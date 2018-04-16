В Оренбургской области в течение недели (9—14 апреля) информационные ресурсы и соцсети активно обсуждали ситуацию, которая сложилась после авиакатастрофы в Подмосковье. В центре внимания также оказались уникальный спуск к реке Урал, а также тема тарифов на канатной дороге. На неделе почти все реки региона вскрылись ото льда. Актуальной стала тема паводка и подтопления домов. Вокруг новой школы № 87 в Оренбурге возникла скандальная ситуация, возникли разговоры о приостановке деятельности образовательного учреждения из-за отсутствия лицензии.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрагмент самолёта после авиакатастрофы

О бесчеловечности

В начале недели в интернете появились видеобращения ко всем органам власти РФ и к президенту России. Юлия С., потерявшая в авиакатастрофе маму, заявила, что на месте крушения самолёта до сих пор лежат фрагменты человеческих тел. Орчанка побывала на месте крушения АН-148 6 апреля, но ей потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя от увиденного. По словам Юлии, ей обещали, что 9 апреля возобновят поиски. Однако в этот день ситуация не изменилась. О чем девушка предоставила отчёт опять же в интернете. За ним последовало обращение к Владимиру Путину.

«Тут лежат фрагменты самолёта, фрагменты тел, я лично видела человеческие уши… Это нечеловечно!» — сказала орчанка.

Несмотря на её слова, что на жалобы и требования родственников погибших пассажиров никто не реагирует, выложенное в интернете видео имело эффект взорвавшейся бомбы. Общество забурлило, выплёскивая в интернет полные негодования комментарии.

В СМИ появились сообщения, что сбор останков проводился с нарушениями. Их просто складывали в грузовики, хотя должны были описывать каждый фрагмент и упаковывать их отдельно.

10 апреля поисковые работы в зоне крушения самолёта возобновились. На место в этот же день вылетели губернатор Оренбуржья Юрий Берг и глава ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Зенов.

Губернатор подчеркнул, что по финансовым выплатам все вопросы решены как в Москве, так и в Оренбургской области. Самый главный вопрос для родных сегодня — когда останки будут переданы для захоронения?

По словам экспертов, перед ними в первую очередь была поставлена задача, определить точное количество человек на борту. Эксперты подтвердили — 71 человек. Из того количества останков, что есть, четверть уже прошла экспертизу на ДНК, работы продолжаются.

«Изначально нам сообщили, что на эту работу необходимо 100 дней. Но это время уже прошло. Мы надеемся, что через месяц — полтора эта работа закончится. Нам сообщили, что в мире всего два робота, которые определяют ДНК, 76 проб закладывается одноразово. Один робот находится в США, второй — в России и работает круглосуточно», — сообщил Берг.

Между тем 12 апреля в Азербайджан доставлено первое опознанное тело пассажира, погибшего в результате крушения Ан-148. Гражданин Азербайджана, имевший в Орске свой бизнес, похоронен в Евлахском районе, откуда мужчина родом. Формально это вторые похороны: в Швейцарии 13 марта заочно похоронили Ульриха К.

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Спуск к Уралу. 1959

Скандальный спуск

В Оренбурге общество скептически отнеслось к заявлениям городских чиновников, что все дефекты на отреставрированном уникальном спуске на набережной к Уралу устранят. Объект культурного наследия и визитная карточка города — лестничный спуск к реке реставрировался в рамках проекта по благоустройству городской среды. В общей сложности на проект выделялось 93 млн рублей, из которых 67 млн — федеральные средства, более 20 млн — областные и примерно 300 тыс. — муниципальные. Именно на реконструкцию уникального спуска ушло 53 млн рублей. Стоит отметить, что ремонтные работы начались в конце августа 2017 года. Лестницу открыли в декабре 2017 года и заявили, что весной, с потеплением, дело доведут до конца — отшлифуют и покрасят.

Между тем осенью народ выражал опасения по поводу качества работ. Не скажется ли на отделке мороз, дождь и снег. Тогда чиновники и подрядчики заверяли, что всё под жестким контролем. Говорили об использовании сверхпрочного бетона, тепловых пушках.

