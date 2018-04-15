В эти выходные предстоятели православных и католической церквей прокомментировали атаку США и их союзников на Сирию. Глава Русской православной Церкви патриарх Кирилл обсудил этот вопрос по телефону с папой римским Франциском, после чего оба сделали заявления. Кроме того, американскую агрессию прямо осудили патриархи сирийских церквей и целый ряд других церковных деятелей.

REGNUM Сирия

По понятным причинам особое внимание было приковано к разговору Кирилла и Франциска. Патриарх возглавляет крупнейшую из православных церквей, к тому же у России особая роль в Сирии, а папа де-факто выступает в роли «первого среди равных» христианских лидеров и без формального объединения церкви.

Разговор Кирилла и Франциска состоялся в субботу. Сразу после этой беседы глава РПЦ обсудил сирийский вопрос и с другими христианскими лидерами региона: патриархом Константинопольским Варфоломеем, Иерусалимским — Феофилом, Александрийским — Феодором и Антиохийским — Иоанном. «Это был ярко выраженный миротворческий диалог, — рассказал Кирилл. — Была выражена общая озабоченность ситуацией в Сирии. Христиане должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратилась война и не было бы снова тех страшных жертв, которые сегодня имеют место».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

Подобный многосторонний телефонный разговор всех христианских лидеров региона «по горячим следам» происходит едва ли не впервые. Глава РПЦ рассказал, что они с собеседниками договорились продолжить консультации, координировать усилия и в ближайшие дни сообщить о своих общих планах.

В свою очередь патриархи сирийских церквей в своем совместном заявлении категорически осудили американскую агрессию, назвав ее «бесчеловечной». Обвинения Сирии во владении и использовании химического орудия необоснованны и не доказаны, отметили патриархи. Агрессия накануне запланированной проверки, по их словам, «разрушает шансы на мирное политическое решение и ведет к эскалации и новым осложнениям».

Папа Франциск высказался по сирийскому вопросу в воскресенье после традиционной молитвы Regina Coeli, которую он прочел на площади святого Петра в Риме в присутствии многих тысяч верующих. Франциск выразился намного мягче, чем патриарх, православные иерархи и главы сирийских церквей. Некоторые ждали от него куда более резких слов. Однако и его позиция по этому вопросу недвусмысленна. Глава католической церкви отметил: он крайне озабочен тем, что международное сообщество, обладая всеми необходимыми инструментами, не может договориться и совместными силами добиться мира в Сирии. Он призвал политиков ставить во главу угла «справедливость и мир».

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

В проповеди на отрывок Евангелия, который читается в католической Церкви это воскресенье, Франциск косвенно затронул эту же тему. По его словам, в отрывке из евангельского текста, в котором воскресший Христос является апостолам и желает им мира, «мир» следует понимать не только как мир внутренний, внутри каждой личности, но и как мир в отношениях между людьми.

Франциск и Кирилл во время своей единственной личной встречи (в феврале 2016 года в Гаване) также обсуждали ситуацию в Сирии. Забота о мире и о людях, живущих в этой стране, и была основной темой встречи. Часть инициатив, в том числе по освобождению пленных и помощи беженцам, уже начали реализовывать, другие еще впереди — к примеру, совместное восстановление разрушенных православных и католических храмов.

Сирийский вопрос стал одним из главных для папы с самого начала его понтификата. В 2013 году он написал письмо Владимиру Путину (президент России был хозяином встречи G20, проходившей в Петербурге). Франциск попросил Путина приложить все усилия для решения сирийского вопроса мирным путем.

Kremlin.ru Владимир Путин и папа римский Франциск

Из самого факта оперативного и многостороннего обсуждения христианскими иерархами американских бомбардировок, а также из тех слов, что были произнесены иерархами после их разговоров, можно сделать целый ряд важных выводов.

Во-первых, христианские лидеры оперативно, совместно и недвусмысленно осудили агрессию со стороны США. Сирийские предстоятели, по понятным причинам, высказались прямее, Франциск, тоже по понятным причинам, более обтекаемо. Однако смысл их слов одинаков: бомбардировки ведут не к миру, а к эскалации, и потому недопустимы.

Во-вторых, перед лицом серьезной проблемы христианские лидеры забыли о своих двусторонних вопросах и разногласиях. К примеру, отношения Кирилла и Варфоломея нельзя назвать безоблачными, но это не помешало их разговору. В кризисной ситуации христиане едины безо всяких переговоров и деклараций.

Цитата из х/ф «Спартак». Реж. Стэнли Кубрик. 1960. США Один за всех, и все за одного

Общность позиции всех иерархов крайне важна в многоконфессиональном пространстве Ближнего Востока. В свою очередь верующие на Западе услышали, что предстоятели их церквей не стоят в одном ряду со «своими» (западными) политиками и не поддерживают их действия. «Своими» в этом вопросе для них становятся сирийские братья и сестры. А те категорически осуждают совершенное насилие. Внутреннее общение христиан по «церковной» линии — отличное противоядие против метода лжи и провокаций, используемого западными политиками. Политики пользуются тем, что Сирия находится на другом конце света и никто о ней ничего не знает, а значит, и проверить западную трактовку событий не сможет. Но в христианской среде этот метод не работает.

Было бы наивным говорить, что христианам Запада уже всё понятно и что политические провокации политиков их больше не обманывают. Это далеко не так. Но очевидно и то, что в сравнении с предыдущими атаками ответ христиан прозвучал куда более единым, и осуждение в нём слышится куда более отчетливо. И чем теснее христиане будут работать, тем быстрее они будут двигаться к единству.

Василий Дмитриевич Поленов. Он виновен в смерти. 1906

Крайне важен и предложенный Кириллом формат обсуждения насущной проблемы. Серию телефонных разговоров можно было бы назвать G6 — в разговорах приняли участие лидеры шести наиболее важных в регионе церквей. В условиях, когда не работает не только инструмент политического G7, но и инструмент ООН, общий голос христианских лидеров приобретает особую значимость. В отдельных ситуациях было бы уместно и проведение регулярных встреч в формате «G2» между Кириллом и Франциском как основными фигурами, влияющими на ход событий и представляющими две основные христианские конфессии.

Так или иначе, в нынешней политической ситуации именно христианские лидеры становятся и для верующих, и для всех своих сограждан той единственной «ассамблеей», которой можно доверять. В нынешней западной политической атмосфере, где ложь и провокация вошли в привычку и воспринимаются как нечто неизбежное, такое доверие — на вес золота. В атмосфере, где с разобщенностью не борются, а используют ее, христианское единство — вообще бесценно.

У России с этой «ассамблеей» хорошие отношения. Но их надо сделать намного более интенсивными. Это именно тот инструмент, который приблизит и к миру, и к правде.