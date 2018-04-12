В последние дни внимание мировой прессы и общественности приковано к кризису, связанному с предполагаемой химатакой в сирийском городе Дума. Но и без этого в Вашингтоне в последние дни было совсем не спокойно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Новая фаза борьбы президента США с нелегальной иммиграцией приняла форму приказа о введении на границу с Мексикой сил национальной гвардии для помощи иммиграционной службе. Это решение поддержала в своем обращении к прессе министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, заявившая, что уровень нелегальной иммиграции через южную границу Штатов начинает расти. По словам министра при новой администрации, стал применяться куда более жесткий подход к нарушителям, и на начальном этапе количество новых иммигрантов резко снизилось. Теперь же желающие обосноваться в США нашли новые лазейки в законодательстве, которые нельзя закрыть в рамках полномочий исполнительной власти.

U.S. Immigration and Customs Enforcement Кирстен Нильсен

Введение национальной гвардии для охраны границы не является изобретением Трампа. Это уже предпринимали предыдущие президенты Америки: при Буше-младшем было задействовано порядка 6000 военнослужащих, а при Обаме — только 1200 человек. По существующим оценкам, в плане Трампа подразумевается отправка на границу порядка 4000 гвардейцев. Важным нюансом сложившейся ситуации является то, что национальная гвардия в США подчиняется губернаторам штатов, а не федеральному центру. Таким образом, эффективность начинания Трампа зависит от сговорчивости руководителей четырех штатов, находящихся на границе с Мексикой: Техаса, Нью-Мексико, Аризоны и Калифорнии.

С тремя губернаторами-республиканцами проблем не возникло, а вот демократ Джерри Браун — губернатор Калифорнии — не выразил, в отличие от коллег, восторга по поводу идеи президента. Учитывая, что именно Калифорния является единственным в Америке «штатом-убежищем» (не выдает федералам нелегальных мигрантов), то в случае отказа Брауна от мобилизации гвардии эффект плана Трампа был бы равен нулю. Лишь через неделю после заявления главы Белого дома о введении войск на границу губернатор непослушного штата решил всё же не усугублять конфликт с Вашингтоном и одобрил план президента.

State of California Джерри Браун

Введение войск на границу, рассматриваемое республиканцами как сильный и решительный шаг, не могло не вызвать негативную реакцию демократов и солидарных с ними крупных СМИ. Они предприняли одновременную атаку на президентскую администрацию, раскритиковав все без исключения сферы деятельности Белого дома.

Пресса выпустила серию душещипательных историй о людях, которые могут потерять работу в связи с пошлинами на американские продукты, которые Китай вводит в ответ на протекционизм Трампа. Аналогичных репортажей про новые рабочие места, которых по последней статистике создано за полтора года около трех миллионов, почему-то не появлялось…

Политики, в свою очередь, обрушились на президента, обвиняя его в мягкости по отношению к России. В то же самое время активизировался специальный следователь «русского дела» Роберт Мюллер, по запросу которого агенты ФБР без предупреждения обыскали офис личного юриста Трампа Майкла Коэна.

Своеобразным ответом на все эти нападки стало объявление министерства финансов США о новых санкциях в отношении российских бизнесменов и компаний. Эти ограничения, введенные в соответствии с принятым практически через голову Трампа законом, нанесли такой сильный ущерб наиболее известным российским магнатам и компаниям, что проигнорировать это не смогли даже американские СМИ, часто остающиеся глухими к новостям из нашей страны. Сам президент США никак не прокомментировал санкции и не дал понять о своем отношении к ним, как будто они были введены без его ведома или даже помимо его воли. И хотя оба этих предположения были бы неверными, ясно, что Трамп пытается позиционировать санкции как нечто, не связанное с его личным отношением к России.

Этот прием дистанцирования от действий своих прямых подчиненных американский лидер применял уже не раз, и заметили это многие как в России, так и в Америке. На вопросы прессы о том, почему президент сам не высказывается со всей жестокостью в отношении нашей страны, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уклончиво ответила, что все значительные действия администрации санкционированы президентом и этого всем должно быть достаточно…

Voanews.com Сара Сандерс

Связанный с «химической атакой в Сирии» кризис резко прервал затяжной процесс обмена «любезностями» между командой Трампа и его противниками, и поделил всех обитателей Вашингтона на сторонников жесткого военного ответа и тех, кто против эскалации напряженности между мощнейшими ядерными державами. Этот неожиданный поворот на время объединил радикальное крыло Республиканской партии с теми демократами, которые считают, что борьба против «геноцида» сама по себе оправдывает любое количество человеческих жертв. По другую сторону условных баррикад оказались республиканцы-промышленники, для которых очевидна несовместимость успешного бизнеса и тотального уничтожения цивилизации, а также демократы-пацифисты, всё еще сознающие ценность человеческой жизни вне зависимости от национальной или идеологической принадлежности.

Политический ландшафт еще более усложнился из-за заявлений спикера палаты представителей конгресса Пола Райана и кандидата на пост государственного секретаря Майка Помпео. Райан решил в разгар кризиса объявить, что не собирается избираться на новый срок, чем бросил тень на Трампа: ведь причиной его решения многие посчитали именно нежелание продолжать работать с президентом.

Помпео, в свою очередь, сделал целый ряд максимально агрессивных заявлений в адрес России. Будучи ставленником президента, он создал впечатление радикального настроя Белого дома, а также вызвал волну возмущения в российских СМИ, сделавших по его заявлениям выводы о будущем американской внешней политики.

Gage Skidmore Майк Помпео

Мало кто заметил, однако, что все эти заявления были сделаны в ходе сенатских слушаний, предваряющих голосование по одобрению кандидатуры Помпео, а значит, целью бывшего директора ЦРУ было завоевать симпатии сенаторов, а не оказать влияние на глобальную политическую ситуацию. Принимая во внимание изменчивость взглядов иных американских политиков, для которых даже переход из партии в партию не является запрещенным приемом, Помпео мог говорить комиссии вообще всё что угодно.

Так или иначе, встречая большее и или меньшее сопротивление, Трамп и его команда постепенно движутся к выполнению заявленных задач, которые сводятся к одной главной цели — сохранению за США статуса мирового гегемона. Следующим шагом на пути к этой цели станут выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре. Если никто до того не нажмет на красную кнопку, конечно…