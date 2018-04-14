Ровно два года назад, 14 апреля 2016 года, ИА REGNUM сообщало о доведении до крайне бедственного положения работников рыбзавода «Островной» на южнокурильском острове Шикотан. В отчаянии они обратились напрямую к президенту РФ во время его телевизионной прямой линии. По словам работников, им не платили зарплату, и уехать они не могли из-за отсутствия денег и удалённости предприятия от материка.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Зарплаты нам не платили. Людей туда возят обманом через кадровые агентства, условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой», — обратилась тогда на всю страну сотрудница предприятия Татьяна.

«Выбраться оттуда практически невозможно, потому что это остров, поэтому людям некуда деваться, а денег нет. Зарплату не дают по 2, по 3 месяца, по полгода», — добавила еще одна работница рыбкомбината Елена.

Когда сотрудников предприятия пригласили задать вопрос президенту, в адрес некоторых из них последовали прямые угрозы, и они просто испугались прийти.

Рене Магритт. Компаньоны страха. 1942

«Люди говорят, что там, на острове Шикотан, они были фактически на положении рабов, заложников. Им обещали высокие зарплаты, и заманили на остров из центральных и сибирских регионов России», — пояснил журналист.

«Вы знаете, мне даже нечего сказать», — ответил тогда Владимир Путин, попросив пояснить, обращались ли работники предприятия в какие-то инстанции по этому вопросу. Людям, работавшим на рыбокомбинате острова Шикотан, президент принёс извинения и обещал сделать всё для того, чтобы ситуация была исправлена.

Конечно, в соседней Японии, правительство которой претендует на все южнокурильские острова, в том числе на Шикотан, широко освещали эту ситуацию. Общий подтекст сообщений сводился к тому, что, дескать, эти русские сами не умеют хозяйствовать и другим, то есть японцам, не дают. Классическая «собака на сене» получается. И на это тогда трудно было что-то возразить.

Но вот прошло два года. Сказать, что остров Шикотан разительно преобразился, нельзя, но изменения к лучшему, если верить руководству Сахалинской области, куда административно входят Курилы, есть. Во всяком случае, в планах, которые реализуются. По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, строительство на острове Шикотан двух современных заводов должно помочь правительству области в решении проблем территории и превращении ее в комфортное место для работы и жизни. Уже сегодня на острове завершено возведение современного причала для промысловых судов, ведется строительство второй линии рыбозавода в Крабозаводском, она должна быть запущена уже этой осенью. Кроме того, летом здесь надеются начать строительство еще одного предприятия в Малокурильском — перерабатывающий комплекс развернется на базе нашумевшего рыбокомбината «Островной». По подсчетам правительства, работать на двух новых предприятиях смогут 820 человек. Возведение инфраструктуры, сообщает губернатор, ведется на частные инвестиции в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Курилы», созданной почти год назад.

СтаниславС Остров Шикотан

«Будет вполне устойчивый остров, где есть работа, где развита социальная сфера, куда будут летать рейсы с Сахалина. Ситуацию с оторванностью Шикотана, проблемы этой территории мы будем решать», — обещает Олег Кожемяко.

По сообщению Sakhalin.info, кроме создания новых рабочих мест на Шикотане также предполагается возведение 200 квартир, арендного жилья, асфальтирование дороги между Малокурильским и Крабозаводским, строительство ВПП, а также решение вопроса энергоснабжения населенных пунктов и предприятий острова — дефицит мощности на ближайшую перспективу оценивается здесь приблизительно в 25 мегаватт. Немалые надежды возлагаются на создание по решению правительства РФ на Шикотане территории опережающего развития (ТОР). Якорным предприятием ТОР выступает ранее проблемный рыбокомбинат «Островной», а также ряд других российских предприятий. Общий объем перспективных инвестиций в развитие территории в 2017 году оценили в 10 миллиардов рублей.

А вот со столь ожидаемыми японскими инвестициями придется подождать, если они придут вообще. И не потому, что японские компании не хотят работать на Курилах. Им запрещает это официальный Токио, который не рассматривает южные Курилы российской территорией и требует введения на них учитывающего японские притязания на эти земли какой-то «особой юридической базы». Удивительно, но МИД РФ соглашается обсуждать подобные напрямую затрагивающие суверенитет и территориальную целостность требования Японии. А это, в свою очередь, поощряет Токио диктовать, с кем российские власти могут сотрудничать на южных Курилах, а с кем нет. Не иначе как из ряда вон выходящим следует оценить недавний протест МИД Японии нашей стране по поводу предполагаемого строительства на Шикотане совместно с американской компанией завода дизельных электростанций.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Кстати, в открытой печати не было сообщения о том, как российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на подобное вмешательство Японии во внутренние дела Российской Федерации.