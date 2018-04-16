Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью изданию «Украинская правда», в котором в сжатой форме объяснил для всех, кто еще сомневается, почему с майданной властью нельзя вести переговоры, никогда и ни при каких обстоятельствах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

В первой части интервью глава МВД потешил склонных к фантазиям любителей майдана рассказами о том, что в России всё непросто, что ему поступают «противоречивые сигналы», что велика вероятность, что Россия вот-вот пойдет на уступки, чтобы «не рухнул режим», и т.п.

Но нас интересует не это. Основная часть интервью посвящена аваковскому проекту «реинтеграции» Донбасса. Буквально в нескольких абзацах глава МВД сообщил, что именно майданная власть собирается там делать.

Прежде всего предполагается «заводить» миротворцев не на всю территорию Донбасса, а в один конкретный населенный пункт. И уже после того, как там будет проведена «зачистка» (см. ниже), идти дальше. Такое вот «разделение и властвование» для того, чтобы было проще сломить сопротивление.

Далее предлагается отказаться от предусмотренной Минскими соглашениями амнистии. Так, под нее не попадут «те, кто убивал наших солдат», то есть значительная часть взрослых мужчин Донбасса.

Также предполагается принять «закон о коллаборантах» и «определить статус каждого человека». То есть каждый житель Донбасса должен будет ходить в гестапо и доказывать, что он не против майдана и Бандеры.

Далее местные жители будут лишены права голоса на общенациональных выборах. Никаких причин не указывается, но «такова международная практика». Прекрасный способ продлить собственное пребывание у власти, ведь Донбасс, разумеется, голосовать за майдан не будет.

Далее следует туманное обещание выделять на эти территории больше денег (уже смешно), но указывается, что осваивать эти деньги будет не избранная местная власть, а киевские представители. Таким образом у местной власти изымут необходимые рычаги и передадут их майданным назначенцам.

Ну и, наконец, предусмотренные минскими соглашениями русский язык и особая экономическая политика: предлагается это разрешить, а потом, «через два-три года», просто отменить, чтобы «развиваться по стратегии украинской государственности». Как говорится, без комментариев.

U.S. Army Europe ВСУ

Переведем изложенное Аваковым на русский язык. На майдане хотят под прикрытием миротворцев:

— зачистить Донбасс от своих оппонентов,

— унизить каждого жителя необходимостью доказывать, что ты не коллаборант, сломив самоуважение людей,

— не давать Донбассу выбирать украинскую власть, а Украине — изменить эту власть,

— лишить донбасскую власть денег и реальных рычагов управления,

— выполнять языковой и экономический пункты Минских соглашений лишь два-три года, после чего нагло их отменить.

Этот краткий перечень исчерпывающе представляет психологию майдана. Психологию раба, которому нравится унижать других. Психологию мерзавца, который предлагает выбирать между обстрелами и унижениями. Этот же перечень рассказывает и об отношении майдана к «согражданам», о его отношении к людям вообще, к правде и т.п.

В России довольно долго считали, что у минского проекта все-таки есть небольшой шанс. Если бы соглашения были выполнены в полном объеме, это, несомненно, привело бы к нормализации Украины.

Но интервью Авакова, как и целый ряд других высказываний майданных политиков на эту тему, популярно объясняют: от этого плана нужно отказаться не потому, что он плох, а потому, что он нереалистичен. Когда вторая сторона заранее предупреждает о том, что собирается обмануть — это, пожалуй, достаточная причина отказаться от проекта.

Внешне и формально это может никак не проявляться. Можно продолжать «минские переговоры». Поскольку Украина не исполнила ни одного из своих обязательств, то у этих переговоров всё равно нет будущего. Главное — принять решение по сути вопроса.

Может показаться странным, зачем глава МВД говорит все эти вещи так прямо, буквально нарываясь на окончательный отказ и России, и Донбасса. Может возникнуть предположение, что это некая игра в ястреба. Тем более что интервью дано накануне визита к хозяевам в США.

Но ничего странного в его словах нет, и это не игра. Он говорит прямо, потому что Украина без Донбасса давно уже не сопротивляется майдану, и они отвыкли хотя бы камуфлироваться, не говоря уже — взаимодействовать.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

И весьма вероятный фактический отказ Донбасса и России от дальнейших переговоров тоже вполне устраивает майдан. Больше всего их бы устроила вечная война на Донбассе, ведь это вечный источник ворованных денег и рейтингов. А сам Донбасс, на который придется тратить деньги и который ненавидит майдан — сам Донбасс им даром не нужен.

Отсюда и такая открытая наглость, и такое прямое предупреждение о вранье, и такие нелепые обещания «дать больше денег». Достаточно посмотреть на любую украинскую дорогу, чтобы понять, стоит ли что-нибудь за этими обещаниями.

И не извольте сомневаться: в случае, если им отдадут Донбасс, они непременно сделают именно то, что сказано Аваковым. Будут зачищать и унижать, чтобы растить себе рейтинги среди нацистов. Будут «выделять средства», чтобы разворовывать их, чтобы отвечать на вопрос, «где деньги», сказками о «восстановлении Донбасса».

Аваков говорит о том, что жители Донбасса рано или поздно захотят перестать «жить в резервации». Это снова к теме предложенного выбора — вас убить или унизить? Конечно, все устали от войны. Но Донбасс — вовсе не резервация. Резервацией под чутким руководством майдана стала Украина. И нет ни одной причины возвращаться туда.

К тому же и время играет против майдана. Они слишком много воруют, чтобы избежать дефолта. Слишком поощряют нацистов и уголовников, чтобы избежать взрыва. Они слишком непрофессиональны, чтобы страна не начала разваливаться на части на инфраструктурном уровне. Все эти процессы уже в самом разгаре.

Единственной альтернативой разлома Украины на несколько частей является ее кратковременное сжатие в нацистскую диктатуру. Но и это лишь отсрочит распад неестественного государственного образования, оказавшегося под властью воров и нацистов. У Донбасса нет ни одной причины возвращаться в эту резервацию.