Итак, поддержка народом нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после скоро шести лет пребывания у власти заметно сокращается. А рейтинг неодобрения превысил критические 50 процентов. Как отмечает ведущее информационное агентство страны Киодо, падение популярности нынешнего руководства страны связано с публикацией сведений о том, что Абэ мог влиять на одобрение правительством строительства ветеринарного училища организацией «Какэ Гакуэн», которой управляет старый знакомый главы государства. Все по классику, которого недавно цитировал президент В. Путин — «ну как не порадеть родному человечку». Это он, конечно, не в назидание «другу Синдзо», ибо кумовство, семейственность и иные формы фаворитизма уже давно и весьма глубоко поразили современную российскую власть.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Удивительно, но Абэ уже не в первый раз спотыкается на коррупции в строительном и земельном деле. Как сообщало ИА REGNUM, уже второй год премьер и его жена Акиэ являются фигурантами скандала вокруг финансовой аферы по продаже близкому чете Абэ главе националистической организации «Моритомо гакуэн» по явно заниженной цене участка государственной земли под строительство частной школы, почетным директором которой должна была стать Акиэ Абэ. Земля для «близкого человечка» была продана по цене в семь раз ниже рыночной, чем был нанесен ущерб казне. К тому же вскрылось, что супруга премьера неизвестно на какие цели или за что передала главе «Моритомо гакуэн» Ясунори Кагоикэ миллион иен ($ 8,98 тыс.).

Премьер, похоже, не ожидал, что скандал примет столь широкую огласку и общенациональные масштабы. Когда он только разгорался, Абэ опрометчиво сделал в феврале прошлого года ко многому обязывающее заявление: «Если я или моя супруга Акиэ вовлечены (в продажу земли), я уйду в отставку как премьер-министр и как депутат». Видимо, тогда он рассчитывал на часто применяемое в Японии власть имущими «момикэси ундо», или по-русски — действия, направленные на то, чтобы замять, прекратить дело.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Однако на сей раз сокрыть содеянное не удалось. 9 марта глава налогового управления страны Нобухиса Сагава подал в отставку и признался в даче ложных показаний в парламенте. Его уход нанес ощутимый удар по репутации Синдзо Абэ и его главного соратника — вице-премьера и министра финансов Таро Асо. Сообщается, что они долгое время защищали Сагаву от нападок оппозиции и назначили его главой налогового управления. Но вскоре выяснилось, что для сокрытия обстоятельств дела Сагава пошел на должностное преступление, пытаясь подделать финансовые документы, касающиеся скандальной сделки. Так уж издавна принято в Японии, что подчиненный берет на себя ответственность за содеянное начальником. А начальник это подтверждает. Так и сейчас министр финансов Асо сообщил, что подделка финансовых документов была совершена по личной инициативе Сагавы. А премьер, получается, не при чём. Хотя поверить в это может только очень наивный человек, юридически придраться в этом случае к тому, кто дал указание подделать документы, оказывается весьма непросто.

Комментируя происходящее, депутат японского парламента Сюхэй Кисимото в публикации «В чём суть проблемы «Моритомо гакуэн?» пишет: «За фальсификацию официальных документов полагается тяжкое наказание — до десяти лет каторжных работ. А ведь чиновники не задумываются о том, что подделывают ценные для государственных учреждений расчетные документы. Хоть это и достойно осуждения, они считают, что если скрыть подобные действия, то они останутся незамеченными. Если авторитетные силы, в том числе и политики, не примут надлежащие меры, органы власти будут по-прежнему признавать невозможной подделку 14 документов в 300 местах.

Члены кабинета Абэ еще не взяли на себя ответственность по этому делу. Предложение о принятии мер для предотвращения повторных инцидентов — это всего лишь отговорка. Нужно найти ответственных за преступление лиц и пересмотреть систему контроля над официальными документами».

Избиратели особо не любят тех политиков, которые их обманывают, отказываются признавать свои ошибки и правонарушения. Не любят этого и японские избиратели. Поэтому многие поддержали пользующегося популярностью бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, который предсказал уход Абэ с поста премьер-министра уже в ближайшее время. По его словам, на выборах лидера Либерально-демократической партии в сентябре на третий срок Абэ уже не выйти.

«Абэ вот-вот уйдет, может, к концу нынешней сессии парламента», — заявил Коидзуми в опубликованном интервью на сайте японского журнала AERA.

Кстати, возможность такого исхода не исключали и мы в ИА REGNUM.