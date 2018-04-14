Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своих планах, в рамках которых на юго-восточную границу с Мексикой необходимо направить Национальную гвардию, которая должна обеспечить охрану границы, пока не будет построена обещанная пограничная стена между двумя странами, пишет Хосе Аристимуньо (Jose Aristimuño) в статье для американского издания The Hill.

The U.S. Army Разносчики демократии

«Мы собираемся обеспечить безопасность нашей границы с помощью военных. Это большой шаг вперед. Мы действительно раньше этого не делали или, по крайней мере, не в таком объеме», — заявил президент Соединенных Штатов.

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Однако глава Белого дома забыл упомянуть, что военнослужащие Национальной гвардии, если их направят на защиту границы во исполнение федеральной директивы, то, согласно законодательству, они не смогут проводить аресты или выполнять другие функции правоохранительных органов.

Цуканов М.В США и Мексика

Реальность заключается в том, что отправка Национальной гвардии на границу без соответствующего усиления приграничных правоохранительных органов — это всего лишь символический шаг, а не план действий, который реально отвечал бы поставленной Трампом цели: сократить численность нелегальных мигрантов, пересекающих юго-западную границу. Здесь нельзя не упомянуть удивительный факт: число случаев нелегальных переходов именно на юго-западной границе достигло своего минимума за последние полвека.

Решение об отправке Национальной гвардии на защиту границы — это маневр, необходимый для того, чтобы порадовать электоральную базу Трампа. Данный шаг представляет собой компенсацию за то, что президент не смог сдержать своего предвыборного обещания о строительстве стены на границы с Мексикой.

Кроме всего прочего, вообще мало что можно сказать об успехах администрации Трампа, особенно это касается экономики страны, которая переживает самый медленный рост за последние шесть месяцев. Понятно, что президент пытается организовать собственное миграционное реалити-шоу, чтобы отвлечь внимание избирателей от невпечатляющих достижений его администрации.

Конечно, не стоит забывать о том грузе, который лег на плечи президента Соединенных Штатов в связи с расследованием «российского дела». Сейчас Трампу как никогда нужно отвлечь внимание граждан США от реальных проблем.

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

Буквально на этой неделе сотрудники ФБР навестили офис и гостиничный номер личного адвоката президента США Майкла Коэна в рамках расследования мошенничества. Прошедшие обыски были частично связаны с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о возможных связях окружения Трампа с Россией и предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.

Кроме того, Мюллер обратил внимание на $150 тыс., которые украинский миллиардер пожертвовал благотворительной организации «Трамп», в которой ранее сознались в нарушении налогового законодательства и финансовой поддержке предвыборной кампании президента США.

Трамп прокомментировал последние результаты расследования Мюллера, повторив свое утверждение о том, что специальный прокурор занимается «охотой на ведьм». Трамп отказался отвечать на вопрос о его возможном желании уволить Мюллера. «Мы посмотрим, как будут развиваться события… Я думаю, что все это постыдно. Точно также думают и все остальные», — заявил президент США.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Учитывая «доказательства» того, что Москва сделала все возможное, потратив миллионы долларов на запуск фейковых новостей и рекламы в Facebook, чтобы повлиять на последние американские выборы, прошедшие в 2016 году, президент Трамп должен сфокусировать свое внимание на том, чтобы подобного больше никогда не повторилось.

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Итак, господин президент, идея заключается в следующем: вместо того, чтобы строить стену на границе с Мексикой, которая может обойтись американским налогоплательщикам в миллиарды долларов, Вашингтону необходимо сосредоточиться на создании кибернетической стены для защиты от России.

Только после создания подобной стены, Вашингтон обеспечит необходимые условия для того, чтобы Соединенные Штаты сохранили за собой позицию одной из самых динамичных демократий в мире.