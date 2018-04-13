American Conservative: в Сирии Трамп «дал заднюю», поняв риск войны?
В течение нескольких дней президент США Дональд Трамп перешел от явных угроз и насмешек над Россией, когда он призвал ее готовиться к применению Вашингтоном «новых» и «умных» ракет по Сирии, к более сдержанной позиции, подчеркнув 12 апреля, что он не говорил, когда именно будет нанесен удар.
Несмотря на то, что Трамп, возможно, планирует более масштабный удар, по-тихому собирая союзников, также может быть, что он своим заявлением дал понять: удара не будет вовсе. В любом случае облегчение, которое последовало за словами Трампа, носило осязаемый характер. Тем не менее произошедшее заставляется задуматься о ряде вещей, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.
Так, зачем идти на риск войны с Россией в Сирии, когда США за последние семь лет гражданской войны в республике своим бездействием уже доказали, что у них нет там жизненно важных интересов? Тем более таких, которые бы оправдывали конфликт с вооруженной ядерным оружием Россией.
Более того, Трамп под воздействием своих чувств, вызванных шокирующими кадрами детей, погибших предположительно в результате применения химического оружия, стал угрожать военной силой, от которой погибнет еще больше детей. Нельзя позволить, чтобы из-за эмоций Трамп забыл то, что он неоднократно говорил сам: если то, каким именно будет исход сирийской гражданской войны, имеет огромное значение для президента страны Башара Асада, России, Турции, Ирана и Израиля, то для США он почти не играет никакой роли.
Вашингтон не может воевать в войнах других народов и не кончить на той же свалке истории, как и другие мировые державы до США. К тому же почему бы Белому дому не поговорить со своими противниками напрямую? Так, если Трамп изъявил желание пообщаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который «расстрелял из зенитки своего дядю» и предположительно ликвидировал своего свободного брата с помощью химического оружия, почему он не может поговорить с Асадом.
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В 1974 году бывший президент США Ричард Никсон посетил Дамаск и установил связи с отцом будущего «мясника Хамы» Хафезом Асадом. Затем Джордж Буш — старший использовал помощь Хафеза Асада и 4 тыс. сирийских военнослужащих в войне в Персидском заливе во время освобождения Кувейта.
На 2018 год, подчеркивает Бьюкенен, интересы США в Сирии заключается в том, чтобы сдерживать боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожать радикалов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добиться наилучшей сделки для курдов, которые были лояльными и очень полезными союзниками США. Ни по одному из этих пунктов Дамаск или Москва не выступают против США, поскольку исламисты являются и их врагами.
В том же, что касается политического будущего Сирии, то оно не играет особенно важной роли для США, чтобы Вашингтон пытался на него повлиять. Более того, понятным попыткам других держав подтолкнуть США к участию в их войнах необходимо положить конец. Как в самом Вашингтоне, так по всему Ближнему Востоку есть люди, которые желают втянуть США с их военным и финансовым потенциалом в продвижение своих целей и планов. Как раз из-за того, что в прошлом руководство страны очень часто позволяло так с собой поступать, произошло ослабление супердержавы США по отношению к тому, что было на момент окончания холодной войны.
Этому нужно положить конец, и страна это понимает. Одной из причин, почему Демократическая партия выдвинула Барака Обаму в качестве своего кандидата на пост президента США, куда он и был выбран, было то, что его противники — бывшая первая леди Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец Джон Маккейн — поддерживали войну в Ираке, а он нет. То же самое можно сказать и о выдвижении кандидатуры Трампа Республиканской партией: бывший телеведущий и миллиардер обещал вывести страну из различных вооруженных конфликтов и избегать участия в них впредь.
Теперь же, как ни странно, «партия войны» почти в полном составе, прежде презиравшая Трампа и отвергавшая его кандидатуру, пытается похвальбой подтолкнуть его к тому, чтобы он затащил США еще глубже в трясину сирийского конфликта.
В скором времени Трампу придется принимать такие решения, которые могут оказать воздействие не только на его президентство, но и на будущее всего Ближнего Востока. Если эксперты установят, что сирийские военные применили отравляющие вещества против мирного населения в городе Дума, Трамп окажется перед выбором, наносить ли удар, как в прошлом году, и тем самым рисковать столкновением с Россией. К тому же к 12 мая ему придется сказать, отказываются ли США от ядерной сделки с Ираном. Затем, 15 мая, должен состояться официальный перенос посольства США в Иерусалим. Поэтому США вообще и Трампа в частности ждут крайне интересные времена.