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Открытие спуска состоялось 27 декабря 2017 года. Жители от души порадовались белоснежному спуску. Однако радость была недолгой. Она омрачилась выявленными спустя несколько дней трещинами, белая штукатурка начала отваливаться. Тогда в мэрии оправдались, мол, это подрядчик сделал по своей инициативе и за свой счет к открытию. В принципе, в зимний период эти работы не планировались.

С весенней оттепелью горожане стали замечать новые изменения, и не в лучшую сторону. На лестнице появились ржавые подтеки и разводы. Возникли новые опасения: в проект вложены миллионы, а лестница построена не на века? Вновь возникли вопросы по поводу гранитных ступенек. Ряд горожан считает, что они явно были бы прочнее того бетона, который есть сейчас на спуске.

Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов заявил, что ещё осенью 2017 года писал жалобу в прокуратуру, однако надзорное ведомство не выявило никаких нарушений. Он считает, что муниципалитет торопился освоить огромные суммы, выделенные на реализацию проекта, поэтому и вышло то, что вышло… Он подчеркнул, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием провести основательную проверку.

Начальник департамента градостроительства администрации Оренбурга Сергей Бренёв отметил, что власти заранее предупреждали о возможных дефектах после зимнего периода, так как часть работ производилась в декабре. По его словам, серьезно разрушились именно те конструкции, которые установили в последние недели ремонта.

«У нас остаются работы по штукатурке, шпаклевке, покраске, также мы будем выравнивать ступени и наносить верхний слой по всему периметру ступеней, — сообщил директор ООО «СКИБ» Владимир Курников. — Весь спуск покрасим в ровный однородный светлый цвет. Также будут проведены работы на верхней части Набережной по укладке новой тротуарной плитки (сейчас там уложена временная плитка). И что очень важно — будет сделан необходимый уклон для водостока», — сказал чиновник.

10 апреля спуск закрыли. В начале лета в планах закрытие и Елизаветинского спуска. Также продолжится благоустройство Набережной в западную сторону. Там будут установлены малые архитектурные формы, оборудована велодорожка, высажены новые зеленые насаждения и обустроена тропа здоровья. Планируется, что спуск откроют к 1 сентября.

Спуск к Уралу закрыли на ремонт сегодня. Предполагается, что доступ к пешеходному мосту будет перекрыт до конца августа. Летом также будет закрыт спуск к набережной от Елизаветинских ворот.

Orenburg.ru Зауральная роща

Возмутительные тарифы

Повышение тарифов за проезд по канатной дороге и закрытие спуска на набережной к Уралу спровоцировало ещё одну волну негодования. Горожане посчитали, что обслуживающая канатную дорогу организация («Лифтсервис») использует ситуацию в своих корыстных целях наживы. С закрытием спусков — основного и Елизаветинского с набережной в Зауральную рощу можно будет попасть только по канатной дороге, поскольку пешеходный мост будет недоступен.

В «Лифтсервисе» заявили, что несколько месяцев уведомляли чиновников о планах по повышению тарифа. Компания терпит большие убытки, поэтому и решилась на рост тарифов.

10 апреля тарифы вернули к прежнему состоянию и заморозили. Но здесь не обошлось без скандала. Еще в первой половине дня руководство «Лифтсервиса» говорило о повышенных тарифах. Во второй — ситуация кардинально изменилась — после того, как информация облетела многие информресурсы. Известно, что вечером 10 апреля в мэрию «на ковёр» был вызван руководитель «Лифтсервиса», и от него потребовали снижения тарифов. Последовал разбор сложившейся ситуации. После чего чиновники сменили тон. «Лифтсерис», не получающая никаких бюджетных компенсаций и терпящая убытки (за три месяца 2018 года — около 500 тыс. рублей, с 2013 года — более 3,3 млн рублей), имеет законное право повышать тарифы.

В ходе переговоров стороны договорились о том, что тарифы вернуться в прежнее состояние. Между тем СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу мэрии, что тарифы заморожены как минимум до открытия спуска, в свою очередь в «Лифтсервисе» заявили, что готовы вернуться к прежним тарифам пока на один месяц. По его итогам посмотреть финансовую сторону. Если убытки будут велики, то подорожание проезда станет неизбежностью.

