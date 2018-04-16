Чем ближе выборы (а Грузию в этом году ожидают как промежуточные выборы в парламент и органы местного самоуправления, так и президентские выборы), тем больше накаляется в стране внутриполитическая обстановка, тем чаще происходят убийства совершенно невинных людей, тем чаще случаются пожары на тех или иных коммерческих объектах. Второе и третье свободно можно отнести к произволу преступного мира и небрежности населения. А вот первое — явный признак приближающихся выборов, который стал одним из активных методов политической борьбы, направленным на развенчание и дискредитацию оппонентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Тема раскола в правящей партии давно уже стала одной из главных тем для грузинской телекомпании «Рустави-2», которая с самого начала была рупором идей основанного Михаилом Саакашвили и его соратниками «Единого национального движения» и остается таковым до сих пор.

Ежедневно в эфире телекомпании муссируются самые разные новости на эту главную тему, готовятся пространные и подробные комментарии и публикуются «раздобытые» документальные подтверждения.

Причем авторы скандальных сюжетов не указывают, как именно попали к ним в руки пресловутые «документы», но публикуют их, невзирая на недопустимость нарушения неприкосновенности личной жизни и тайны переписки.

ИА REGNUM Саакашвили

Телекомпания, которая совсем недавно вместе с остальными грузинскими СМИ так яро ратовала за эти основные принципы и объявляла себя защитником прав человека, сегодня сама же активно их нарушает.

В минувшую субботу телекомпания обнародовала раздобытую ею переписку между премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, из которой безапелляционно сделала вывод о противостоянии в правящей партии.

Дело не в самом противостоянии и не в ситуации внутри «Грузинской мечты», которая владеет сегодня в Грузии всеми основными рычагами власти. Дело в этой самой переписке, которая стала предметом всеобщего обозрения и обсуждения. Как попала она в руки телекомпании? Взломали сайт или почту участников переписки? Или ее предоставил телекомпании некто «свой» в правительстве? И на каком основании личная переписка, пусть даже между двумя высокопоставленными лицами, была обнародована?

Получается, что грузинские СМИ и грузинский неправительственный сектор в данном случае действуют по принципу двойных стандартов: нам (то есть им) можно, а другим (в том числе представителям соответствующих органов) нельзя.

Mohammad Hassanzadeh Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

О чем говорилось в «скандальной переписке»? Раз уж ее опубликовали, вкратце перескажем. Премьер укоряет ряд депутатов большинства за оскорбления в свой адрес и называет такое отношение неприемлемым. Одновременно для Георгия Квирикашвили неприемлемо и требование объявления импичмента спикеру Ираклию Кобахидзе.

«В моем последнем послании я имел в виду тех депутатов, которы перешли к прямым оскорблениям на публичном пространстве и для аргументации своей позиции аппелируют моими комментариями, и, конечно, Мамуку (Мдинарадзе, председатель фракции «Грузинская мечта»), который односторонне обнародовал мои слова, что для меня неприемлемо», — пояснил премьер.

Подчеркнув, что оскорбления никакого оправдания не имеют, Квирикашвили тут же отметил, что и категорическое требование импичмента Ираклия Кобахидзе считает неприемлемым.

Премьер с сожалением отмечает, что рекомендации и мнения по тем или иным обсуждаемым в партии вопросам, которые он высказывал на внутрипартийных встречах, спикер и депутаты парламента не учитывали.

«Во внутренней прозрачности процессов и в коммуникации с депутатами было допущено немало ошибок, и ни одно мое мнение ты не учел, о чем я очень сожалею», — написал Квирикашвили и выразил надежду, что удастся урегулировать эти процессы внутри команды.

Послание премьер направил спикеру парламента не в личный чат, а в общий чат для депутатов парламентского большинства, откуда, видимо, он и «попал» в руки «Рустави-2». Телекомпания сумела заполучить и ответ Ираклия Кобахидзе, адресованный не самому премьеру, а руководителю его пресс-службы Майе Бигвава. Председатель парламента выразил сожаление, что Георгий Квирикашвили написал не ему лично, а в общий чат, и выразил пожелание, чтобы впредь премьер, прежде чем писать, ставил его об этом в курс дела.

«В таком случае мы смогли бы избежать недоразумений», — пояснил Кобахидзе.

Vestikavkaza.ru Парламент Грузии

Такие вот тайны конфликта в правящей партии вынесла на суд своих зрителей телекомпания, которая обильно приправила скандальную информацию комментариями депутатов от правящей партии и ее сторонников.

Хотя официально в парламентском большинстве внутрипартийный конфликт отрицают, депутаты в беседе с телекомпанией сами же его косвенно подтверждают, называя разногласия «здоровым политическим процессом» и доказательством существующей в правящей команде демократии.

В чём суть противостояния в «Грузинской мечте»? Согласно муссируемым в кулуарах парламента слухам, старая команда, костяк, с которым Бидзина Иванишвили начинал свою политическую деятельность, недоволен жесткой и самоуверенной, безапелляционной позицией молодого состава, занявшего в нынешнем парламенте ключевые руководящие посты.

Дело дошло до того, что один из депутатов старого состава, Гедеван Попхадзе, в знак протеста заявил о выходе из состава парламентского большинства. Поводом было названо утверждение парламентом журналиста Нинии Какабадзе на вакантную должность члена попечительского совета Общественного телевидения.

Какабадзе выступала и продолжает выступать поборником идей некогда «Единого национального движения», что и вызвало якобы возмущение депутата Попхадзе. Эксперты подозревают, что это решение было лишь формальным поводом, а суть кроется в том стиле руководства, который установила для парламентского большинства тройка молодых лидеров — Ираклий Кобахидзе, лидер большинства Арчил Талаквадзе и председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Пытаясь сгладить противоречия в составе парламентского большинства, председатель партии, каковым является Георгий Квирикашвили, провел ряд встреч с депутатами. Хотя встречи были закрытыми, в СМИ просочились информации о том, что на одной из таких встреч Ираклий Кобахидзе нанес оскорбление одному из депутатов большинства.

ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Премьер за это сделал молодому спикеру замечание и потребовал, чтобы тот принес извинения. Судя по содержанию переписки, Кобахидзе извиняться не стал. А депутаты парламентского большинства втайне заговорили о возможности объявления спикеру импичмента. Ираклий Кобахидзе откликнулся на такие слухи и заявил, что для его отставки оппонентам необходимо будет набрать как минимум 50 голосов.

Дойдет ли дело до импичмента, пока не известно, но опытные депутаты старого состава советуют молодому председателю парламента быть менее безаппеляционным и уделять больше времени налаживанию отношений с членами большинства.

С такими противоречиями движется ныне правящая партия к предстоящим в этом году выборам. Параллельно перед выборами активизировал политические обращения к народу и сторонникам находящийся за границей экс-президент Михаил Саакашвили. Он регулярно вещает в соцсетях и в эфире телекомпаний о проблемах, которые создает стране «Грузинская мечта» и ее лидер Бидзина Иванишвили, и предсказывает скорый конец правления олигарха.