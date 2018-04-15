На прошлой неделе главной темой на повестке дня в Турции стала предположительная химическая атака в сирийском городе Дума; гибель 70 человек в результате этой атаки; жесткая реакция США на использование химического оружия; рост угрозы для региона после того, как в дело вмешались другие страны.

Турецкие войска

Завершилась еще одна эпоха в турецких СМИ

По сообщению газеты Cumhuriyet, холдинг Dogan Group, который вносит значительный вклад в работу турецких СМИ и в состав которого входят газеты Posta, Fanatik, Hürriyet, новостное агентство DHA, телевизионные каналы Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, а также компании YAYSAT и D Smart, был продан группе компаний Demirören Media Group за 1,1 млрд долларов. Этот контракт подвел черту под целой эпохой и вызвал вопросы об источниках финансирования Demirören. Согласно полученной информации, одним из них является государственный банк Ziraat Bank.

Заявление по Африну из России

BirGün информирует, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об операции «Оливковая ветвь», заявил о том, что Турция никогда не говорила, что останется в Африне, а также о том, что после окончания операции Анкаре следует немедленно передать контроль над регионом обратно в руки сирийского правительства. После партийного собрания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал ответ Лаврову: «Мы знаем, кому мы должны будем что передать. Этот подход очень неправильный. Мы сами прекрасно знаем, кому мы должны будем вернуть Африн. Пускай они говорят о передаче Сирии других мест, находящихся под контролем других стран. Нас не убедишь словами: «Эти зоны отдал режим». Когда будет нужно, мы отдадим Африн в руки самих жителей Африна. Но мы сами будем решать, когда это следует сделать, и мы это определим, а не господин Лавров».

U.S. Army Турецкие солдаты

У Турции добавилось внешних угроз

Как передает TR724, Эрдоган выступил против Франции, говоря о террористическом акте в немецком городе Мюнстер, в результате которого погибло шесть и пострадало 30 человек: «Франция, ты пособничаешь террористам, поддерживаешь их, а потом принимаешь террористов в Елисейском дворце. Если вы не будете отвечать за это, то никогда не избавитесь от терроризма. Вот, вы видите, что сделали террористы в Германии? То же самое случится и во Франции». На прошлой неделе шесть граждан Турции были похищены турецкой разведкой в результате операции в Косово. Сразу после этого турецкие оппозиционеры снова были похищены сотрудниками спецслужб, но на этот раз в Габоне, после чего доставлены в Турцию. Министерство внутренних дел Германии сделало заявление о похищении граждан Турции в Косово и словах пресс-секретаря правительства Турции Бекира Боздага о том, что «операции будут продолжаться». Представитель министерства Соня Кок заявила следующее: «Немецкие силы безопасности отвечают за безопасность всех лиц, проживающих на территории страны, и крайне серьезно воспринимают любые попытки давления. В случае, если безопасности людей, живущих здесь, будет что-либо угрожать, Германия примет необходимые меры».

В Турции найдена древняя Библия

Как рассказывает Sputnik, во время автомобильной проверки в турецком городе Аксарай была найдена старинная Библия, написанная на коже. Один из подозреваемых, находящихся в автомобиле, является гражданином Турции, трое — Сирии. Все они арестованы. Расследование по делу о контрабанде продолжается.

802 «драконьих» яйца в аэропорту

Согласно CNN Türk, во время операции в аэропорту Ататюрка были изъяты 802 яйца «драконьих куриц». Три человека были взяты под стражу. Выяснилось, что они намеревались поместить яйца в инкубатор, чтобы вывести цыплят. «Драконьи курицы» вьетнамского происхождения были проданы за 2 тысячи долларов.

В Сирии обстрелян военный аэропорт

Сирийское государственное информационное агентство SANA объявило, что военный аэропорт Тайфур в центре страны подвергся ракетному нападению. В здание аэродрома попало несколько ракет. В России заявили, что нападение было совершено израильскими боевыми самолетами из воздушного пространства Ливана. Пять из восьми ракет, выпущенных израильскими военными самолетами, были сбиты сирийскими системами ПВО. Дамаск обвиняет Израиль в нападении, совершенному «из воздушного пространства Ливана самолетами F-15».

Шесть миллионов туристов из России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил 2-й Всемирный конгресс и ярмарку по вопросам медицинского, спортивного и альтернативного туризма (HESTOUREX) в Анталии, пишет Sputnik. «Только из России мы ожидаем около шести миллионов туристов, и еще пять миллионов из Германии», — заявил Чавушоглу. Министр отметил, что самым лучшим годом для туризма в Турции являлся 2014 год. «Поток увеличивается за счет не только близлежащих стран, но и далеких, начиная с Латинской Америки и заканчивая Азией. Но сейчас мы получаем доход также и за счет медицинского, спортивного и альтернативного туризма, выходя за рамки классического понимания. Медицинский туризм начал приносить хорошую прибыль», — сказал он.

Анталья. Пляж

Энергетический договор между Катаром и Турцией

CNN Türk информирует, что между Турцией и Катаром подписано энергетическое соглашение на сумму 5,2 млрд долларов. Компании, инвестирующие в Турцию, завершат строительство циклической комбинированной электростанции природного газа. Объект, который возводится в Кыркларели и Карамане, обеспечит 5% от общей потребности в электроэнергии в Турции.

Жесткое предупреждение Ирана

Согласно BirGün, президент Ирана Хасан Рухани заявил о том, что Тегеран даст более жесткий ответ, чем того ожидает Вашингтон, если президент США Дональд Трамп отменит ядерную сделку, подписанную шестью мировыми державами в 2015 году. «Иран не станет первой страной, нарушившей соглашение, но если его нарушит США, они будут сожалеть об этом», — отметил Рухани.

