Ракетный удар, нанесенный в ответ на предположительное применение сирийскими военными химического оружия в городе Дума, сыграл на руку многим. Так, президент США Дональд Трамп смог показать, что он в сирийском вопросе не Барак Обама, его предшественник.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Критики же нынешнего главы Белого дома теперь смогли продемонстрировать, что их позиция по отношению к Дамаску такая же жесткая, а сами они не являются рефлексивными оппозиционерами. Сам же сирийский лидер Башар Асад теперь может сказать, что он выстоял перед лицом державы, обладающей самым современным оружием, пишет Пол Пиллар в статье для американского издания The National Interest.

Удар по арабской республике был неизбежен, если учесть не только информацию о предположительном применении химического оружия, но и ряд смелых заявлений Трампа в Twitter. Он тем не менее был нанесен не одним Вашингтоном, а в сотрудничестве с Великобританией и Францией, что не гарантирует мудрости принятого решения: достаточно вспомнить вторжение в Ливию в 2011 году.

Также нападение было рассчитано так, чтобы минимизировать риск прямого столкновения с Россией. Это внушает оптимизм на фоне опасений, что Трамп, оказавшийся под значительным давлением в самих США, на международной арене будет следовать особенно разрушительному курсу.

Stratcom.mil Удар

Несмотря на все эти позитивные черты произошедшего, предпринятый США, Великобританией и Францией шаг был успешным лишь по одному — тактическому — показателю: ракеты были успешно запущены и «поразили свои цели». Однако заявленная задача — покарать Асада за применение химического оружия и заставить его впредь не совершать подобные преступления — едва выполнена с помощью него. Достаточно вспомнить, что год назад США уже наносили ракетный удар по Сирии.

Затем, в Лондоне, Париже и Вашингтоне утверждают, что в результате удара удалось не только сдержать Асада от дальнейшего применения химического оружия, но и уничтожить несколько фабрик по его производству. При этом такая информация противоречит наиболее убедительным заявлениям о том, что в сирийской Думе применялся хлор — химическое вещество, имеющие широкое мирное применение, а удар был нанесен до того, как эксперты Организации по запрещению химического оружия смогли посетить место происшествия и собрать необходимые доказательства.

Более того, несмотря на то, что нанесенный удар, возможно, и не поспособствует сдерживанию Асада в будущем, можно утверждать, что в плане сигнала о недопустимости использования химического оружия он был оправдан. Тем не менее ничего не говорится о применении силы одним государством против другого, а от их нарушения гибнет намного больше людей, чем от применения химического оружия.

edgarwinkler ООН

В соответствии с Уставом ООН военную силу можно применять исключительно с согласия Совета Безопасности ООН или для самозащиты. В случае с недавним ракетным ударом не было ни того, ни другого.

Что же касается страданий сирийского народа, то сложно усмотреть то, что удар каким-либо ощутимым образом повлияет на его благополучие, поскольку от применения простых видов вооружения погибло намного больше людей.

В очередной раз Вашингтон сталкивается с ситуацией отсутствия у него четкой сирийской стратегии и видения того, каковы интересы США в арабской республики и как их добиваться.

Если учесть это на фоне скорой победы Асада и большой значимости Сирии для Ирана и России, утверждения о том, что Вашингтон с помощью силы сможет добиться более выгодной сделки для сирийского народа, не имеют ничего общего с реальностью.