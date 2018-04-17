14 апреля вооруженные силы Франции, США и Великобритании нанесли ряд ракетных ударов по целям сирийского правительства в ответ на предположительное применение официальным Дамаском химического оружия. Сделанный Лондоном, Вашингтоном и Парижем шаг достоин самого решительного осуждения, и тому есть несколько причин, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Во-первых, действия Вашингтона являются вопиющим нарушением конституции, в рамках которой не у президента, а у конгресса имеются полномочия принимать решения относительно участия страны в боевых действиях. Исключением является случай прямого нападения на США, но стремление покарать «режим» в эту категорию отнести нельзя. Те же, кто утверждают обратное, либо проявляются неискренность, либо историческое невежество.

Во-вторых, нет окончательной убежденности в том, что вина за произошедшее в Думе лежит именно на правительстве президента страны Башара Асада. Ему незачем было провоцировать США. Более того, в Сирии много других сил, которые стремятся свергнуть Асада и которые, понеся значительные военные поражения, крайне заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть Вашингтон к более глубокому вмешательству в конфликт на их стороне.

Onedio.com Сирийская армия

В-третьих, ослабив сирийских военных с помощью недавнего удара, Запад рискует сыграть на руку коалиции исламистских группировок, которые могут вырвать победу. Наиболее боеспособной частью этой коалиции является группировка «Джабхат Фатех аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Асад, подчеркивает автор, коррумпирован и жесток, однако едва ли в наилучших интересах США помогать исламистам.

В-четвертых, нанесенные удары создают без необходимости новую напряженность в и без того непростых отношениях Вашингтона с Россией. Пока Кремль продемонстрировал сдержанную реакцию, и все надеются, что так будет и впредь. Даже если президент России Владимир Путин и не пойдет на эскалацию военного вмешательства своих вооруженных сил в Сирии или в других местах, таких как Украина или Грузия, новая холодная война между Москвой и Западом лишь обострится.

Но хуже всего то лицемерие, с которым западные державы оправдывают свои действия в Сирии. Так, лидеры США, Великобритании и Франции выставляют нападение на арабскую республику в качестве морального императива для недопущения использования химического оружия в международной системе. Они также изображают Асада исключительно врагом человечества. Так, президент США Дональд Трамп, сообщая о нанесенных ударах, заявил, что якобы совершенные преступления являются делом рук «чудовища».

Он также решительным образом раскритиковал Россию и Иран за их поддержку «массового убийцы невинных мужчин, женщин и детей». Такое заявление главы Белого дома заслуживает определенной награды либо за невежество сделавшего его человека, либо за его нахальство.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Так, США никогда не имели ничего против поддержки различных государств-изгоев, жестоких тиранов и кровавых диктаторов. В частности, Саудовская Аравия и ее союзники с помощью проданного им Вашингтоном и другими западными правительствами оружия убивают невинных граждан Йемена тысячами.

Если США и их союзники в Европе считают, что удар по Асаду остановит применение в будущем химического оружия либо Дамаском, либо другими странами, об этом можно говорить. Если они, что более вероятно, считают, что ослабление сирийских военных сможет спасти мятежников от неминуемого поражения, а режим-преемник нынешнего, сформированный из представителей той же оппозиции, более благоприятным явлением как для Ближнего Востока, так и интересов США, это тоже можно обсуждать.

Чего не нужно, так это морализаторства и лицемерного позерства. Ни Лондон, ни Вашингтон, ни Париж не отреклись от режима иракского лидера Саддама Хусейна после неоднократного применения им химического оружия в 1980 годах, в том числе после убийства по меньшей мере пяти тысяч иракских курдов в городе Халабджа в 1988 году.

Сам же Вашингтон редко когда пытался держать в рамках свой «зверинец» различных автократических союзников, чтобы они не совершали преступлений против человечности. Иными словами, прежде чем читать мораль России, Ирану и другим государствам, странам Запада надо сначала навести порядок у себя.