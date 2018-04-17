Планы по ввозу московского мусора в Ярославль, взбудоражившие город, вызывают у многих ярославцев оторопь и недоумение. Мусорная тема способна разбудить, казалось бы, задремавшего медведя бывшей «столицы демократии». Ни одна из партий не решилась публично и категорично высказаться за ввоз и утилизацию столичных отходов на территории Ярославской области, и даже «Единая Россия» стыдливо «вырабатывает позицию».

Мусор

Впрочем, правительство Ярославской области общественное мнение не останавливает, что наводит на мысли о том, что все решения давно приняты, и обещанное «обсуждение» — всего лишь маскировка, попытка переждать бурю, которая, как известно, имеет свойство заканчиваться. Однако все это не отменят необходимости ответов на вопросы.

Главный из них — почему ярославские власти так рвутся спасать Москву и Подмосковье? И нуждаются ли сами они в таком «спасении»? Как заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, к нему за помощью обратилось правительство Москвы, которому якобы нужно где-то размещать мусор в связи с кризисной ситуацией на полигонах Подмосковья. Однако сам Сергей Собянин либо другие чиновники столичного правительства таких заявлений не делали и не делают. По словам Миронова, такие предложения также получили и губернаторы других граничащих с Подмосковьем областей, но и они о таких предложениях молчат. Молчит и губернатор Московской области Андрей Воробьев, кого, казалось бы, ситуация касается в первую очередь — ведь это же на его территории происходят «мусорные» бунты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Молчат и федеральные органы власти, в том числе Министерство природных ресурсов, где трудится пока еще заместителем министра бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Хотя, казалось бы, кому как ни министерству решать столь деликатный и явно государственный, а не региональный вопрос. Но нет, тишина — решает его почему-то только губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

При этом Миронов подает это как заботу об экологии Ярославской области: мол, москвичи же дают деньги за свой мусор, вот на них-то мы и реконструируем наш полигон. Кто «мы», не очень понятно, равно как неизвестно и каким конкретным образом тонны отравы вдруг перестанут вытекать с полигона. Полигон «Скоково» является акционерным обществом, принадлежащим Ярославскому муниципальному району. Однако его в срочном порядке у района велено забрать в областную собственность. Этот момент не менее удивителен: вопросы и экологической безопасности, и собственности полигона начинают обсуждаться и решаться именно в связи с необходимостью утилизации мусора из Москвы. И никакой другой. Резонный вопрос: региональные власти волнует прежде всего ярославская экология или проблемы подмосковного губернатора Воробьёва?

Не менее удивительный момент связан с внезапным обострением ситуации. Дело в том, что именно в 2018 году никаких «внезапностей» на этом поле не должно было быть. Ведь именно в этом году должна была начать реализовываться «мусорная реформа», к которой готовились несколько лет. За эти несколько лет каждый регион (то есть и Московская, и Ярославская области) должен был подготовить схемы размещения отходов, в которых должно было быть четко указано, откуда, куда и в каких объемах возить мусор. Планируя схему на далекое будущее, власти как минимум должны были разобраться и с ближайшей перспективой. Резонно предположить, что вся нынешняя мусорная эпопея является следствием ошибок власти, которая не нашла своевременного решения проблемы.

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

В Ярославской области подготовка к «мусорной реформе» шла максимально закрыто. На эту тему не было проведено ни одной пресс-конференции, никаких публичных обсуждений не было, не предъявлена общественности и сама такая схема, способная решить проблему бытовых отходов. Есть ли в ней информация о завозе на полигон «Скоково» 200 тысяч тонн московских отходов в год? Есть ли что-то подобное в подмосковной схеме? И законны ли вообще в свете всего этого намерения по размещению в Ярославле московского мусора? Почему проблемы подмосковных властей необходимо решать за счёт ярославцев? Это опять вопросы без ответов.

А покуда четких ответов нет, на их месте возникают разного рода домыслы, предположения и страхи. Один из самых существенных — Ярославскую область решили сделать регионом утилизации московского и подмосковного мусора. Пазл складывается просто. Сначала ярославскую власть в регионе меняют на московскую. Затем в область приходит подконтрольная Игорю Чайке «мусорная» компания «Хартия», занимающаяся этим бизнесом в Москве и Подмосковье. Затем в регион начинают завозить московский мусор.

Hartiya.com Мусоровоз компании «Хартия»

Сегодня власти убеждают, что московский мусор — это хорошо. Что это не усугубление, а решение экологических проблем региона. Но как верить обещаниям, что «200 тысяч тонн в год временно и больше ни-ни», если еще две недели назад говорили о том, что никакого московского мусора нет и автопоезда с московскими номерами на ярославских полигонах людям просто померещились?

Помимо экологических проблем есть и проблема моральная. Ярославль не хочет быть московским мусороприемником, какие бы деньги для бюджета ни обещали. У горожан возникает комплекс «людей второго сорта». Чем мы хуже жителей Балашихи и Волоколамска, разве московский мусор ведет себя в Ярославле как-то иначе, чем там? Если его не могут безопасно утилизировать в Подмосковье, почему это получится здесь, за 300 километров от Москвы, на берегу Волги?

Вряд ли региональная власть найдет приемлемые для общества ответы на эти вопросы. Да и хочет ли искать?