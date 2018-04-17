Отвспыхивали и отгремели взрывы ракет западной коалиции в Сирии. Идёт, что называется, разбор полётов. Следуют и прямые заявления сторон конфликта в Сирии, и намеренные утечки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп. Трамп

Так, великий и страшный Трамп, дабы казаться планете ещё страшнее, допустил распространение слухов, согласно которым его министр обороны Джеймс Мэттис якобы не позволил Трампу бомбить российские и иранские объекты на территории Сирии.

Если верить этим слухам, то Трамп ругал Мэттиса последними словами, словесно издевался над ним. Но Мэттис устоял. И потому мы должны быть благодарны США и их системе: они не допустили мировой войны. Которая бы непременно последовала бы, если бы американцы разбомбили российские объекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Спасибо, американские джентльмены, спасибо генерал Мэттис. Спасибо, американская демократия! Американцы в каждом голливудском фильме спасают мир.

Конечно, эта история фэйковая. Она похожа на древнего уже возраста, но привившееся враньё, согласно которому вьетнамскую войну победило американское и мировое общественное антивоенное мнение, чуть ли не Джон Леннон с друзьями. США было предпочтительнее, чтобы в мире прижился их вариант окончания вьетнамского конфликта.

А вот учебники в военных академиях всего мира утверждают, что американскую армию победил вьетнамский генерал Нгуен Гуап, росту в нём было 1 метр 47 сантиметров, то есть метр с кепкой, но военный гений.

Штаты удивительно изворотливая нация.

Вероятнее всего, изворотливыми их сделали неконтролируемые слияния различных народов, национальных групп, нашедших убежище на этой заморской территории. Туда бежали изгои, преследуемые секты и нации, а голь ведь на выдумки хитра.

Посудите сами. США и союзники начисто отрицают, что 71 их ракета была сбита в этом авианалёте в ночь с 13 на 14 апреля. Они утверждают, что НИ ОДНА ИХ РАКЕТА НЕ БЫЛА СБИТА сирийскими ПВО.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

А что ещё они, собственно, могут сказать? Признать, что российская старая, советских времён противовоздушная техника прекрасно уничтожила две третьих выпущенного ими арсенала? Допотопные С-127 сбивали только так их хвалёные «Томагавки»?

Им же стыдно, вот они всё и отрицают плоско.

И это действенный метод — глухое отрицалово.

Но если вы вспомните, что ещё в 1980 году, когда американцы планировали освобождение взятых в Иране студентами в американском посольстве американских заложников, у них тогда взлетел только один вертолёт из девяти.

Не взлетевшие вертолёты-рухлядь они оставили в пустыне, освобождение заложников не состоялось не из-за вертолётов, но вы поняли, у них уже тогда руки из задниц росли. И их военная техника часто оказывалась грудами металлолома. Часто с восторгом пишут, сколько у них авианосцев, а у России всего ничего, так авианосец — это XX века техника, в XXI она устарела.

Трамп продолжает разыгрывать крутого: «ой держите меня, братва, а то сейчас всех порешу!» Просочились слухи, что он негодует на Германию и Францию за то, что те выслали по четыре российских диплома каждая, а вот Соединённые Штаты, за всех отдуваясь, выслали двадцать. Как так! Негодяи, а не союзники!

А то он не знал якобы, сколько кто выслал. Но он считает что должен показать себя крутым, сильным таким Mad Трампом. Опять тот же мотив: «Я бы всех порешил, если бы меня не держали!..» «Ой, пустите меня, всех порешу!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

А что мы видим реально? Мы видим тщательно разработанный на тренажёрах сценарий такого огненного ночного шоу, где ракеты падают так, чтобы никого русского не задеть, где всё до последнего осколка выверено, все траектории замерены.

Да тут, выходит, не только постановочная химатака имела место, тут и ответная атака трёх государств — постановочная.

Та, которая была разыграна труппой «Белых касок» в городе Дума, обошлась недорого, в самую чепуху обошлась, а вот ракетное шоу трёх государств над Сирией — дороже, конечно же.

Но и тут присутствовала экономия. На Сирии сейчас живого места нет, куда ни вдарь — везде развалины, есть что показать CNN. А ракеты, я так полагаю, коалиция употребила давно просроченные, которых не жалко.

Mil.ru Война в Сирии

Пока Штаты занимаются трусливыми постановочными инсценировками, немного шакалят по-настоящему в этом регионе второстепенные Израиль и Турция. Оба государства скорее устарели.

Израиль, забыв, что времена нынче другие и враги нынче другие, много крепче тех, кого они одной левой делали в шестидесятые и восьмидесятые, только что второй раз в течение недели отправил ракеты против авиабазы Шайрат в провинции Хомс. ПВО Сирии аккуратно сбили израильские болванки, может быть, не все.

Турция, возбуждённая Эрдоганом, пытается обмануть всех и поддержала авианалёт США — Великобритании — Франции на Сирию. Куда она лезет, Турция, хочет помириться с США? Но США давно поддерживают курдов, земли которых на севере Сирии захватила Турция.

Россия же, честная Россия, с пеной у рта доказывает иностранцам, серьёзная, как лопата, Россия, грустный Лавров, негодующий Небензя, плаксивая от отчаяния, что мы правы, а они нет — Захарова, бьётся одинокая Россия — обладатель правды, понимая, что они — князья кривды.

Моральная правота, конечно, на нашей стороне.

Да что от неё толку!

Да куда её употребить, эту моральную правоту?

Против России были направлены подлоги, инсценировки и дело «отравленных» Скрипалей, которых никто не отравлял и даже не выкрал, они, может, сами сценарий и предложили в обмен на британские блага, и дело маленьких крошек, якобы погибших от химатаки в городе Дума. (Вот Москва сейчас объявила о намерении привезти в Гаагу участников провокации с химатакой в Думе. Привезут, и что?)

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

Не покупайтесь на дешёвые подначки Запада.

Они и друг друга подначивают и обманывают. Я так верю, что французские военные не выпустили ни одной ракеты по Сирии, а сказали своему Макрону, что выпустили.

А как он проверит? Никак не проверит.