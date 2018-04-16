Президент США Дональд Трамп делает в Сирии правильные вещи. Он наказал правительство президента Сирии Башара Асада за использование химического оружия, однако избегает более активного участия в сирийской гражданской войне и планирует вывод американских войск. Его стратегия, по-видимому, несколько сбивает с толку, но выдвигает американские интересы на первое место, с тем чтобы американские военные могли сосредоточиться на будущих угрозах, а не на вчерашних, пишет Кристиан Витон (Christian Whiton) в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

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После удара по Сирии Трамп столкнулся с критиков со стороны демократов и даже некоторых республиканцев из-за того, что он присоединился к Великобритании и Франции для военного удара по сирийским хранилищам химического оружия. Например, лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила 14 апреля: «Ночные авиаудары не могут заменить четкую и всеобъемлющую стратегию по Сирии».

Аналогичным образом сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси выразил сожаление и заявил, что он «глубоко обеспокоен тем, что президент Трамп продолжает проводить военные операции без какой-либо всеобъемлющей стратегии или соответствующего разрешения конгресса». Конечно, ни Букер, ни другие скептики не предлагают альтернативную стратегию в отношении Сирии.

Асад смог сохранить свою власть в течение семи лет гражданской войн, его войска установили контроль над большей частью страны, включая самые важные города. Тем не менее маловероятно, что он восстановит контроль над всей Сирией. Западу потребуются огромные усилия для того, чтобы сместить его, и нет никакой гарантии, что человек, пришедший ему на смену, окажется лучше. При этом присутствует высокая вероятность повторения иракского или ливийского сценария. Продолжение борьбы приведет лишь к увеличению численности погибших, которая уже достигла 400 тыс. человек.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Конечно, партнерство Сирии с Россией нежелательно. Однако опасения раздуты. Российские военно-морские объекты в Тартусе имеют в своем распоряжении всего нескольких посредственных причалов, сухопутные войска вряд ли могут быть использованы для проекции власти на региональном уровне. Отношения Асада с Ираном также нежелательны, но нет никаких шансов на то, что между алавитским меньшинством, господствующим в сирийской политике, и шиитским руководством Ирана не сформируются прочные отношения.

На фоне этой печальной ситуации у Трампа есть только одна четкая стратегия. Военная цель США в Сирии — это ликвидация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная цель была в основном достигнута. Сейчас настало время признать, что миссия завершена.

Трамп должен отучить американских военных от игры в ковбоев на Ближнем Востоке и сосредоточить их внимание на самой опасной угрозе для свободного мира — Китае. После войны в Персидском заливе в 1991 году американские военные потратили триллионы долларов, пытаясь сформировать Ближний Восток. Некоторые усилия были действительно необходимы, другие — нет. Охота на джихадистов после атак 11 сентября 2001 года имела смысл, но теперь опасность этой угрозы снизилась. На Ближнем Востоке остались одни тени ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Региональные правительства обладают всеми необходимыми средствами для борьбы с радикалами. Главная угроза для Запада, исходящая на сегодняшний день от исламизма, — это политическое и культурное влияние, которое оказывают исламистские мигранты.

Стоимость военных операций США в Афганистане, Ираке и Сирии, вероятно, близка к $100 млрд в год, не учитывая долгосрочных затрат на здравоохранение для пострадавших американских военнослужащих.

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Airforce.com ВВС США

США нужны стратегические возможности, чтобы подготовиться и, следовательно, предотвратить войну с Китаем. США отчаянно нуждаются в перераспределении оперативных средств, которые улетают в ближневосточную дыру. Эти средства необходимо направить на покупку новых кораблей, самолетов, спутников и систем стратегической обороны, чтобы обеспечить сдерживание Китая.

Инстинктивно Трамп это понял уже давно, еще во время предвыборной кампании 2016 года: «Я сделаю наши войска настолько огромными, мощными и сильными, что никто не отважится с ними связываться».

Чтобы достигнуть этой цели, необходимо вывести войска из Сирии, Ирака и Афганистана. Конечно, Вашингтон может поддерживать сотрудничество с дружественными политическими силами в каждой из этих стран и предоставлять ресурсы наравне с союзниками, которые в свою очередь должны взять на себя справедливые военные расходы.

Важно, чтобы США сказали себе, что они достигли всего, что намеревались сделать в Сирии. Трамп также восстановил к себе доверие, поставив на место диктаторов, которые решили пересечь красную линию в сфере использования химического оружия. Таким образом удалось решить двойную задачу в Сирии. Миссия США выполнена.