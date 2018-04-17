National Interest: Хуже всего в ударе по Сирии – лицемерие Запада
14 апреля вооруженные силы Франции, США и Великобритании нанесли ряд ракетных ударов по целям сирийского правительства в ответ на предположительное применение официальным Дамаском химического оружия. Сделанный Лондоном, Вашингтоном и Парижем шаг достоин самого решительного осуждения, и тому есть несколько причин, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest.
Во-первых, действия Вашингтона являются вопиющим нарушением конституции, в рамках которой не у президента, а у конгресса имеются полномочия принимать решения относительно участия страны в боевых действиях. Исключением является случай прямого нападения на США, но стремление покарать «режим» в эту категорию отнести нельзя. Те же, кто утверждают обратное, либо проявляются неискренность, либо историческое невежество.
Во-вторых, нет окончательной убежденности в том, что вина за произошедшее в Думе лежит именно на правительстве президента страны Башара Асада. Ему незачем было провоцировать США. Более того, в Сирии много других сил, которые стремятся свергнуть Асада и которые, понеся значительные военные поражения, крайне заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть Вашингтон к более глубокому вмешательству в конфликт на их стороне.
В-третьих, ослабив сирийских военных с помощью недавнего удара, Запад рискует сыграть на руку коалиции исламистских группировок, которые могут вырвать победу. Наиболее боеспособной частью этой коалиции является группировка «Джабхат Фатех аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Асад, подчеркивает автор, коррумпирован и жесток, однако едва ли в наилучших интересах США помогать исламистам.
В-четвертых, нанесенные удары создают без необходимости новую напряженность в и без того непростых отношениях Вашингтона с Россией. Пока Кремль продемонстрировал сдержанную реакцию, и все надеются, что так будет и впредь. Даже если президент России Владимир Путин и не пойдет на эскалацию военного вмешательства своих вооруженных сил в Сирии или в других местах, таких как Украина или Грузия, новая холодная война между Москвой и Западом лишь обострится.
Но хуже всего то лицемерие, с которым западные державы оправдывают свои действия в Сирии. Так, лидеры США, Великобритании и Франции выставляют нападение на арабскую республику в качестве морального императива для недопущения использования химического оружия в международной системе. Они также изображают Асада исключительно врагом человечества. Так, президент США Дональд Трамп, сообщая о нанесенных ударах, заявил, что якобы совершенные преступления являются делом рук «чудовища».
Он также решительным образом раскритиковал Россию и Иран за их поддержку «массового убийцы невинных мужчин, женщин и детей». Такое заявление главы Белого дома заслуживает определенной награды либо за невежество сделавшего его человека, либо за его нахальство.
Так, США никогда не имели ничего против поддержки различных государств-изгоев, жестоких тиранов и кровавых диктаторов. В частности, Саудовская Аравия и ее союзники с помощью проданного им Вашингтоном и другими западными правительствами оружия убивают невинных граждан Йемена тысячами.
Если США и их союзники в Европе считают, что удар по Асаду остановит применение в будущем химического оружия либо Дамаском, либо другими странами, об этом можно говорить. Если они, что более вероятно, считают, что ослабление сирийских военных сможет спасти мятежников от неминуемого поражения, а режим-преемник нынешнего, сформированный из представителей той же оппозиции, более благоприятным явлением как для Ближнего Востока, так и интересов США, это тоже можно обсуждать.
Чего не нужно, так это морализаторства и лицемерного позерства. Ни Лондон, ни Вашингтон, ни Париж не отреклись от режима иракского лидера Саддама Хусейна после неоднократного применения им химического оружия в 1980 годах, в том числе после убийства по меньшей мере пяти тысяч иракских курдов в городе Халабджа в 1988 году.
Сам же Вашингтон редко когда пытался держать в рамках свой «зверинец» различных автократических союзников, чтобы они не совершали преступлений против человечности. Иными словами, прежде чем читать мораль России, Ирану и другим государствам, странам Запада надо сначала навести порядок у себя.