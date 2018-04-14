Несколько месяцев назад ИА REGNUM подводило итоги года, прошедшего после изменения конфигурации власти в Приднестровье, сложившейся после выборных кампаний 2015−2016 годов. В президентской гонке 2016 года убедительную победу над экс-президентом Е. Шевчуком одержал В. Красносельский — тогдашний председатель Верховного Совета, имевший опыт работы в должности министра внутренних дел в Кабинете Министров первого президента Приднестровья И. Смирнова.

Приднестровье

Основным вызовом для пришедшей к власти команды остается сложная социально-экономическая ситуация. 2017 год новая власть была вынуждена начинать с отрицательным балансом золотовалютных резервов, доставшимся от прежнего руководства во главе с Е. Шевчуком. Уход из региона ряда стратегических инвесторов также неблагоприятно сказывался на перспективах развития экономики.

Несмотря на использование средств, собираемых в качестве расчетов за природный газ, для выплат по социальным обязательствам, бюджет испытывал значительные трудности и всё хуже справлялся с социальной нагрузкой. Кроме того, Приднестровье более года существовало в условиях валютного кризиса, когда в наличном обороте валюта практически отсутствовала, а официальный курс значительно отличался от рыночного.

Kodru Экономика ПМР

Объективная ситуация обусловила тот факт, что новой власти пришлось заниматься не только выполнением позитивной предвыборной повестки, но и принятием непопулярных решений. В первую очередь речь идет о девальвации приднестровского рубля, первый этап которой (июнь 2017 г.) носил шоковый характер. После этого произошло еще одно снижение курса, которое, хотя и не было столь же болезненным, так же не осталось незамеченным. Валютный рынок в итоге был стабилизирован, валюта появилась в обменных пунктах, однако, в сочетании с ростом цен и тем, что инфляция в Приднестровье носит импортируемый характер, это не могло не привести к снижению реальных доходов населения.

Кроме того, пока у власти нет возможности провести индексацию доходов населения. Факт заморозки большинства важных для населения тарифов лишь отчасти снижает остроту проблемы; возможная индексация доходов, скорее всего, повлечет и рост тарифов, что может еще больше «разогнать» инфляционные процессы.

Снижению нагрузки на приднестровский бюджет в определенной степени способствовал переход значительной части населения на российское пенсионное обеспечение, однако принятые Москвой решения пока не позволяют в полной мере реализовать потенциал этих шагов. В частности, не признается трудовой стаж после 1992 года; избирательно признается стаж силовиков и т.п.

В политическом плане наблюдается консолидация ветвей власти. Институты президента, парламента, правительства действуют согласованно, а имеющиеся разногласия редко становятся достоянием общественности: все участники политического процесса стремятся реализовать свои интересы или согласовать свои подходы заблаговременно, в рамках разного рода предварительных консультаций и совещаний.

Marisha Транспорант ПМР

Достигнутый внутриполитический консенсус власти пытаются неизменно облекать в юридическую форму. Последним примером может считаться процесс восстановления полномочий прокуратуры в качестве самостоятельного надзорного органа. Для создания правовой основы этого Конституционному суду пришлось отменить два собственных постановления 2003 и 2005 годов, фактически признать при этом ошибочность ранее занятых правовых позиций. Не вдаваясь в юридическую казуистику, обратим внимание на то, что при отмене постановления 2003 года о толковании одной из статей Конституции ПМР Конституционный суд признал, что «оценка положений, принятых в результате всенародного референдума, независимо от их обоснованности, выходит за пределы Конституционного суда ПМР». Сложно представить, как в дальнейшем Конституционный суд ПМР планирует выступать арбитром в возможных спорах между ветвями власти, если своим собственным решением он пытается самоустраниться от участия в спорах такого рода.

Следует обратить внимание и на то, что восстановление прокуратуры в правах, помимо заявленных целей, направлено и на то, чтобы приглушить обозначившуюся было «фронду» судебной власти: на первых этапах дискуссий по статусу прокуратуры представители Верховного и Арбитражного судов заявили о том, что не будут выполнять какие-либо законодательные акты в условиях неопределенности статуса прокуратуры в соответствии с указанными постановлениями Конституционного суда 2003 и 2005 гг. В итоге исполнительная и законодательная власть приняли консолидированное решение не идти по пути внесения поправок в Конституцию ПМР (как это было сделано в 2006 г.), а «вернуться к истокам» и добиться отмены решений Конституционного суда. Теперь есть основания ожидать дальнейшего процессуального укрепления прокуратуры в системе государственных органов, прежде всего посредством усиления надзорной функции.

Наличие внутриполитического консенсуса, однако, не означает полного отсутствия противоречий в приднестровской политической элите на нынешнем этапе. Так, относительно недавно в Приднестровье развернулась масштабная дискуссия относительно места и роли некоммерческих организаций (НКО) в общественной жизни. К сожалению, полноценной дискуссии, в т.ч. с представителями гражданского общества, не получилось; жаркие дебаты стали достоянием общественности лишь на этапе рассмотрения соответствующих инициатив в Верховном Совете. Мощная информационная кампания в поддержку «закручивания гаек» в отношении НКО и усложнения возможностей получения ими зарубежного финансирования, усилия Администрации Президента и иные факторы обусловили тот факт, что законопроект был принят; Президент ПМР В. Красносельский встретился с представителями НКО, но лишь за несколько дней до подписания спорного закона. Несмотря на различные точки зрения во властной команде, закон был подписан и вступил в силу.

President.gospmr.ru Вадим Красносельский

Тем не менее, несмотря на попадание информации о разногласиях в публичную сферу, в целом консенсус между ветвями власти сохраняется. Система сдержек и противовесов, выстроенная с учетом мнений всех управленческих команд и крупнейшего местного холдинга «Шериф», который на протяжении ряда лет приднестровские и зарубежные эксперты связывают с партией «Обновление» (т.е. с парламентским большинством), подтверждает пока свою жизнеспособность.

