При возникновении конфликта между Пекином и Вашингтоном или его союзниками вероятными полями битв могут стать Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. Однако на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и Западом начинаешь задаваться вопросом: в каком регионе мира могут столкнуться два противоположных лагеря? Безусловно, потенциальным полем битвы является Прибалтика. Таким странам, как Эстония и Польша, есть о чем беспокоиться, пишет Ричард Битзингер в статье для издания Asia Times.

Mil.ru В Арктике

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Однако, учитывая глобальное потепление, можно предположить, что Арктика превратится в новое поле битвы. Ледовый покров постепенно отступает, и регион становится более доступным. Конкуренция за арктические природные ресурсы продолжает обостряться. Ученые полагают, что в Арктике находятся 25% оставшихся мировых запасов нефти и газа, стоимость которых оценивается в $20 трлн.

В Арктике

Столь же важно, что Арктика рассматривается в качестве альтернативного морского пути для коммерческого судоходства, который потенциально может конкурировать с традиционным маршрутом Суэцкий канал — Малаккский пролив. Этим маршрутом пользуются, когда дело касается морской торговли между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Уменьшение площади морского льда означает, что торговый маршрут, проходящий через арктический регион, возможен. Одним из возможных вариантов также является северо-западный маршрут, проходящий через воды Канады, но в последнее время всё больше внимания начинают уделять так называемому Северному морскому пути, который проходит вдоль северного побережья России.

Рост экономической значимости арктического региона увеличивает требования к обеспечению его безопасности. Возможно, ни одна другая страна в мире не вкладывает больше ресурсов в свои арктические вооруженные силы, чем Россия.

После десятилетий пренебрежительного отношения к региону со стороны России ситуация начинает меняться: Москва пытается восстановить свои военные возможности и укрепить военное присутствие в Арктике, особенно за Полярным кругом в районе Кольского полуострова, где расположен Северный флот ВМФ России.

С 2008 года Россия создала две арктические бригады, каждая из которых насчитывает около девяти тысяч военнослужащих. Были восстановлены авиабазы и объекты военно-морского флота. В настоящее время в России действуют около 100 военных самолетов дальней авиации, включая бомбардировщики Ту-22, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38. Эти самолеты проводят регулярные разведывательные полеты над Арктикой и учебные бомбометания.

В Арктике

Россия также планирует модернизировать свой аэродром на архипелаге Новая Земля, чтобы он мог принимать современные истребители. Также запланировано размещение современной системы противовоздушной обороны С-400.

Северный флот получил несколько новых атомных подводных лодок класса «Борей», вооружённых новыми баллистическими ракетами «Булава». Вообще, стратегическим военно-морским силам уделяется больше внимания, нежели обычным, которые получили только нескольких новых ледоколов.

Тем не менее опасность возникновения напряженности в Арктике, вероятно, раздута. С обрушением цен на нефть снизилась и заинтересованность нефтяных компаний в добыче нефти в регионе. Что еще более важно, использование арктических морских путей — и особенно Северного морского пути — до настоящего момента носило ограниченный характер. Использование Северного морского пути осложнено отсутствием глубоководных портов на российском арктическом побережье, мелководьем транзитных вод и непредсказуемостью ежегодного таяния льда. Фактически всего несколько десятков судов ежегодно проходят по Северному морскому пути. Данный показатель просто не сопоставим с количеством кораблей, проходящих по маршруту Суэцкий канал — Малаккский пролив.

Даже так называемое наращивание возможностей России в Арктике не столь велико, как может показаться. Основные инвестиции были направлены на приобретение новых атомных подводных лодок для Северного флота. Неатомный флот продолжает устаревать. Наращивание численности новых истребителей или танков происходит очень медленно.

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В отличие от Южно-Китайского моря, Арктика не превратилась в зону межгосударственных раздоров в сфере безопасности. На самом деле уровень международного сотрудничества в регионе гораздо выше, чем обычно принято думать. Согласно данным аналитического центра Center for a New American Security (CNAS), арктические страны привержены «основанному на правилах подходу к безопасности». Они продолжают придерживаться правил, установленных Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS). Большинство государств, имеющих выход в Северный Ледовитый океан, включая Россию, продолжают решать возникающие морские претензии в рамках UNCLOS.

Например, в 2010 году Россия и Норвегия подписали договор, в рамках которого был решен 40-летний территориальный спор в Баренцевом море: спорная акватория была поровну поделена между Россией и Норвегией.

Следовательно, все разговоры о том, что Арктика постепенно превращается в новое поле битвы, сильно преувеличены. Западная часть Тихого океана так и останется наиболее напряженным районом Мирового океана, где возможно столкновение мировых держав.