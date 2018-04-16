Из Государственной думы пришла плохая весть: рассмотрение законопроекта об ответных мерах на недружественные нашей стране действия США и других государств Запада отложено до 15 мая. В этот день законопроект будет рассмотрен только в первом чтении. Второе и третье чтения, как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, могут состояться до конца весенней сессии. А могут и не состояться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Как Москва собирается реагировать на это «себе не во вред»?

Понятно, что такое решение принято не в Государственной думе. Напомню в этой связи, что США начали вводить меры политического и экономического давления на нашу страну ещё в марте 2014 года. С тех пор этот процесс идёт по нарастающей. Может быть, к настоящему моменту у руководства страны уже должен был бы лежать на столе наш ответ на это давление?

Разработка такого ответа вовсе не противоречила возможным попыткам договориться с американцами на неких устраивающих и их и нас условиях. Мне представляется, что договориться было невозможно, но кто-то, не исключаю, вполне искренне считал, что найти некий «компромисс» удастся.

Вполне вероятно, что и сегодня кто-то не теряет такой надежды. Иначе не пришлось бы заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову говорить странные слова об «интенсивной», но «не скоростной» и «не безоглядной» работе над документом. Граждане России и без Рябкова понимают, что подход к такому делу должен быть «углублённым и ответственным». Но вот что касается того, чтобы «ответить так, чтобы это не шло во вред самой России», то тут возникают вопросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, например, высказывается против введения ответных санкций России в отношении американских компаний и их «дочек» в принципе. Человек, который уже далеко не первое десятилетие присутствует в российской политике в её высоком, если не высшем, эшелоне, серьёзно заявляет нам, что в США «политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес — это другая». Может быть, ему действительно невдомёк, что это бизнес в США покупает политиков, а не политики — бизнес? Думаю, однако, что всё он прекрасно понимает, но нас (и депутатов, а также государственных чиновников, видимо, тоже) держит за умственно отсталых. «Усугублением ситуации» в случае введения Россией контрмер в отношении США пугает нас и институт «Центр развития» Высшей школы экономики. Им и многим подобным неготовность профильных ведомств и депутатского корпуса законодательно ответить на американское давление уже сегодня даёт ещё как минимум месяц для их вредоносной лоббистской работы и соответствующей обработки общественного мнения.

Меня вообще удивляет тот тон, в котором депутаты и госчиновники ведут разговоры о наших возможных ответных действиях в связи с возрастающим западным военно-политическим и экономическим давлением: всё время какие-то извинения и самооправдания. Мол, документ «не предлагает отвергать всё американское». И «действовать в ущерб своей экономике депутаты не собираются». И «новые меры ни в коем случае не должны ударить по интересам россиян». Законопроект к тому же должен быть «очень качественным». А «российские потребители от ответных мер Москвы в отношении Вашингтона не пострадают»… Вы бы лучше так волновались по поводу результатов социально-экономической политики за последние годы! Вот где — и ущерб народнохозяйственному развитию страны, и удары по интересам россиян. А законов, качество и, главное, смысловая направленность которых оставляет желать лучшего, разве мало было принято?

Kremlin.ru Аркадий Дворкович

Но настоящую Америку, простите за каламбур, открыл в связи с обсуждением антиамериканского законопроекта заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Он глубокомысленно заявил: «Естественно, мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, мы не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности». Видимо, действительно не понимает, что его слова напрямую проецируются на позицию российского государства по проблеме Крыма. И не отдаёт себе отчета в том, что задача законопроекта не в том, чтобы навредить американцам, не навредив нам самим, а в том, чтобы положить конец их действиям, наносящим ущерб нашей стране в широком, далеко не только экономическом плане.

Итак, хотелось бы всё-таки понять, во-первых, по какой причине действенный набор мер встречного давления на американцев у нас за четыре года так и не был выработан и теперь будет спешно вырабатываться за месяц, и, во-вторых, на чём наше государство сделает акцент: на том, чтобы «не навредить себе», или на том, чтобы вынудить Вашингтон прекратить вредить России?