В то же время некоторые аспекты приднестровской внутренней политики негативно сказываются на эффективности внутриполитических решений и восприятии их населением.

Во-первых, нынешнее поколение приднестровской власти, как и его предшественники в лице команды Е. Шевчука демонстрируют слабое восприятие критики и растущую «автономизацию» от общества, институтов общественного контроля. К примеру, заседания изначально лояльного к нынешней власти Совещательного собрания первых приднестровских депутатов во главе с Первым Президентом ПМР И. Смирновым более не транслируются в прямом эфире (с весны 2017 г.). Причина — достаточно резкая критика «отцов-основателей» в отношении ряда ключевых решений новой команды, таких, как земельный вопрос, изменения в инвестиционное законодательство и т.д. Сообщения о заседаниях Совещательного собрания ограничиваются сухими пресс-релизами государственных СМИ, без какой-либо конкретизации по повестке и ходу дискуссий. Критические оценки в отношении деятельности власти ретранслируются лишь постольку, поскольку критика звучит от высшего руководства Республики — как было, к примеру, когда Президент ПМР подверг острой критике деятельность системы здравоохранения.

Во-вторых, следует обратить внимание на слабое в целом информационное сопровождение принимаемых управленческих решений. Складывается впечатление, что информационная стратегия в отношении освещения усилий органов власти, высшего руководства ПМР отсутствует, а СМИ озвучивают ту или иную информацию с оглядкой и не выходя за рамки официальных пресс-релизов. Практически нет мотивировок по непопулярным решениям, и это усиливает и без того негативный эффект от таких решений. Те или иные решения принимаются разрозненно, без взаимной координации между субъектами, их принимающими, и т.п.

Kodru Евгений Шевчук

В-третьих, приднестровская власть, похоже, мало учитывает уроки своих предшественников и в том, что было связано с ожиданиями населения и нарастающим разочарованием жителей в политике действующей власти. Е. Шевчук в 2011 г. пришел к власти на волне разочарования в политике прежней власти, но воодушевление достаточно быстро сменилось разочарованием. Аналогичным образом высокий кредит доверия В. Красносельскому был в значительной мере связан с недовольством политикой Е. Шевчука, катастрофическими ошибками его команды.

В-четвертых, пока приднестровская власть действует в относительно неконфликтной, «бесконкурентной» среде. Оппозиция в Приднестровье практически отсутствует, ее ресурсы ограничены и поддерживаются преимущественно извне. Речь идет прежде всего о фанатах экс-президента Е. Шевчука во главе с депутатом Верховного Совета ПМР, лидером приднестровских коммунистов О. Хоржаном. К основным ресурсам приднестровских «оппозиционеров» можно отнести помощь со стороны КПРФ, регулярные контакты с молдавским президентом И. Додоном (который подчеркивает свое отношение к этим деятелям как к «здоровой части» приднестровского общества), а также часть оставшихся в системе власти чиновников, симпатизирующих Е. Шевчуку. Несмотря на достаточно маргинальный статус приднестровских «оппозиционеров», данный фактор не следует игнорировать в силу наличия медиа-ресурсов и средств на их бесплатное распространение, активности в соцсетях и сохраняющейся тенденции к росту числа недовольных властью. По-видимому, ресурс приднестровской «оппозиции», в особенности централизованная партийная структура О. Хоржана, может быть востребована внешними «спонсорами», особенно по мере приближения избирательной кампании в Молдавии.

В-пятых, в общественном мнении приднестровцев сохраняется устойчивая тенденция к восприятию власти и крупного бизнеса в лице «Шерифа» как целостной системы. Это может создавать серьезные риски для имиджа приднестровских органов власти среди населения, ее внутриполитической легитимности. Ни власть, ни Холдинг не стремятся дистанцироваться друг от друга, хотя, естественно, и не подчеркивают уровень своих взаимоотношений. Высокий уровень взаимосвязи Холдинга и властных институтов в общественном мнении влияет на развитие в обществе иждивенческих настроений, рассмотрение «Шерифа» как «обязанного» субъекта и т.п.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

Эти и другие факторы свидетельствуют о том, что в целом политическая система Приднестровья адаптировалась к внутриполитическим вызовам, ситуация остается контролируемой, но власти уже придётся отвечать на новые вызовы извне и изнутри республики.

И новые внешние вызовы растут. Поступление валюты в значительной степени зависит от заключения договора на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Молдавии. Развитие экономики, диверсификация экспортных потоков, социально-экономическая стабильность зависит от уровня диалога с Россией, но нынешняя ситуация требует резкого усиления позиций Приднестровья. Предстоящие парламентские выборы в Молдавии могут обусловить усиление политического давления на Приднестровье в интересах «пророссийского» И. Додона. Ясно, что вопрос об устойчивости перед внешними вызовами должен рассматриваться в увязке с вопросом об эффективности координации с Россией, но о чём можно говорить с теми её представителями, кто делает прямую ставку на И. Додона и буквально готов отдать, предать, уничтожить приднестровскую государственность ради призрачных, хотя и шкурных интересов Додона, который на деле является лишь марионеткой румынизаторской диктатуры В. Плахотнюка?

От способности Приднестровья эффективно выдержать такое внешнее давление будет во многом зависеть устойчивость приднестровской внутриполитической системы. Нет сомнений, что в этой борьбе за независимость все честные русские люди, все подлинные патриоты России, все настоящие интернационалисты, каждый истинный коммунист и государственник — на стороне Приднестровской Молдавской Республики, её народа и её высшего руководства.