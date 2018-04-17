Несмотря на сделанные ранее президентом США Дональдом Трампом заявления об «очень скором» выводе американских войск из Сирии, 14 апреля французский коллега Трампа Эммануэль Макрон подчеркнул, что главу Белого дома удалось «убедить в необходимости остаться в Сирии на долгосрочной основе».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На следующий день постпред США в ООН Никки Хейли подтвердила сохранение американских военных в Сирии для достижения трех основных целей: окончательного поражения боевиков, предотвращения использования Дамаском химического оружия и поддержания возможности наблюдать за Ираном.

Иными словами, что бы ни говорил президент-республиканец, США не только не уйдут из Сирии, но и еще в большей мере будут вовлечены в происходящие там процессы, а на обещаниях Трампа о прекращении войн США на Ближнем Востоке и о новом сближении с Россией можно поставить крест. Глава Белого дома оказался в плену у партии войны, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

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Так, представители этой воинственной группы уже перехватывают и формируют его внешнюю политику. В частности, в вышедшей 16 апреля в Wall Street Journal редакционной статье утверждалось, что наилучшей стратегией для США является превращение Сирии во Вьетнам для военных Ирана.

Army.mil Американские солдаты

«Только когда Россия и Иран начнут платить более значительную цену в Сирии, они будут готовы к переговорам об окончании войны или даже к тому, чтобы рассмотреть возможность мира, основанного на разделении страны на этнические анклавы», — указывалось в статье.

По всей видимости, утверждает автор, США должны сделать своей задачей такое ослабление Сирии, Ирана, России и шиитской группировки «Хезболла», после которого они уже не смогут продолжать свой курс и будут вынуждены согласиться на предложенное Западом разделение. Никто не считает при этом, что Москва и Тегеран могут пойти ва-банк и объединить страну, как было в случае с Гражданской войной в США в 1861—1865 годах и в Китае в 1945—1949 годах.

Более того, и во Франции, и в Великобритании утверждают, что поддержат США в случае дальнейших химических атак, однако вместе с США в Сирию они входить не будут.

Затем, хотя и глава Пентагона Джеймс Мэттис, и британского МИД Борис Джонсон указали на единичный характер нанесенных ударов, целый ряд экспертов стал утверждать, что следующими целями должны стать центры управления, политическое руководство страны и даже сам Асад, его авиация. Не исключили они и уничтожения целей на территории Ирана.

На этом фоне уместен вопрос, а разве конгресс одобрил подобную агрессию против Сирии, ее авиации или политического руководства? Когда была дана санкция на убийство президента страны, которая не нападала на США, и может ли Вашингтон вообще наносить удар по Ирану, не проконсультировавшись с законодателями?

Очевидно, что Трамп не хочет вмешательства США в новые войны, особенно тогда, когда страна уже воюет в шести странах. Его тем не менее толкают к тому, чтобы он стал военным президентом, продвигающим повестку дня внешнеполитических элит, которые почти в полном составе были против него во время выборов. При этом начало войны, которую американский лидер не хочет вести, чревато для США катастрофой сродни войнам во Вьетнаме и Ираке 2003 года.

U.S. Department of Defence Американский солдат

В партии войны США уверены, что если нанести более обширные и смертоносные удары по Сирии, которые приведут к жертвам среди российских и иранских сил, сирийской армии и членов группировки «Хезболла», то они согласятся на выдвинутые США требования. Однако нет оснований считать такое развитие событий гарантированным. Кроме того, если Москва, Дамаск и Тегеран решат идти до конца, готовы ли к этому США?