Главные события Бурятии в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Сенаторы-миллионеры

Опубликованы сведения о доходах сенаторов, в том числе стало известно, сколько заработали сенаторы от Бурятии Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев.

Вячеслав Наговицын, который стал сенатором от Бурятии (представляет исполнительную власть) в сентябре 2017 года, за прошлый год заработал 6 454 017,64 руб. (6,45 млн). Его супруга — 128 406,72 руб. Наговицыну принадлежат автомобиль Lexus RX 350 и прицеп к легковому автомобилю. Супруга сенатора — владелица земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (1 024 кв. м), земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (1 022,50 кв. м), жилого дома (465,70 кв. м), гаража (72 кв. м), объекта недвижимости под названием «здание-баня» площадью 34,50 кв. м и автомобиля KIA SLS. В пользовании у сенатора — квартира площадью 42 кв. м, также в пользовании семьи Наговицыных — квартира площадью 93,90 кв. м.

Напомним, до того, как стать сенатором (сентябрь 2017 года — прим. ИА REGNUM ), Вячеслав Наговицын был главой Бурятии. Он ушёл в отставку с этой должности в феврале 2017 года. Сколько он заработал за 2016 год, неизвестно. В правительстве Бурятии ИА REGNUM сообщили, что сведения о доходах Наговицына за 2016 год не публиковались, так как «он некоторое время не занимал должности, которые требуют публичной декларации». За 2015 год, будучи главой Бурятии, он заработал 4 миллиона 998 тысяч руб.

Законодательную власть Бурятии в Совфеде представляет Александр Варфоломеев. Он отчитался о доходах за 2017 год в размере 4 685 232,70 руб. (4,69 млн). Его супруга заработала 6 138 467,51 руб. (6,1 млн). Варфоломееву принадлежат три земельных участка (для ведения дачного хозяйства площадью 2 566 кв. м; для строительства дома отдыха площадью 1 505 кв. м; участок площадью 987 кв. м, занимаемый существующим жилым домом), дом отдыха (74 кв. м), жилой дом (83,80 кв. м), гаражный бокс (34,60 кв. м). В пользовании у сенатора — две квартиры (111,10 кв. м и 106,90 кв. м). Супруге сенатора принадлежат семь земельных участков (два — для индивидуального жилищного строительства площадью 800 кв. м каждый; ещё два — для индивидуального жилищного строительства по 1 200 кв. м каждый; два — для обслуживания жилого дома по 400 кв. м каждый; участок под индивидуальную жилую застройку площадью 1 200 кв. м), два жилых дома (20,60 кв. м и 114,90 кв. м), две квартиры (35,20 кв. м и 40,70 кв. м).

Напомним, за 2016 год Варфоломеев заработал 4 638 101,27 руб. (4,6 млн), его супруга — 2 144 494,50 (2,1 млн).

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Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума

Депутаты разбогатели

Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев отчитался о доходах за 2017 год в размере 4 591 642,52 руб. (4,59 млн). Ему принадлежат ¾ доли квартиры площадью 66,50 кв. м, а также легковой автомобиль Toyota Camry. В пользовании у Будуева — квартира площадью 82,90 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД). За 2016 год Будуев заработал 1 909 254,94 руб. (1,9 млн).

Депутат Госдумы Алдар Дамдинов за 2017 год заработал 4 680 271,89 руб. (4,68 млн), его супруга — 196 811,27 руб. Дамдинову принадлежат ½ доли квартиры площадью 58,40 кв. м, легковые автомобили ВАЗ 21 074 и Nissan XTR-L. Супруга депутата — владелица земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 800 кв. м, ½ доли квартиры площадью 58,40 кв. м, автомобиля Nissan Cube. В пользовании у Дамдинова — квартира площадью 168,60 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) и комната площадью 37,30 кв. м (безвозмездное пользование).

Заработок Алдара Дамдинова за 2016 год — 2 873 759,68 руб. (2,87млн руб.), его супруги — 562 381,75 руб.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Бурятстате, средняя заработная плата в республике в январе 2018 года составляла 32 318 руб. Средний размер пенсий на конец 2017 года — 12 440,6 тыс. руб.

На 1 апреля 2018 года в городе Улан-Удэ общая суммарная задолженность по заработной плате составила 49,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 марта 2018 года на 2,2 млн рублей (на 4,5%).

Страх бешенства

В Бурятии сегодня, 16 апреля, обсуждают информацию о множестве коровьих туш (более 10) в Мухоршибирском районе.

