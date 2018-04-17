Не успели регионы Центральной России оправиться от паводка, который в этом году принес немало тревог и жителям, и спасателям, как весна грозит новыми бедами. В апреле начался сезон ландшафтных пожаров. И если половодье — явление природное, то причиной травяных пожаров чаще всего становятся человеческое разгильдяйство, халатность или даже умысел.

Марина Каширская ИА REGNUM Горящая трава. Белгородская область

С апреля на пастбищах и полях аграрии устраивают палы, чтобы избавиться от сухостоя. Способ этот самый дешевый, но и самый опасный: он не только снижает плодородие почвы, но просто может привести к пожарам.

Марина Каширская ИА REGNUM Дымом от горящего сухостоя заволокло трассу

Самая серьезная ситуация на данный момент — в Смоленской области, которая буквально задыхается от дыма: травяные пожары начались сразу после того, как сошел снег. Регион практически миновали проблемы, которые паводок принес большинству соседей по Центральной России, но уже с начала апреля на Смоленщине стала масштабно гореть трава.

О том, как в ЦФО справляются с паводком, — читайте здесь: Чрезвычайная весна в центре России

Официально пожароопасный сезон в Смоленской области объявлен с 1 апреля. Чуть больше чем за две недели в регионе уже зарегистрировано 407 термических точек.

По данным регионального управления МЧС на 16 апреля, за последнюю неделю в регионе выявлено 304 пала сухой травы, а площадь, пройденная огнем, составила свыше 500 га.

Палы травы уже привели к возникновению четырех лесных пожаров в Кардымовском, Смоленском и Сафоновском районах. Крупный пожар вспыхнул в конце прошлой недели и в Смоленске — в Заднепровском районе загорелся сухостой на пустырях.

Профилактические меры, беседы и разъяснения, судя по всему, результата не дают. Инспекторы проводят рейды в селах и дачных поселках, с начала активной фазы палов травы к административной ответственности уже привлечены 98 человек. Но при этом, отмечают в МЧС, ежедневно количество палов травы увеличивается в геометрической прогрессии.

16 апреля ситуация обсуждалась и на совещании в администрации Смоленска, как пишет Readovka.ru, глава города Владимир Соваренко заявил, что людей, поджигающих сухостой, неплохо было бы отправить на психиатрическое обследование.

Но похожая ситуация сегодня — в большинстве регионов Центральной России. Так, в Сасовском районе Рязанской области пал травы чуть было не обернулся бедой: огонь подобрался на опасное расстояние к жилым домам райцентра. Трагедии удалось избежать благодаря пожарным.

В Тульской области пожарные за неделю, с 8 апреля, более 100 раз выезжали на тушение травяных пожаров, только 12 апреля — 56 раз. Пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь дома и стать причиной отравления угарным газом человека, предупреждают спасатели.

В Воронежской области, где из-за большой воды в нескольких населенных пунктах вводили ЧС, паводок еще не отступил, а ландшафтные пожары уже бушуют. Только за прошлую неделю площадь таких возгораний превысила 30 гектаров.

15 апреля, например, в регионе произошло 97 ландшафтных пожаров на общей площади 7,355 га. Наиболее крупным стал пожар в Железнодорожном районе Воронежа, около ул. Остужева на площади порядка пяти гектаров. Пожарным удалось остановить огонь в 500 метрах от жилых строений.

Марина Каширская ИА REGNUM За нарушение пожарной безопасности грозит штраф, но его поджигатели, видимо, не боятся

В Тамбовской области массовый пал сухостоя привел к тому, что Тамбовский район оказался полностью окутан дымом. При этом сами жители, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», за свои дома не боятся, утверждая, что пал травы — явление ежегодное и повсеместное.

Пожароопасный сезон объявлен с 16 апреля во Владимирской области. До 14 октября в регионе введен запрет на разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. Однако, судя по всему, это мало кого останавливает: так, в Покровском районе 15 апреля произошел масштабный травяной пожар — впечатляющие кадры видео, снятого местным жителем, появились в сети.

В Курской области, где дачники также спешат с помощью огня очистить приусадебные участки от мусора, одна из таких попыток окончилась трагедией. 15 апреля пожилой мужчина, сжигая мусор на своем участке, упал прямо в костер. По информации издания «Друг для друга», у него были проблемы с сердцем, от которых он и скончался. Следователи проводят проверку по этому случаю.

Марина Каширская ИА REGNUM В некоторых регионах палы на сельхозземлях уже привели к лесным пожарам

Соседняя Белгородская область в огне уже неделю: с 7 апреля зарегистрировано 100 случаев загорания сухой травы и мусора на общей площади более 67 га. Ещё в 158 случаях жители региона сами сжигали остатки прошлогодней сухой травы в частных подворьях рядом со своими домами.

Об этом: Тихий омут в огне: Белгородская область горит уже неделю

14 апреля в окружении огня оказался поселок Северный, пожар подступил вплотную к жилым домам. Очагов возгорания было несколько, с некоторыми жителям удалось самостоятельно справиться ещё до приезда пожарных. 15 апреля в самом Белгороде произошло 30 случаев возгорания сухой травы, камыша и мусора. На улице Индустриальной огонь охватил железнодорожные пути, остановился проходивший по ним поезд. В горящих районах улицы окутал густой смог. Пожарные, видимо, просто не успевают оперативно приезжать на все вызовы: портал «Белгород №1» сообщал, что горожанам, обращавшимся к спасателям, по телефону экстренной службы сообщали, что все машины разъехались и приедут, когда освободятся.

Марина Каширская ИА REGNUM За неделю в Белгородской области произошло 100 случаев загорания сухой травы и мусора

О вреде палов сухой травы предупреждают не только спасатели, но и агрономы: по словам специалистов, мнение о том, что выжигание сухой травы якобы способствует лучшему росту новой, — лишь оправдание для использования варварского, хотя и самого дешевого способа очищения от сорной растительности сенокосов и пастбищ. На деле же верхний слой выжженной почвы в гораздо большей степени подвержен эрозии, а значит, снижается плодородие таких земель: зола после сгорания травы быстро смывается дождем. Остатки же травы там, где палы не производились, разлагаются постепенно, равномерно обогащая верхний слой питательными веществами.

Эксперты говорят: при выжигании азотные соединения, накопленные в растительных остатках, выделяются в атмосферу, становясь таким образом недоступными для большинства растений. На черноземных почвах скорость формирования гумусового горизонта не превышает 0,5 мм в год. Микрофлора, обитающая в верхних слоях почвы, уничтожается огнем, в результате образование гумуса значительно замедляется. Фактически слой гумуса, образовавшийся за несколько десятилетий, выгорает в одночасье. Кроме того, летом под сгоревшей травой активно развиваются грибы, что, в свою очередь, приводит к закислению верхних слоев почвы.

Штрафов нарушители не боятся: то ли потому, что они не слишком высокие, то ли надеются, что пронесет. Сегодня за нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа. Для граждан он составляет от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от шести до 15 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Ущерб же окружающей среде — несравнимо выше, не говоря уже об опасности, которую потенциально несут такие пожары для самих людей.