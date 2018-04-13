После того как сирийские военные якобы совершили очередную химическую атаку, союзники Соединенного Королевства призывают Лондон в той или иной мере поддержать США и Францию в случае применения против «режима» президента Сирии Башара Асада военной силы. Тем не менее в вооруженных конфликтах такая сила может оказаться как решающим фактором, так и тщетной попыткой, а успех заключается именно в умении отделить одно от другого. Нанесение же удара по Асаду как раз относится ко второй категории, пишет член британского парламента от Консервативной партии Роберт Сили в статье для британского издания The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Автор отмечает, что если применение силы против Асада оправдано с этической точки зрения, то с практической стороны в этом шаге смысла нет. Во-первых, потому что Асад уже одержал победу: его войска при поддержке авиации России, военнослужащих и инструкторов Ирана и шиитской «Хезболлы» проводят зачистку остатков оппозиции. Никакие удары этого факта не изменят, они, по мнению автора, лишь могут не дать Асаду «использовать химическое оружие какое-то время». Тем не менее Асад продолжит убивать собственных граждан с помощью других средств, в том числе «бочковых бомб».

ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

Во-вторых, «химическая атака» в Думе стала 34-м случаем применения химического оружия в Сирии. В по меньшей мере двух десятках случаев ответственность за произошедшее в ООН возложили на «режим». Решительным образом нужно было действовать в 2013 году, когда и Асад был слабее, и сирийская оппозиция обладала большим влиянием, а России в Сирии еще не было.

В-третьих, у Запада в Сирии нет надежных позиций ни в физическом, ни в юридическом смысле. В арабской республике силы США, Франции и Великобритании находятся не по приглашению «режима» Асада — признанного законной властью в стране, как бы это кому-то ни не нравилось, — но с целью уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая по большей части уже выполнена. Со временем Россия и Иран попросят США и их союзников из арабской республики, наращивания давление. И Западу придется уйти, чем и воспользуется Москва, чтобы сказать, что она его из Сирии вышвырнула.

Более того, утверждает автор, некоторые полагают, что Запад намеренно затягивают в ловушку. Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Франция, США и Великобритания пошли на определенные действия в Сирии, поскольку у Москвы и Ирана там сильные позиции, тогда как ни Париж, ни Вашингтон, ни Лондон того же сказать не могут. Нельзя исключать, подчеркивает автор, что Кремль будет только рад гибели российских военнослужащих, которые сразу же станут мучениками, а оппозиция российским властям внутри страны и за ее пределами станет делом еще более сложным.

Министерство обороны Российской Федерации Работа сапёров Международного противоминного центра Министерства обороны России в Алеппо (Сирия)

Наконец, возможности, имеющиеся у Запада, довольно ограничены: либо США, как в прошлый раз, «немного» побомбят, не добившись никаких значительных успехов, либо будут бомбить основательно и тем самым рисковать конфронтацией с Россией. Кроме того, в регионе наблюдается нестабильная динамика и между Саудовской Аравией и Ираном, которые поддерживают различные стороны в Сирии, и между исламским государством и Израилем.

Такой подход не способствует интересам Запада, уверен автор, поскольку он не учитывает цели России, которая, по всей видимости, стремится переиграть холодную войну. Поэтому он должен понимать, в чём суть ведущейся против него со стороны России войны, и принять меры для своей защиты. Вместо этого делаются попытки применить военную силу без учета последствий и какой-либо стратегии.