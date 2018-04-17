Вашингтонские эксперты в сфере национальной безопасности, наверное, не пропустили ни одной серии из второго сезона популярного норвежского сериала «Оккупация», в котором показано, как Россия оккупировала Норвегию после возникшего спора из-за энергетических ресурсов, пишет Ерлингур Ерлингссон в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Горе-«миротворцы» против России

Сериал представляет собой антиутопию, в которой США вышли из НАТО, а мировые лидеры никак не могут оказать противодействие России. Хотя сценарий — это чистая выдумка, однако российская агрессия, которая вдохновила сценаристов сериала, очень реальна.

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На протяжении всей холодной войны скандинавские страны предпринимали усилия, чтобы сдержать своего могущественного соседа. Дания, Исландия и Норвегия опирались на коллективную безопасность в рамках НАТО, в то время как Швеция и Финляндия выстраивали взаимодействие с другими странами.

Creative-commons-images.com Паранойя

В последние годы растущая настойчивость и воинственность России вызывают серьезную озабоченность среди общественности и политической элиты скандинавских стран. После атаки на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и Великобритании пять скандинавских стран совместно с ЕС и НАТО выразили свое возмущение и выслали определенное число российских дипломатов.

Норвегия, Швеция и Финляндия изгнали по одному российскому дипломату, а Дания — двоих. Исландия не стала высылать из страны дипломатических представителей России по причине ограниченного российского дипломатического корпуса, однако объявила, что официальные лица не станут принимать участие в чемпионате мира по футболу, который состоится этим летом в России.

Эти цифры могут показаться скромными по сравнению с США, но здесь важно понимать, что дипломатические миссии России в скандинавских странах малочисленны, поэтому любая существенная дипломатическая высылка может подорвать работу российских миссий. С другой стороны, действия скандинавских стран были необходимы. Они послали России сигнал о солидарности с Великобританией и ее союзниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

Впервые после окончания Второй мировой войны в Европе использовалось химическое оружие. Большая красная линия была пересечена. Изгнание дипломатов не может считаться соизмеримым ответом на атаку в Солсбери.

Россия может и дальше протестовать против выдвинутых обвинений и громко жаловаться в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и на других площадках. Тем не менее ущерб, нанесенный России после совершения нападения в Солсбери и за прошлые преступления, является минимальным. Международное сообщество должно задуматься о том, как можно сдержать Россию от подобных и более вопиющих действий в будущем.

Хотя скандинавские страны не могут сдерживать Россию самостоятельно, они могут постоянно вносить этот вопрос в международную повестку дня, используя свое уважаемое положение на международной арене. Эти страны являются одними из лидеров в сфере международного права, коллективной безопасности и прав человека. Скандинавы должны объединиться в единый хор, который призовет к более эффективным действиям, чтобы воспрепятствовать опасной траектории движения России.

Томас Наст. Круговая порука (карикатура). 1871

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Небольшие страны придают большую важность защите международных правовых норм. Они полагаются на коллективную оборону, а не на индивидуальную военную мощь, чтобы сдержать агрессию или незаконное поведение. Тот факт, что в Великобритании зафиксировано по крайней мере два случая химических атак, должен направить четкий сигнал о том, что Россия может предпринять подобные шаги против суверенитета менее могущественных стран, включая скандинавские.

Недавняя несогласованность американских заявлений в отношении России делает более важным вопрос о том, как бороться с Россией. Обсуждение данного вопроса может составить ключевую часть любых будущих консультаций между США и скандинавскими странами, которые на протяжении долгого времени оставались надежными партнерами США при решении самых сложных задач. Выстраивание тесных отношений между США и скандинавскими странами может быть направлено против воюющей России, которая намерена подорвать всю послевоенную международную систему.