



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В пятницу, 13 апреля, президент США Дональд Трамп выступил с экстренным заявлением. Он заявил, что вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли точечные удары по сирийским объектам, связанным с химическим оружием. Сирийское информационное агентство SANA назвало удары по Сирии «вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам».

При этом «Голос Америки» сообщает, что Москва «не была предупреждена о нанесении удара, однако американские военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации». Американская радиостанция цитирует главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Дэнфорда, подчеркнувшего, что военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации, а атаки совершались с целью «минимизировать шансы на потери среди российских военнослужащих». Это намек на то, что Россия в той или иной форме все же была предупреждена об ударах по сирийским объектам. Тем самым американцы как бы дают понять, что оказались в ситуации, описанной в чеховской пьесе: «Если вы в первом акте повесили на стену ружье, то в последнем оно должно выстрелить». И выстрелили. После чего стало более чем очевидно, что война в Сирии давно перестала быть противостоянием президента Башара Асада и оппозиционных вооруженных группировок, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Что дальше? В интервью иранскому информационному агентству IRNA отставной генерал ливанской армии Амин Хотейт обозначил три сценария дальнейшего развития событий: 1) США и их партеры по новой коалиции, Англия и Франция, проводят ограниченную военную операцию по типу прошлогодней атаки на авиабазу Шайрат; 2) США и их союзники нападают на сирийские военные базы, склады с оружием и силы противовоздушной обороны; 3) начинается полномасштабная война с участием сухопутных и воздушных сил с далеко идущими планами. По мнению ливанского военного, третий сценарий вряд ли будет реализован, потому как Вашингтон не готов к крупномасштабной войне, требующей введения сухопутных сил. Он считает наиболее реалистичным второй сценарий, но тогда американцы будут балансировать на грани фола. Нам представляется, что США и их партнеры будут действовать все же преимущественно по первому сценарию, проводя ограниченную операцию, что ничего им не даст.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

Для этого есть важные причины. Прежде всего, интересы Израиля и Саудовской Аравии, территории которых могут столкнуться с вооруженными нападениями в случае развязывания крупномасштабного вооруженного конфликта или даже войны. Существуют также интересы Турции, союзника по НАТО. Анкара хочет предотвратить появление автономных или независимых курдских территорий вдоль своей границы, пусть и ценой конфликта с Вашингтоном. Напомним, что проводимая Турцией операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии до сих пор не находит поддержку у ее партнеров по НАТО, особенно у американцев. Правда, теоретически можно предположить, что США могут изменить свою «генеральную линию» ради того, чтобы выдернуть Анкару из коалиции с Москвой и Тегераном, получив, как пишет Stratfor, «доступ для маршрутов атаки из этой страны». Но такой сценарий грозит Турции серьезными проблемами, связанными с дестабилизацией ситуации в масштабах всего региона.

Вот почему турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается взять на себя роль посредника, призывая США, Россию и другие страны «проявить терпение». Как считает издание Al-Monitor, «любая операция коалиции, возглавляемой американцами, может помешать планам Анкары по борьбе с курдскими формированиями». В свою очередь бывший турецкий дипломат Айдын Селджен фиксирует факт турецких «асимметричных компромиссов»: «Анкара видит Сирию без Асада, но единую. Турция тесно сотрудничает с Российской Федерацией и Ираном, но в то же время требует, чтобы Соединенные Штаты приняли меры против Асада. Она резко критикует Израиль, но пытается наладить отношения с США, планирующими переместить свое посольство в Иерусалим. Турция разрушила двусторонние отношения с Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираком».

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Надо полагать, что Вашингтон будет также испытывать на прочность и альянс Россия-Иран. С одной стороны, как считает профессор Тегеранского университета Хасан Бехештипур, нынешний ход событий в Сирии «может способствовать дальнейшему сближению двух стран». С другой, в иранских СМИ проводится вброс информации, согласно которой «разногласия между Москвой и Вашингтоном могут быть выгодны Тегерану». Хотя Бехештипур не исключает «сближения США и России, которые имеют одинаковый подход к Израилю и его проблемам». Но и подчеркивает, что «Москва доказала, что может вести успешные военные действия далеко от своих границ» и отмечает «необходимость взаимодействия между двумя странами, даже если не будет скорого положительного результата».

На сегодня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявляет, что «США пока не планируют последующих ударов по сирийской территории» и называет обстрел «разовой атакой». На наш взгляд, связано это с тем, что Вашингтону на сей раз пока не удалось сколотить широкой коалиции. В союзе с ними действуют только Лондон и Париж. Как считает шведское издание Svenska Dagbladet, складывается устойчивое впечатление того, что американцы «пытаются под любым предлогом прикрыть потерявшую Гуту оппозицию» и избежать прямого военного столкновения с Россией в ситуации отсутствия стратегии. А президент Трамп повторяет, что «США не намерены пытаться получить постоянное присутствие в Сирии». Это сигналы Москве и Тегерану. Скоро должна заработать «тайная дипломатия», чтобы предотвратить эскалацию между великими державами. Будем ждать, что дальше.