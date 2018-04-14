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Эскалация кризиса в Сирии, пиком которой стала проведенная в ночь с 13 на 14 апреля ракетная атака альянса Великобритании — США — Франции по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, показала, что западное христианство в отношении своих ближневосточных единоверцев расколото.

Для многих западных христиан, которые имеют возможность публично делиться своим мнением, все «ясно». Без какого-либо беспристрастного расследования им уже «понятно», что в химических атаках виноват президент Сирии Башар Асад. «Режим Асада применил химическое оружие против гражданского населения, убивая женщин и детей, причем не в первый раз», — пишет американский католический портал National Catholic Reporter. Базирующая в Вашингтоне организация «В защиту христиан (IDC)» призывает США «наказать Асада за использование химического оружия, нападения на зоны деэскалации и ковровые бомбардировки мирных жителей» и требует обеспечить «постоянное американское присутствие на юге и востоке Сирии» в целях борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ради присмотра за «Ираном, режимом Асада и союзных шиитских боевиков». Находятся и такие «профессиональные христиане», что рассуждают о степени «вины» в происходящем Дамаска, Москвы и джихадистов, старательно обходя вопрос о роли западного мира во главе с американцами в сирийской трагедии, основы которой были заложены вторжением США и союзников в Ирак в 2003 году. Хотя есть и другие голоса.

Международное движение Pax Christi выступило с призывом к мировым лидерам «воздержаться от авиаударов по Сирии». Как говорится в заявлении Pax Christi, «мы поддерживаем миссию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов произошедшего в сирийской Думе, а также призыв гражданского общества к созданию механизма расследования ООН. Мы глубоко убеждены в том, что возможные воздушные атаки США и их союзников не должны стать ответом на атаку с применением химического оружия, поскольку они вызовут дальнейшие страдания ни в чем не повинных сирийских граждан и могут перерасти в более широкий конфликт между странами». Церковь Уэльса (крупнейшая англиканская деноминация) приняла обращении к властям Великобритании, где просит руководствоваться «согласованным дипломатическим подходом вместо военного вмешательства». Вспомнить об интересах самих сирийцев призывают даже светские американские журналисты из лояльного президенту США Дональду Трампу телеканала Fox News.

DnereugJP Логотип Pax Christi

Известная телеведущая Лора Ингрэм сообщает: «Интересно, что большинство сирийских христиан выступают против чрезмерных авиаударов США по их стране, считая, что они продлят эту ужасную гражданскую войну». Действительно, не пора ли спросить западным христианам своих сирийских единоверцев, а чего те хотят? Ведь практически все лидеры Церквей в Сирии, и не только там, считают, что Асад — это меньшее зло, которого нужно поддержать ввиду катастрофической альтернативы в виде исчезновения древнего христианства на Ближнем Востоке. «Горячим головам», требующим бомбить «режим», было бы полезно побывать в регионе. Вот что говорил на днях об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«В 2011 году, когда на территории Сирии уже начали действовать террористические группы, я посчитал необходимым посетить эту страну. Меня предупреждали, что это опасно, но я понял, что надо обязательно поехать, чтобы помолиться вместе с православными, которых достаточно много в Сирии, и пообщаться с мусульманами, с которыми мы традиционно поддерживали и поддерживаем добрые отношения. Я совершил богослужение в кафедральном православном соборе Дамаска, и помню, как меня сопровождала на улице многотысячная толпа людей, переживавших большой душевный подъем. И главная мысль, которую высказывали мои собеседники — и те, кто занимал заметное положение, и простые люди — сводилась к тому, что Россия должна помочь, что опасность настолько велика, что самим уже не справиться. Тогда еще не было крупномасштабных военных действий, но люди уже чувствовали надвигающуюся беду, а также отмечали, что первыми, кто пострадает в результате слома устоявшегося положения, будут христиане. А те говорили открыто: нас вырежут, нам придется бежать с насиженных мест, из родных домов».

Gage Skidmore Лора Ингрэм

Сирийский конфликт стал главной темой на исторической встрече в феврале 2016 года патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, когда два предстоятеля подписали Совместную декларацию, пронизанную тревогой и болью за судьбу христиан в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Напомним, что понтифик сыграл важную роль в сентябре 2013 года, когда после провокации с химическим оружием президент США Барак Обама грозил вооруженным нападением Дамаску. Франциск написал письмо российскому президенту Владимиру Путину в преддверии саммита G20 в Санкт-Петербурге, в котором поддержал позицию Москвы по политическому урегулированию сирийского конфликта. «Должен признать, что не понимаю, по какому праву США и Франция присваивают себе право действовать против какого-либо государства, — говорил тогда генерал Ордена иезуитов Адольфо Николас. — Мы, иезуиты, на все 100% поддерживаем в этом вопросе папу и всем сердцем стремимся, чтобы объявленная атака на Сирию не состоялась… Другим аспектом является то, что если было применение химического оружия, все равно остается обязанность недвусмысленно доказать всему миру, что химическое оружие применила та, а не другая сторона… Этой уверенности в виновности той или иной стороны на сегодняшний день нет».

Тем удивительнее сегодня слышать заявления иных ватиканских дипломатов, которым не понравилось, что Россия наложила вето на резолюцию США о проведении «расследования химической атаки на город Дума». Но Москва не против выяснения обстоятельств как такового. После того, как ОЗХО обратилась к властям Сирии с просьбой принять их экспертов, сообщается на сайте организации, «это совпало с просьбой Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации провести расследование утверждений о применении химического оружия в Думе. Группа готовится к развертыванию в Сирии в ближайшее время». Учитывая, что миссия ОЗХО начинает работать сейчас в стране, какой цели тогда послужили ракетные удары альянса Великобритании — США — Франции? Это первое.

И второе. Не всегда можно понять, по какому именно принципу идет раскол западных христиан в отношении Сирии, хотя относительно Соединенных Штатов просматривается тенденция, когда противники Трампа фактически поддержали удар, а сторонники президента выступили против. Пока молчит Католическая церковь Франции, которую, судя по всему, искушает президент Эммануэль Макрон, побывавший на днях в гостях у епископата и предлагающий им сотрудничество. Британские Церкви, видимо, солидаризируются с общественным мнением, выступающим против вовлечения Великобритании в военные действия. Однако главной загадкой остается позиция Святого престола в отношении Вашингтона, Лондона и Парижа.