Судя по всему, экологическая катастрофа реку Дон не минует. Не дожидаясь результатов правительственного рейда, не выслушав мнения научного сообщества, определён подрядчик строительства Багаевского гидроузла. Так, возведением объекта в Ростовской области займётся АО «Стройтрансгаз». Компания предложила реализовать первый этап за 667,2 млн рублей.

Проект Багаевского гидроузла

Всё идёт по плану у региональных чиновников, несмотря на многочисленные обещания. Стоит только напомнить о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев не так давно поручил провести подробную экспертизу проекта строительства Багаевского гидроузла, изучить все риски и исключить возможные негативные последствия при проектировании. Но, как говорится, а воз и ныне там. Никаких экспертных заключений широкой общественности не представлено. Разве что только официально вскользь приведена позиция начальника отдела ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» Виктора Шкуры:

«Багаевский гидроузел позволяет обезопасить судоходство. Если хоть один танкер сядет на мель, весь Нижний Дон может ожидать экологическая катастрофа. Гидроузел необходим тогда, когда у нас маловодье. Если с водой все хорошо — то он так спроектирован, что можно считать, что его нет, он ничему не мешает», — считает он.

А тем временем научное сообщество не скрывает своей позиции по вопросу строительства Багаевского гидроузла. По мнению учёных, объект негативно скажется на реке Дон, нанесёт урон донской рыбе, да и вовсе приведёт к экологической катастрофе. Власти пытаются оправдать проект, прикрываясь маловодностью, но глава Российской академии наук Александр Сергеев считает, что строительство гидроузла бесполезно в условиях маловодности Дона. В свою очередь глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что строительство объекта нанесёт рыбохозяйственному комплексу региона ущерб на сумму 5 млрд рублей.

В 2017 году состоялись публичные слушания в населённых пунктах, которые затрагивает строительство Багаевского гидроузла. Вопрос, который обсуждался в течение долгого времени, выносился на федеральный уровень, очень сложный. И если цель, которую преследуют власти, заключается только в спасении коммерческих проектов, то губить реку таким образом категорически нельзя.

«Для нашего региона это очень важный вопрос. Нам поступили документы на согласование. Пока это только первый этап, но даже по первому этапу у управления есть ряд существенных замечаний и условий согласования, который на данный момент еще не выполняются, и есть существенные сомнения, что они в принципе будут выполнены. Что касается компенсационных мероприятий, о которых так громко заявляют. Действительно, рыборазводные заводы, которые строились на территории Советского Союза, Российской Федерации, во многом были построены за счет компенсационных мероприятий. Но здесь нужно понимать, во-первых, в зону действия Багаевского гидроузла подпадают рыборазводные заводы Главрыбвода. В связи со строительством и запуском Багаевского гидроузла деятельность этих рыборазводных заводов будет приближаться к нулю. Да, конечно, можно рассчитывать компенсационные мероприятия, но нужно понимать, насколько они будут эффективны и куда выпускать рыбу. Грубо говоря, можно засыпать реку Дон мусором, землёй и песком, рассчитать компенсационные мероприятия под это и сказать, что мы выпустим рыбу. Вместо этого. А куда рыбу выпускать, если реки не будет уже?» — задаётся вопросом руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулёв.

Багаевский гидроузел

По его словам, в Ростовской область есть закон «Об охране окружающей среды», но отсутствует документ, который бы устанавливал ограничения или запрет на осуществление строительных работ в водных акваториях в водоохранной зоне в период миграции и нереста рыб. Отсутствие данного документа как раз и развязывает руки тем, кто собирается строить Багаевский гидроузел.

«Что будет с предприятиями и теми людьми, которые на них работают? Что будет с невосполнимым биоресурсом? Нужно подумать не только о наполнении регионального бюджета, но и социальной значимости реки Дон. Можно было бы провести референдум на территории Ростовской области, так как объект затронет всех жителей Донского региона», — с таким предложением Рулёв выступил осенью 2017 года.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов («Справедливая Россия») отмечал, что необходимо серьезно подумать, стоит ли торопиться со строительством:

«Например, федеральное агентство «Госкомрыболовство» сообщает о том, что в случае пуска гидроузла мы потеряем всю донскую рыбу. Разговор идет о сохранении природы для наших потомков. Есть и другие решения данного вопроса. Я вижу сегодня, что здесь есть интерес бизнеса, который становится проблемой для жителей Манычского поселения, попадающего в зону Багаевского гидроузла».

По его словам, обращение с требованием о приостановке реализации проекта было направлено правительству РФ. Более того, ранее в возведении объекта пообещал разобраться президент России Владимир Путин. О проблемах, связанных со строительством Багаевского гидроузла, главе государства рассказал главный редактор газеты «Общество и Экология» (Санкт-Петербург) Сергей Лисовский. Путин заявил, что поручит правительству РФ направить инспекцию в регион и изучить вопрос. Но пока либо поручения так и не было, либо разглашать результаты проверки не стали.

При любых обстоятельствах выглядит очень странным затишье официальных ведомств по вопросу строительства Багаевского гидроузла. Затишье перед бурей?