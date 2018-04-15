Обычно я редко обращаюсь к СМИ Украины, ибо в подавляющем большинстве случаев они ангажированы и выполняют роль не столько информационную, сколько пропагандистскую. Да и отличаются махровой антирусской направленностью. Ничего удивительного — на войне как на войне. Тем более на войне информационной.

Япония

Однако бывают в украинской прессе материалы, заслуживающие, на мой взгляд, внимания. К таким материалам можно отнести опубликованное в украинском общественно-политическом журнале «Новое время» интервью с бывшим заместителем министра иностранных дел Японии, ныне международным политическим экспертом Кадзуюки Хамада. Он принимал участие в проходившем в Киеве Форуме по вопросам безопасности.

Откровенно говоря, имея немалый опыт общения с японскими политиками и высокопоставленными бюрократами, во время работы в Японии, да и в Москве, я не очень стремился к обмену мнениями именно с дипломатами Страны восходящего солнца. Ибо они за редким исключением сознательно довольно косноязычны и предпочитают вести разговор «вокруг да около», видя в собеседнике-иностранце человека, стремящегося, прежде всего, выпытать «тайны японской политики». Причем такое отношение к иностранцам сохраняется и у отставных японских дипломатов, особенно так называемых карьерных. Но не у всех, конечно. В Японии есть бывшие дипломаты, которые благодаря критическому осмыслению дипломатической практики своей страны стали известными публицистами и аналитиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Страна восходящего Солнца

И хотя Кадзуюки Хамада не критикует японскую политику, а скорее, наоборот, защищает ее, из его суждений и замечаний можно сделать объективные выводы о современных политических проблемах, задачах и устремлениях Токио.

Он фактически подтверждает, что Япония уже отбросила конституционные запреты и ограничения на обладание вооруженными силами, пересмотрела торжественный отказ от права ведения войн. Отвечая на вопрос о создании в Японии впервые после окончания Второй мировой войны частей и подразделений морской пехоты, предназначенной, как известно, для сугубо наступательных действий, бывший высокопоставленный дипломат говорит:

«По мировым стандартам мы занимаем пятое или шестое место по мощи военных сил. Конечно, у нас пацифистская конституция, которая была написана и внедрена оккупационной администрацией США. Поэтому мы были вынуждены распустить всю свою армию. Но у нас есть право на самооборону. У нас есть солдаты, воздушные силы, флот и с недавних пор — морская пехота. По международной классификации это можно считать армией, но мы называем это Силами самообороны. Это не полиция, не охрана общественного порядка, а полноценная военная сила».

Mark Vegas Обнажённый японский меч (катана)

В качестве обоснования необходимости для Японии крупных вооруженных сил используется «внешняя угроза». Если до распада СССР это была «советская угроза», то теперь в качестве жупела используется угроза со стороны КНР. «В последнее время Китай начал развивать свои морские силы. Их корабли иногда нарушают территориальные воды Японии. Поэтому мы должны быть подготовлены на случай экстренной ситуации. У нас есть некоторые необитаемые острова, на которые китайцы очень легко смогут высадиться и оккупировать. Так что нам нужны такие морские пехотинцы, которые быстро смогут туда добраться и отвоевать территорию. Мы создавали их по образцу американских морпехов, и мы с ними тесно сотрудничаем», — убеждает Хамада.

При этом признается, что переход к политике «пушки вместо масла» встречает отпор населения, требующего возврата к политике пацифизма, мирного сотрудничества с соседними государствами.

«Большинство японцев пацифисты, это правда. И им не нравится видеть, что бюджет на оборону настолько возрос. У нас очень много проблем. Нам надо стимулировать экономику, выплачивать социальные гарантии, но также нам самим нужно защищать свои острова. Если это игнорировать, все достижения Японии за эти годы будут уничтожены. Каждая страна имеет право себя защитить!» — с пафосом восклицает японец.

Pxhere.com Японская девушка — борец смешанных единоборств

Не забыта и «северокорейская угроза», под прикрытием которой японское правительство осуществляет курс на наращивание своих вооруженных сил, оснащение их весьма дорогостоящим современнейшим ракетным и другим вооружением. При этом японцам вбивается в сознание, что «безумный северокорейский режим» якобы в любую минуту готов совершить неспровоцированное нападение на беззащитную Японию, а потому-де, хочешь — не хочешь, приходится раскошеливаться на военные нужды.

«Наибольшей угрозой для Японии на сегодняшний день является Северная Корея. У них есть около 300 средних по размеру ракет, которые нацелены на нас или на американские военные базы на территории (нашей) страны. Это угроза номер один…

С Южной Кореей мы партнеры, у нас тесные экономические и культурные связи. Но у нас есть нерешенный исторический вопрос, ведь Корея была колонией Японии, для них это очень болезненная проблема. Поэтому в случае, если Северная и Южная Кореи объединятся, они станут ядерной страной с очень большими антияпонскими настроениями. Нас это тревожит», — разъясняет экс-замминистра.

Commons.wikimedia.org Искусство манёвра

Небезынтересны и откровенные оценки бывшего дипломата японо-американских отношений, от чего обычно уклоняются действующие японские политики и чиновники:

«Что касается США — мы союзники. У нас подписаны договоры об обороне, американские базы стоят по всей стране, мы платим большие деньги за нашу безопасность. На данный момент не может быть прямого противостояния Японии с США, мы не видим их как противников. Однако появился президент Трамп, который продвигает специальные экономические ограничения на японскую сталь и алюминий. Это похоже на экономическую войну. Это может привести к более широкому конфликту между нашими странами, но мы должны быть готовы к дальнейшим американским законам, которые могут помешать мировой торговле».

В этих словах нельзя не заметить отражения общей тревоги в Японии по поводу поведения и политики непредсказуемого главы страны-сюзерена, а также стремления по возможности диверсифицировать схемы обеспечения безопасности Японии, не исключая включения в них соседней и сильной в военном отношении России. Этим, видимо, объясняется известная осторожность интервьюируемого при ответе на вопрос о политике Токио в отношении Москвы:

«Нравится нам это или нет — Россия и Китай наши соседи. Большие соседи. Мы должны с ними считаться. Если будет 100% доказано, что отравление (Скрипалей — А.К.) было организовано российскими властями, мы присоединимся к санкциям. Но пока этого не случилось. Более того, в следующем месяце наш премьер-министр встретится с Путиным в Москве. Мы хотим расширить пространство для переговоров».

И, наконец, о японо-украинских отношениях Кадзуюки Хамада заявил: «Поскольку Украина находится в середине (видимо, всё же в центре — А.К.) Европы, и у вас такая удачная позиция для того, чтобы быть мостом между Азией и Европой, многие хотят с вами сотрудничать. Не только Китай, но и Япония. Так что мы планируем разработать план трехсторонней кооперации Китай — Япония — Украина. Это большой потенциал, который принесет нашим странам много выгоды. Мы должны работать в этом направлении».

Видимо, российские дипломаты лучше знают и понимают, о какой «трехсторонней кооперации» говорит бывший японский дипломат, и как это может сказаться на отношениях нашего государства с участниками объединения, хотелось бы верить — только экономического.