Банковский сектор Грузии в последний период стал объектом резкой критики как со стороны властей, так и со стороны его основной оппозиции. Критика, естественно, возникла не на пустом месте. Грузинские банки в последние годы превратились в своего рода «коллективного ростовщика», должником которого является подавляющее большинство трудоспособного населения страны. Однажды попав в капкан любого действующего в Грузии банка, выбраться из него уже достаточно трудно, потому что слишком высокие процентные ставки на любые выдаваемые банками кредиты делают невозможным их погашение для значительной части должников. И, взяв один займ, клиент банка уже автоматически берет следующий, чтобы покрыть предыдущий, и начинает так же безуспешно погашать следующий… Пока не лишится того имущества, которое заложил под обеспечение взятого займа.

Грузинский флаг

Проблема банка и должника в Грузии не нова. Банки всегда охотно выдавали населению кредиты, особенно ипотечные. Проценты же всегда были высокими, несмотря на то, что в отличие от простого потребительского кредита, в этом случае должник закладывал свое дорогостоящее имущество. Цена принималась к сведению, но на процентную ставку по кредиту никакого влияния не оказывала. В итоге возвращать приходилось сумму, вдвое, а то и втрое больше взятой в кредит у банка.

В кредитном рабстве

И если бы только банки! Почувствовав запах легкой наживы, в Грузии стали одна за другой возникать все новые и новые микрофинансовые организации, которые с годами крепли и обогащались, разоряя своих должников дотла, оставляя без жилья и иного имущества.

Проблема не нова, но к ней всегда обращаются политики в нужный момент для достижения собственных политических целей. Ругали банки и выдаваемые ими займы и кредиты и при правлении Саакашвили. Немало осуждающих заявлений «заслужили» всевозможные «микрофинансовые организации», которые оппозиционные политики называли и продолжают называть грабителями и «ростовщиками», вкладывая в это последнее слово самое отрицательное значение.

Настал черед банков и сейчас, когда Грузия живет в ожидании очередных президентских выборов. Тема ограбления банками населения стала актуальной и для оппозиции, и для представителей правительства. И те, и другие не жалеют самых резких определений. И те, и другие осуждают высокие проценты, под которые банки выдают населению кредиты, и обещают положить этой «несправедливости» конец.

Особенно резким в высказываниях и грозным в обещаниях оказался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который пообещал, что очень скоро, буквально вслед за победой его партии на президентских выборах, избавит страну и ее население от банковской олигархии.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Очередное предвыборное видеообращение Саакашвили распространил через свою страницу в соцсети Facebook. Всю вину за обнищание населения Грузии он возложил на олигарха Бидзину Иванишвили, который, по определению Саакашвили, прибрал к рукам всю страну.

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

По заявлению экс-президента, Иванишвили, который является неформальным правителем Грузии, всюду и на все должности назначил своих подручных, ранее работавших банкирами в его банке «Карту», и сегодня с помощью этих подручных, включая премьера Георгия Квирикашвили, заправляет всеми делами в стране.

«Это классические ростовщики старой закалки, в самом плохом понимании этого слова, которые пьют кровь у каждой вашей семьи, разрушают экономику, государственность Грузии», — так охарактеризовал Саакашвили грузинские банки, позабыв про то, как при его правлении на ключевые должности в банках назначались угодные и верные ему и его правительству люди, как конфисковывались банки и имущество у неугодных и непокорных властям бизнесменов и как разорялось население, оказавшееся в кредитном плену у того или иного банка. Тогда для Саакашвили это все было «по закону» и «в порядке вещей». Сегодня то же самое он характеризует как грабеж и ростовщичество.

Экс-президент приводит в своем обращении и конкретные цифры, за верность которых может ручаться, скорее всего, он сам, и тот источник, который предоставил ему эту информацию.

Согласно обнародованным Саакашвили данным, активы банковского сектора за годы правления Иванишвили выросли в 3 и более раз. Если в 2012 году они составляли 12 млрд лари, то сейчас намного превышают 30 млрд лари. А чистая прибыль банковского сектора, по сведениям экс-президента, за этот же период возросла с 136 млн лари до 900 млн лари.

Nbg.gov.ge Грузинские лари

«Я был бы рад, если бы все это происходило на фоне обогащения народа, прогресса экономики, но народ обнищал, экономика развалилась, и все это в основном произошло из-за банков, которые прибрали к рукам имущество разоренных семей, активы бизнесменов, управление государством. И все это стало собственностью 2−3 банков», — сообщил Михаил Саакашвили.

Как утверждает экс-президент, на всем этом неплохо «нагрел руки», нажился «самый главный ростовщик» Грузии — Бидзина Иванишвили. По информации Михаила Саакашвили, активы принадлежащего Иванишвили банка «Карту», которые в 2012 году составляли 400 млн лари, сегодня достигли 2 млрд лари, во много раз выросли доходы и прибыль банка.

«И не потому, что он (Иванишвили) — такой сильный коммерсант, а потому, что ему подчинены все органы государственного управления и все виды бизнеса, потому что он обязал всех бизнесменов и все организации перенести свои счета в его банк», — пояснил Саакашвили.

Очередной аферой Бидзины Иванишвили экс-президент назвал и пенсионную реформу, которую собирается осуществить нынешнее правительство Грузии. Целью этой реформы Саакашвили назвал концентрацию пенсионных отчислений в банках, которыми (или долями в которых) владеет Иванишвили.

«Правительство, бизнесы, банки, а скоро и мы все станем частной собственностью Иванишвили, и наше будущее будет сконцентрировано в его руках», — нарисовал нерадостную перспективу Саакашвили и пообещал, что его партия покончит со всем этим вслед за президентскими выборами, уже в этом году, вернет населению украденное добро, а Иванишвили ответит за грабеж своим имуществом.

Отметим, что в атаку на банковский сектор перешло и правительство Грузии, которое экс-президент обвиняет в сговоре с банками и совместном ограблении населения. Пару дней назад министр финансов Мамука Бахтадзе, которого считают «приближенным к семье Иванишвили чиновником», неожиданно заявил, что грузинские банки тормозят развитие экономики. Причиной такой оценки он назвал слишком высокие проценты, под которые банки выдают кредиты. Министр финансов ограничился коротким комментарием, но при этом пообещал, что правительство вскоре начнет реформу, которая превратит банки из тормоза в двигатель экономического прогресса.

Mof.ge Мамука Бахтадзе

Банковская система Грузии самостоятельной в действиях и не зависимой от правительства фактически никогда и не была. Проценты по выдаваемым банками займам и кредитам, низкими и щадящими тоже никогда не были. Скорее, они были и остаются одними из самых высоких в регионе. Но грузинские политики и правители вспоминают о банковских процентах, займах и обездоленном населении почему-то лишь перед очередными выборами, пытаясь переманить на свою сторону как можно больше избирателей своими «новыми инициативами» и «обильными обещаниями».