронный магазин.

При этом в ходе закупок через электронных магазин лимит для бюджетных организаций составляет 25 МРЗП (один МРЗП (МРОТ) — около 22 долларов), но не более 2 500 МРЗП в год, для корпоративных заказчиков — не более 250 МРЗП.

Для тендерных торгов лимиты установлены для бюджетников в размере свыше 6 000 МРЗП, для корпоративных заказчиков — свыше 25 000 МРЗП. До принятия закона лимит по тендерным торгам составлял 100 тысяч долларов.

Электронный магазин

Закон позволяет осуществлять закупки у единого поставщика (без участия в тендере) при приобретении технически сложных товаров, не имеющих альтернативы на рынке, на основании решений президента и правительства, у субъекта естественной монополии по устанавливаемым правительством тарифам при приобретении культурных ценностей.

Стоит также отметить, что отныне комплексная экспертиза тендерной документации и технического задания на государственную закупу товаров (работ, услуг) осуществляется в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при президенте Узбекистана.

При этом комплексная экспертиза технических заданий осуществляется на государственную закупку товаров на сумму, превышающую в эквиваленте 100 тысяч долларов, на сумму превышающую в эквиваленте 50 тысяч долларов, осуществляемую стратегическим закупщиком, а также организацией, в уставном фонде которой имеется доля стратегического закупщика.

К переченю стратегических закупщиков отнесены ГП «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узбекнефтегаз», АО «Узбекэнерго», АО «Узбекгидроэнерго», АО «Узкимёсаноат», АО «Узбекистон темир йуллари», АО «Узбекуголь», НАК «Узбекистон хаво йуллари», АК «Узбектелеком», АО «Национальная энергосберегающая компания», АО «Узавтосаноат», АО «Узпахтасаноат», АО «Узнефтепродукт», АО «Узбурнефтегаз», АО «Узтрансгаз», АО «Узнефтегаздобыча», АО «Узбекгеофизика», а также организации, в которых есть доли перечисленных компаний.