Впрочем, обслуживающая канатную дорогу организация, так же как и чиновники, надеется на то, что с закрытием спуска пассажиропоток увеличится. Добавим, что пока он составляет 350—400 человек в месяц.

Местные эксперты отмечают, что канатная дорога стала для Оренбурга «дорогой игрушкой». Затраты на ее обслуживание велики, а отдача гораздо меньше. Зауральная роща не является местом притяжения горожан, причина тому — неразвитая инфраструктура и отсутствие общественного транспорта до набережной.

В октябре 2018 года канатную дорогу могут заморозить, поскольку договор с «Лифтсервисом» истекает и организация не стремится продолжать обслуживание убыточного «аттракциона». Есть большие сомнения. что найдётся другая компания, которая охотно возьмется за обслуживание канатки, если только чиновники не предложат выгодные условия.

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Паводок — vsluh.ru

Паводок

В Оренбургской области с 9 по 14 апреля начались активные паводковые процессы. практически все реки вскрылись ото льда. Активное снеготаяние привело к резкому подъему уровня воды в реках. Под талыми водами оказались не только мосты и участки автодорог, но и жилые дома.

12 апреля в Бугуруслане из берегов вышла река Кондузла. В зоне подтопления оказались 68 дворов, в том числе пять жилых домов. Жителям предложили эвакуироваться, но хозяева подтопленных домовладений решили не покидать своё жилье. Во второй половине дня начался спад воды.

13 апреля подтопленными оставались 40 дворов. От жилых домов вода отступила. Вода накрыла 23 низководных моста в 13 муниципальных образованиях.

В ГУ МЧС по Оренбургской области отметили, что из-за повышения дневных температур воздуха всё еще существует вероятность подтопления придомовых территорий, приусадебных участков талыми водами.

На реках области продолжается рост уровней воды от 1 до 99 см за сутки. 13 марта наибольшее повышение наблюдается на реках Орь (Истемес) — на 271 см, Самара (Бузулук) — на 165 см, Урал (Березовский) — на 148 см, Суундук (Майский) — на 103 см за сутки. Понижение уровня воды от 1 до 111 см за сутки отмечается на реках Урал (Орск), Кугутык, Сакмара в районе Татарской Каргалы, Илек, Чаган, Бальшой Уран, Самары в районе Новосергиевки и Гамалеевки

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

Школьный вопрос

В Оренбурге на неделе в центре скандала оказалась новая школа № 87, которую с помпой открыли в январе 2018 года. Школа рассчитана на 1135 человек, а на ее строительство из бюджетов разных уровней выделялось 700 млн рублей. Шум возник из-за земельного вопроса. Оказалось, что участок земли под школой до сих пор не оформлен подобающим образом, в связи с чем школа до сих пор работает без лицензии.

Администрация Оренбурга выкупила здание школы на земле, которая находится в общедолевой собственности жильцов многоквартирных домов. Но те не дают согласия на межевание земель, полагая, что после этого они за свой счет будут обслуживать внутридворовую территорию и дороги.

Директор школы Елена Соболевская заявила о риске приостановки деятельности школы на 3 месяца. Между тем 13 апреля в мэрии подчеркнули, что вопрос межевания земли не повлияет на образовательный процесс в школе № 87. По словам начальника городского управления образования Нины Гордеевой, в настоящее в школе № 87 идёт процесс лицензирования. Госпожнадзор и Роспотребнадзор уже дали положительные заключения.

Начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга Сергей Бренёв со своей стороны отметил, что до конца апреля планируется решить проблему регистрации земли.

Однако сложившаяся скандальная ситуация, в которую вовлечена и администрация города, вызывает недоумение. Столь масштабный проект, как строительство школы, не возник в одночасье. Существуют градостроительные планы. Каким образом строительная компания могла реализовать социально значимый проект в Оренбурге без процедуры межевания земли?

Информресурсы отмечают, что это уже не первый случай открытия школы и проблем с получением лицензии. Ранее в таком же положении оказалась школа № 86, которую в декабре 2016 года посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и был приятно удивлён масштабами и темпами строительства. Тогда строительная фирма получила 860 миллионов рублей, директор школы — административное наказание от прокуратуры за работу без лицензии и аккредитации. Причиной несвоевременного неполучения тоже стало межевание.