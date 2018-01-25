Законодательное собрание Свердловской области ответило на запрос ветерана вооружённых сил и руководителя общественной организации «Защитники Отечества» Николая Рябчевского. Ветеран обратился в региональный парламент с вопросами о недопустимости переименования Свердловской области и восстановления Краснознамённой группы и копии Ордена Ленина на историческом месте.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

Парламентарии сообщили, что изменение наименования Свердловской области осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и может быть утверждено только на основании решения, принятого на референдуме Свердловской области.

На вопрос о Краснознамённой группе был направлен запрос на имя главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

«Из полученного ответа следует, что Краснознамённая группа была демонтирована в январе 2013 года в связи с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». В соответствии с данным законом эксплуатация плотины Городского пруда — гидротехнического сооружения — должна вестись с соблюдением обязательных требований, в том числе требований, установленных документацией на конкретное сооружение. Установка конструкций на гидротехническом сооружении, в том числе на павильоне подъёмных механизмов, должна производиться в соответствии с требованиями проекта для исключения негативного влияния и образования внепроектных нагрузок на сооружения. Единственным утверждённым документом по данному гидротехническому сооружению является проект Свердловского отделения ГПИ «Водоканалпроект», в соответствии с которым на поверхности павильона не должно находиться никаких сооружений. Краснознамённая группа не была утверждена ни в одном документе и ставилась временно. Её установка нарушала действующее законодательство», — указано в ответе законодательного собрания Свердловской области.

Суть времени Памятник Краснознамённая группа был установлен в Екатеринбурге (в то время — Свердловске) в 1974 году

Краснознамённая группа и увеличенная копия Ордена Ленина были установлены на шлюзовой камере плотины Городского пруда в 1974 году. В 1973 году Свердловск (ныне Екатеринбург) был награждён этой высшей наградой за вклад города и его жителей в индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Орден Ленина городские власти демонтировали в 2009 году перед саммитом ШОС, заявив о том, что реставрируют его. Однако позже было заявлено, что копия не подлежит восстановлению. В ночь с 25 на 26 января 2013 года городские власти снесли и Краснознамённую группу.

Это событие вызвало возмущение у широкой общественности и стало резонансным. Общественники стали делать запросы в мэрию. Изначально городские власти заявляли, что снос Краснознамённой группы прошёл на основании опроса о размещении Олимпийских часов обратного отсчёта. Якобы жители проголосовали за размещение часов в Историческом сквере, при этом вопроса о сносе Краснознамённой группы не ставилось.

Более того, после сноса Краснознамённой группы на павильоне подъёмных механизмов были установлены Олимпийские часы обратного отсчёта весом около четырёх тонн. Таким образом получается, что после вступления в силу №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в 1997 году Краснознамённая группа 16 лет, а затем Олимпийские часы один год находились на Плотинке незаконно?

Более того, уже после окончания зимней Олимпиады-2014 в Сочи 11 апреля 2014 года, городская администрация организовала конкурс «АРХ-ИДЕЯ — 2017» по формированию единой комфортной пешеходной среды вдоль берегов Верх-Исетского пруда и реки Исеть. В рамках мероприятия предлагалось представить проекты по размещению на Плотинке объектов благоустройства. Как сообщала газета «Вечерний Екатеринбург» 25 июля 2014 года, которая являлась и является официальной газетой мэрии города, главной темой конкурса стал поиск символа Екатеринбурга, который можно было бы разместить на кровле павильона подъёмных механизмов плотины Городского пруда.

То есть и после того, как тяжеловесные часы были убраны, администрация Екатеринбурга имела планы на установку каких-либо объектов на затворной камере Плотинки. При этом рассматривались такие варианты, как установка памятника Екатерине (явно не лёгкая конструкция) или стела «Европа — Азия».

Таким образом получается, что в течение 17 лет, если верить представленному законодательным собранием Свердловской области ответу, администрация Екатеринбурга нарушала федеральный закон? А если объявленный конкурс воспринимать как намерения, то в мэрии собирались нарушать закон и дальше?

Суть времени Митинг Общественного движения «Суть времени» за возвращение Краснознамённой группы

На самом деле все эти формальные отговорки появились намного позже того, как чиновники администрации заявили, что после Олимпиады в Сочи вернут Краснознамённую группу на место, если на то будет воля горожан. Но когда выяснилось, что подавляющее большинство жителей за восстановление монумента, установленного за вклад свердловчан в Победу, то пошли разговоры о невозможности восстановления, якобы, из-за неудовлетворительного состояния затворной камеры Плотинки.

С 2013 года общественники сражаются за восстановление памятника. В течение пяти лет проводятся различные акции. Были проведены социологические опросы, на интернет-порталах и в СМИ проводились голосования, на которых неизменно городские жители голосовали за восстановление Краснознамённой группы. Но мэрия не прислушивается к мнению горожан, выискивая новые поводы, чтобы не исполнять данные ранее обещания, тем самым загоняя саму себя в тупик.