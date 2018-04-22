15 апреля 1874 года в Париже на бульваре Капуцинок в доме №35 открылась выставка, организованная «Анонимным обществом художников, живописцев, скульпторов и граверов». Позже она войдет в историю как первая выставка импрессионистов.

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873

Экспозиция была скандальной по своему содержанию, так как новоявленные художники, принявшие в ней участие, напрочь разрывали со всеми устоявшимися в обществе представлениями о живописи. Они вызывали резкое отторжение у посетителей, а парижская пресса им вторила.

«Эти художники, в большинстве своем прекрасно владеющие рисунком и живописью, отвели рисунку второстепенную роль, а искусство живописи свели к небрежным, грубым мазкам. Отметим, однако, что у них есть несомненное достоинство — непосредственность, но это лишь усугубляет их вину», — писал журналист Польдэ Анри.

25 апреля 1874 года в газете «Шаривари» вышла статья малоизвестного журналиста Луи Леруа «Выставка импрессионистов». Именно с легкой руки автора это течение в живописи получило свое имя, которое, впрочем, подсказал критику Клод Моне названием своей картины.

Клод Моне. Рыбацкие лодки, покидающие гавань. 1874

Импрессионисты отходили от принципов живописи, доминировавших в обществе. Они стремились передать впечатление, эмоцию, чувство от созерцаемого объекта, их мало интересовали детали, передача реального изображения, с этим с успехом начала справляться фотография. В этом смысле их творчество стало революционным.

Новое всегда вызывает опасение, пугает. Новое часто воспринимается как покушение на наш мир, на доминирующие в нём ценности. Но спустя время новое очень часто становится классикой.

Отмечается, что импрессионисты не страдали философичностью, они не покушались на устои господствующего класса, практически не критиковали его социальные пороки (исключением стал, пожалуй, лишь ЭдуардМане), но тем не менее они отходили от него своим демократизмом. Импрессионисты были аполитичны, их интересовало другое: момент, миг между прошлым и будущим. Поэтому на их полотнах мы видим пейзажи, портреты, натюрморты.

Эдуард Мане. Натюрморт

Каждый представитель этого течения был уникален и неповторим. Остановимся на наиболее замечательных из них.

Эдуард Мане

Эдуард Мане считается родоначальником импрессионизма, начинал он творить в более реалистичной манере и как бы не решался до конца вступить на путь, освоенный его сподвижниками. В работах первого импрессиониста можно найти и социальный подтекст, несвойственный для данного течения, что стало особенностью художника.

Картина «Завтрак на траве» написана в 1863 году. Она была провокационна по своему содержанию: обнаженная женщина сидит на траве в компании двух мужчин, которые, кажется, не замечают ее наготу. Дерзкий взгляд обращен в сторону зрителя. Изображать обнаженную женщину вне античного контекста считалось непозволительным — это было признаком дурного вкуса и поэтому воспринималось как провокация.

Эдуар Мане. Завтрак на траве.1863

Пожалуй, больше всего зрителей возмущал бесстыдный взгляд женщины, нежели ее «наряд», подобная откровенность была воспринята как покушение на нравственные устои, господствующие в обществе. Однако сегодня картина считается безусловным шедевром, увидеть ее можно в музее д'Орсе, расположенном в Париже.

Картина была создана также в 1863 году и вызвала скандал не меньший скандал. Сюжет работы не оригинален и явным образом отсылает к полотнам Тициана, Джорджоне, Гойи и других не менее прославленных мастеров. Однако, как и в «Завтраке на траве», здесь нет отсылок к античным и мифологическим сюжетам, которые допускали изображение обнаженного тела. Современный контекст оскорблял публику, вызывал недоумение. Кроме того, само название уже было провокативно: Олимпией называли женщин, продающих свою любовь. Кроме того, картина наполнена и другими символическими деталями, которые без труда угадывались искушенным зрителем.