Фотографии с тушами появились на странице паблика «Аноним 03» в соцсети «ВКонтакте» поздно вечером 15 апреля.

«В Мухоршибирском районе. П. Саган-Нур. После вспышки бешенства валяются туши коров», — говорится в записи к фото.

По сообщениям местных массмедиа, жители региона напуганы и возмущены увиденным фото. Они считают, что произошедшее может стать угрозой для жителей посёлка.

«Сейчас это очень опасно — довести до такого состояния эпидемиологическую обстановку в районе. Жаль, что на фото нет даты фото, а так скажут, что это погибли джейраны (парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих — прим. ред.) с Монголии и это фейк, а если нет, то виноват фермер. Наверное, туши копились всю зиму. Почему за это время не утилизировали в скотомогильниках. Ведь это дело не одного фермера, а всего района, а то и республики, а после такого фотофакта и всей России. Больше слов нет», — цитирует одного из пользователейBabr24.

Однако в республиканском управлении ветеринарии информацию о бешенстве опровергли. В ведомстве уточнили, что туши коров свезены из близлежащих сёл для сжигания.

«Животные пали от бескормицы, от истощения. На сегодняшний день администрации района выписано предписание по сжиганию трупов. Это место отведено для сжигания животных, поэтому все трупы свезли туда», — приводит «Байкал-Daily» ответ управления ветеринарии.

По словам ветеринаров, если есть хотя бы подозрение на бешенство, труп павшего животного утилизируют немедленно.

Что касается ситуации по бешенству, в управлении ветеринарии Бурятии ИА REGNUM сообщили, что за период неблагополучия по этому заболеванию с ноября 2017 года по республике был подтверждён диагноз в отношении боле 90 животных в шести районах. Из них за март 2018 года — 14 животных (четыре лисы, 10 КРС).

В связи с напряженной эпизоотической ситуацией в регионе усилили ветеринарный надзор. За неблагополучный период было выявлено более 80 фактов несанкционированного захоронения биологических отходов, факты сокрытия падежа животных.

В Мухоршибирском районе, по данным районной администрации, с 17 ноября объявлен карантин по бешенству. На сегодняшний день действует режим «Чрезвычайная ситуация» на территории сельских поселений Тугнуйское, Харашибирское, Новозаганское, Бомское, Шаралдайское, Цолгинское с 67 эпизоотическими очагами.

5 апреля был получен положительный результат по экспертизе трупа собаки, напавшей 31 марта на троих жителей в селе Новый Заган Мухоршибирского района, в том числе нападению подверглись двое детей. При этом известно, что собака была привита против вируса бешенства.

В настоящее время интенсивность эпизоотического процесса не снижается, еженедельно в районе продолжают фиксировать новые случаи бешенства среди животных. По состоянию на 6 апреля 2018 года зарегистрирован 81 лабораторно подтвержденный случай бешенства.

skeeze Лесные пожары

Леса начали гореть

В лесах Бурятии введён особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 апреля, в республиканском правительстве.

За прошедшие выходные (14−15 апреля) в Бурятии было обнаружено 18 лесных пожаров на территории Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кижингинского, Кяхтинского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов. Из них к полуночи 16 апреля 14 очагов ликвидировали, один — локализовали, три — продолжают действовать. Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнём местных жителей, уточняют республиканское власти.

Тушат возгорания сотрудники лесной охраны, МЧС, привлечённые лица и лесопользователи.

«С 16 апреля на территории республики введён особый противопожарный режим. С 1 мая планируется ввести противопожарный режим на территории северных районов: города Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов, поскольку снежный покров там ещё не сошёл. Но если погодные условия изменятся и будет более плюсовой температурный режим, то особый противопожарный режим будет введён раньше», — прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Напомним, за пожароопасный сезон-2017, начавшийся в Бурятии с 31 марта, в республике было зарегистрировано 825 лесных пожаров общей площадью около 272,5 тыс. га. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 963 лесных пожара на общей площади около 588,8 тыс. га. Средняя площадь одного пожара составила 72,6 га, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 30% (251,3 га). Основной причиной возникновения лесных пожаров в 2017 году в Республиканском агентстве лесного хозяйства назвали человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнём в лесу привело к лесным пожарам в 57,8% случаев. В лесах республики в прошлом году трижды вводился режим «Чрезвычайной ситуации», общий период действия ЧС составил 71 календарный день, за 2016 год — 101 календарный день. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 2056 лиц, сумма наложенных штрафов составила почти 7,7 млн рублей. Выявлено 27 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено более 50 уголовных дел, предусмотренных ст. 261 УК РФ.

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