Meghdad Madadi Хасан Рухани

Крушение в Алжире

Как сообщает NTV, военно-транспортный самолет потерпел крушение недалеко от военной базы Буфарик в Алжире. Алжирское государственное телевидение объявило, что в результате аварии погибло 257 военнослужащих. Причина авиакатастрофы пока не установлена. Военная база Буфарик расположена примерно в 30 километрах от столицы страны. El Arabiya со ссылкой на военных пишет, что выживших нет. Разбившийся самолет принадлежал к типу Ил-76 советского производства.

Упал греческий самолет

Греческий военный самолет типа Mirage 2000−5 упал в четырех милях к северу от острова Скирос в Эгейском море, передает CNN Türk. Греческая газета «Катимерини» заявила о том, что самолет «упал в Эгейское море по неизвестной причине после «операции по отражению» с двумя турецкими военными самолетами, направляясь на остров Скирос». Однако источники сообщили изданию, что «никаких вражеских действий» в крушении самолета замечено не было. Самолеты двух стран часто летают над Эгейским морем, совершая операции по «предотвращению» и «отражению» с целью не дать противоположной стороне войти в воздушное пространство.

U.S. Air Force Истребитель Mirage 2000

Пойманы 15 джихадистов

Согласно Shaber3, в рамках операции в восьми районах по десяти адресам стамбульской полиции удалось задержать 15 подозреваемых «иностранных бойцов» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники в полиции рассказали, что группа, обвиняемая в поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, во въезде и выезде из зоны конфликта, была поймана сотрудниками антитеррористического отдела полицейского управления Стамбула. Вслед за этим была начата операция по связям установленных лиц с террористической организацией. Все подозреваемые являются иностранными гражданами. Как стало известно, они въезжали и выезжали из зоны конфликта в подконтрольной им области в Сирии.

Химическая атака в Сирии

BBC Türkçe дает информацию о том, что в результате химической атаки в Восточной Гуте погибло 70 человек. «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что бомбу с ядовитыми химикатами сбросили на город Дума, после чего пострадало более 500 человек. Сирийское правительство опровергает эти домыслы. «Сирийская станция по наблюдениям за правами человека», базирующаяся в Англии, сообщила, что после нападения сирийских военных самолетов у 11 человек, в том числе у 5 детей, были замечены симптомы, похожие на удушение, однако неизвестно, какой именно газ использовался в этом случае. Информация, поступающая из региона Дума в Восточной Гуте, не подтверждается независимыми источниками. Дамаск заявляет, что полученные изображения являются фальшивыми. Государственный департамент США объявил, что сообщения из региона показывают гибель огромного количества людей, которые пытались скрыться в бомбоубежищах, а «Россия, полностью поддерживающая сирийское правительство», несет ответственность за случившееся.

Дамаск обвинил Анкару

Как сообщает BirGün, постоянный представитель Сирии в Совете безопасности ООН Бешар Джафери обвинил Турцию в том, что джихадистские организации в Сирии сумели завладеть химическим оружием: «Мы обвиняем Доху, Анкару, Вашингтон и Париж в том, что благодаря им «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанные с ними организации смогли получить химическое оружие. Мы осуждаем эти страны за подготовку условий для нападения и за кровавую политику, которую они ведут против нашей страны для того, чтобы подорвать авторитет нашего государства».

Новый выпад США

NTV рассказывает, что авианосец «Гарри Трумен» (USS Harry Truman) и еще семь военных кораблей направлены в Средиземное море. В письменном заявлении ВМФ США говорится, что они отправятся «для выполнения задания». Указывается, что авианосец будут сопровождать ракетный крейсер USS Normandy, а также ракетные эсминцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Эсминцы USS Jason Dunham и USS The Sullivans присоединятся к группе позднее. Группа кораблей с 6,5 тысячами человек на борту и военными самолетами Первой воздушной армии США некоторое время будет сопровождаться немецким фрегатом FGS Hessen.

U.S. Navy Авианосец Harry Truman

Столтенберг летит в Турцию

В материале SonDakika.com говорится о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию с официальным визитом 16 апреля. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, он встретится с президентом Турции, начальником генерального штаба Турции Хулуси Акаром, министром иностранных дел и министром обороны Нуреттином Джаникли.

U.S. Army Йенс Столтенберг

Израиль пугает Иран

BBC Türkçe цитирует израильскую газету Jerusalem Post, которой высокопоставленный израильский чиновник заявил, что если «если иранцы нападут на Израиль и его интересы с территории Сирии, режим Асада и сам Асад будут стерты с карты Земли».

Поддержка нападения

Саудовская Аравия и Катар поддерживают военную операцию США, Франции и Великобритании. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман заявил, что после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже может принять участие в возможной международной борьбе, нацеленной против химического оружия в Сирии. Эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани после встречи с Трампом в Вашингтоне отметил: «Мы не можем закрывать глаза на военные преступления». В Катаре располагается американская авиабаза, которая важна для военных операций США на Ближнем Востоке.

Россия предупредила США

Согласно SonDakika.com, в ответ на новые санкции, введенные США, российские парламентарии разработали законопроект, который запрещает импорт американских товаров и услуг в Россию и сужает экономические отношения.

Ракетный удар по Сирии

По сообщению CNNTürk, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эрдоган заявил, что Турция считает правильными ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии: «Немыслимо оставить без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада. Мы считаем оправданной и правильной военную операцию США, Великобритании и Франции против режима».