Эдуар Мане. Олимпия. 1863

Думается, что Мане бросал вызов своими работами ханжеству буржуазного общества, представители которого отнюдь не гнушались встреч с представительницами древнейшей профессии. Женщина, изображенная на картине, смотрит на зрителя в упор, прямо в глаза, ставя его, таким образом, на место клиента Олимпии — это и било в самое сердце.

Аналогичный удар по лицемерию представителей среднего класса можно, кстати, увидеть на поздней работе художника «Бар в Фоли-Бержер».

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1882

Творчество Мане подвергалось критике не только за его откровенность, отторжение вызывала и его художественная манера. Думается, что приведенная ниже цитата отражает отношение современников не только к упомянутому художнику, но и в целом к новому течению в живописи.

«Люди толпятся около одной из картин, и я слышу, как кто-то говорит: «Что за чушь! Так может писать только Мане!» — а чуть погодя — торжествующий возглас: «Так это и есть Мане!»

Да, это полная чушь, но чушь возмутительная. Картины, которые с трудом и за наброски-то сойдут, самодовольно призывают нас восхищаться всем, что напишут эти господа. И приходится признать, к моему сожалению, что породил эту школу незавершенных и самодовольных работ господин Коро», — отмечал один из публицистов, посетивший выставку импрессионистов.

Картина, давшая названию всему художественному направлению, является одной из самых известных в творчестве художника.

Луи Леруа в упомянутой выше статье так охарактеризовал увиденное им:

» — Что тут изображено?

— Посмотрите в каталоге. Это называется «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление? Так я и думал. Я только говорил себе — раз я нахожусь под таким впечатлением, то в этой картине должно быть какое-то впечатление… а как свободно, как непринужденно написано! Даже обои на первоначальной стадии обработки выглядят более законченными, чем этот морской пейзаж».

С одной стороны, претензия понятна, автор хотел увидеть нечто, выполненное в привычной манере. С этой стороны его претензия ясна, однако Моне решал совершенно другую задачу. Импрессионисты оказались не поняты современниками.

Клод Моне. Восход солнца. 1873

Что касается Клода Моне, он был, пожалуй, единственным импрессионистом, оставшимся верным выбранному направлению до конца. Объектом его исследования были скорее возможности цвета, а не люди или прочие предметы действительности. В этом можно убедиться, взглянув на его изображения оного и того же объекта, но выполненные в разное время суток или года.

Огюст Ренуар

Пожалуй, самый солнечный, оптимистичный из импрессионистов — это Ренуар. Его работы пестрят желтыми тонами, которые помещены в контекст специфической атмосферы, раскрывающей невероятную легкость и безмятежность бытия. Яркий пример — «Завтрак гребцов», безусловный шедевр импрессионизма. Художнику больше было по нраву изображение людей, нежели пейзажей.

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1880-1881

Эдгар Дега

В отличие от многих импрессионистов, Дега не любил рисовать на открытом воздухе (на пленэре), кроме того, его нельзя назвать 100% представителем данного направления, однако своим стремлением изобразить людей в непривычном ракурсе он органично вписался в компанию новых художников. Его картины напоминают работы неопытных фотографов, сделавших неудачный снимок, в результате чего в кадр не поместились, например, головы балерин (картина «Оркестр оперы»).

Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1870

Вспоминая критику картины Моне, можно привести в пример работу Дега «Звезда балета», кажущуюся незаконченной. Однако в этом и есть главная задумка автора: таким образом он расставляет акценты.

Импрессионисты боролись за признание на протяжении долгих десятилетий. Они вызывали отторжение тем, что дерзнули изображать мир не таким, какой он есть на самом деле, а попытались создать свой, наполненный… Впечатлением. Они оказали влияние на всех последующих за ними великих художников, от Ван Гога до Мунка, а значит, именно они — отцы современности.

Один поэт писал:

«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.

Поднимаем бессмысленный рев,

Мы преследуем их, убиваем

— И статуи потом воздвигаем,

Человечества славу прозрев.

Думается — это в полной мере применимо к импрессионистам.