Ход событий

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Как известно, 14 апреля с 3:42 по 5:10 по Москве два корабля американских ВМС с Красного моря, авиация США, Великобритании и Франции со Средиземного, а также стратегические бомбардировщики из района Эт-Танф выпустили по объектам военной и гражданской сирийской инфраструктуры 103 ракеты различного класса. В Генштабе России сообщили, что сирийские ПВО успешно перехватили 71 ракету из 103, сократив нанесенный ущерб до минимума.

В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». По словам главы минобороны Франции Флоранс Парли и посла США в России Джона Хантсмана, «российская сторона была заранее оповещена» о начале этой «операции».

Таким образом, даже несмотря на то, что удар был нанесен на основании «данных соцсетей» и ровно в тот день, когда к расследованию так называемой химатаки должна была приступить комиссия из ОЗХО, предупреждение российского Генштаба на Вашингтон подействовало. Правительственный квартал сирийской столицы, президентский дворец, и тем более военные объекты России в ходе этой агрессии не пострадали.

Sevda Babayeva ЗРК С-200

В чем смысл?

Очевидно, что ключевой геополитической задачей совершенной США агрессии была демонстрация наличия власти. Желание наглядно показать, что «лидер» западного мира силен, а ответственность за поддержку «страшного» режима лежит на России. Вашингтону важно было обесчеловечить союзников Асада и демонизировать Москву.

Кроме того, был нанесен удар и по международному праву, как тому, что якобы мешает отстаиванию правосудия, и что необходимо давно и срочно подвергнуть глубокому реформированию. Также данный шаг решает внутриполитические проблемы Трампа, ровно так же, как это было сделано 12 месяцев назад. Тогда рушащиеся рейтинги президента и правящей Республиканской партии скакнули вверх сразу же после нанесения аналогичного удара по аэродрому Шайрат.

Что дальше?

Даже если ОЗХО в итоге доедет до города Думы и возьмёт необходимые образцы, эти три страны сделают всё, чтобы результаты ее выводов были саботированы. Если протолкнуть свой вывод в результатах комиссии не удастся, их публикацию постараются затянуть во времени. И тогда в США наверняка всплывут некие «свои» образцы крови от неких пострадавших в Восточной Гуте людей, переданные им некими «правозащитниками» или неназванными «активистами». Публично в них найдут зарин, хлор либо иные боевые соединения, и при этом сообщат, что их источником были те самые склады, которые в результате атаки оказались уничтоженными.

Разумеется, и доказательства этого тоже окажутся уничтоженными вместе со взрывом либо, наоборот, они там найдутся, поскольку попали туда вместе с «посылкой» зарина и хлора внутри нескольких из атаковавших их ракет. В любом случае, всё это свяжет Британию и Францию с США одной цепью, дадут пищу для фальсификаций и победных реляций западным СМИ, но, к большому разочарованию официальной Америки, никак не изменит того факта, что былого единства уже нет.

А между нанесением ударов по Ливии, где США была сформирована межгосударственная коалиция из большинства стран НАТО, половиной ЕС в деле Скрипаля и лишь тремя странами в этом налете лежит пропасть. Следовательно, дальнейшие шаги США, более всего опасающихся потери доминирующего влияния, станут лишь ещё более жёсткими и безумными. Во всяком случае, до тех пор, пока они не потеряют свой нынешний контроль над «союзниками» и критический геополитический вес до конца.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК «Оса»

В этой связи пытаться доказывать невменяемость поступков невменяемым людям бессмысленно. Из страха и в поиске попыток удержать власть они будут пытаться демонстрировать ее по всему миру. Это типичный последний этап агонии любой империи, когда сохранить утекающий контроль пытаются любыми методами.

А что Россия?

Несмотря на распространенные сейчас эмоции, атаковать США, пока они атаковали Сирию, мы не могли. Впрочем, мы не могли этого ровно так же, как не может и Вашингтон атаковать Москву, пока ВКС уничтожает их ручных террористов. Американцы не могут открыто вступить в конфликт с российской армией, прикрываясь защитой союзников в лице «оппозиции», а мы не можем сделать аналогичное против армии США, поскольку не имеем с Сирией союзнического договора. Ни одна из пущенных коалицией ракет не входила в зону непосредственной ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Официально Россия находится в САР для борьбы с терроризмом и защищать может лишь себя. Именно из-за этого факта США сделали всё, чтобы ни один волосок не упал с головы российских солдат и офицеров, ведь в этом случае это была бы совершенно другая история.

Тем не менее подобное положение дел в будущем для нас неприемлемо. Ведь очевидно, что в период повышения градуса истерики и страхов США, такие истории с постановочными причинами для нападений могут повториться в любой стране — от Казахстана до Белоруссии. А поскольку Россия всегда играет по правилам «политического дзюдо», используя атакующую инерцию противника против него лично, эта демонстративная атака послужит на пользу российской безопасности и безопасности ее союзников. Каким образом, спросите вы? Ровно таким же, каким воспользовался Советский Союз в крайне схожей ситуации. Тогда, в ходе ливанского нападения на Сирию, СССР поставил Дамаску два полка полнокровных систем ПВО, сегодня Генштаб России открыто заявил примерно то же самое:

«Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых «западных партнеров», мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. Однако с учетом ныне произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. Но на этот раз не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал генерал Рудской.

И это лучший ответ на случившееся нападение. Ведь даже сейчас, когда целями удара были в первую очередь авиационные базы сирийских ВВС, а защищали их комплексы 30-летней давности, 71 ракета из 103 все же была перехвачена.

U.S. Marine Corps Рабочее место оператора ЗРК «Квадрат»

По данным объективного контроля, по аэродрому Дювали удар наносили четыре ракеты коалиции — все были сбиты. По аэродрому Думейр — 12 ракет, все были сбиты. По аэродрому Блэй — 18 ракет, все были сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все были сбиты. Даже из тех девяти ракет, которые были запущены по неиспользуемому аэродрому Меззе, сбито было пять. А из 16, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13. Вывод: аэродромы не пострадали даже со старыми советскими ПВО. И даже переброска самолетов сирийских ВВС со своих аэродромов под «зонтик» российских систем Хмеймима оказалась излишней.

То ли еще будет, когда небо Сирии и других союзных стран действительно прикроют современные российские боевые комплексы…