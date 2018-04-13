В течение нескольких дней президент США Дональд Трамп перешел от явных угроз и насмешек над Россией, когда он призвал ее готовиться к применению Вашингтоном «новых» и «умных» ракет по Сирии, к более сдержанной позиции, подчеркнув 12 апреля, что он не говорил, когда именно будет нанесен удар.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Несмотря на то, что Трамп, возможно, планирует более масштабный удар, по-тихому собирая союзников, также может быть, что он своим заявлением дал понять: удара не будет вовсе. В любом случае облегчение, которое последовало за словами Трампа, носило осязаемый характер. Тем не менее произошедшее заставляется задуматься о ряде вещей, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Так, зачем идти на риск войны с Россией в Сирии, когда США за последние семь лет гражданской войны в республике своим бездействием уже доказали, что у них нет там жизненно важных интересов? Тем более таких, которые бы оправдывали конфликт с вооруженной ядерным оружием Россией.

Более того, Трамп под воздействием своих чувств, вызванных шокирующими кадрами детей, погибших предположительно в результате применения химического оружия, стал угрожать военной силой, от которой погибнет еще больше детей. Нельзя позволить, чтобы из-за эмоций Трамп забыл то, что он неоднократно говорил сам: если то, каким именно будет исход сирийской гражданской войны, имеет огромное значение для президента страны Башара Асада, России, Турции, Ирана и Израиля, то для США он почти не играет никакой роли.

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

Вашингтон не может воевать в войнах других народов и не кончить на той же свалке истории, как и другие мировые державы до США. К тому же почему бы Белому дому не поговорить со своими противниками напрямую? Так, если Трамп изъявил желание пообщаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который «расстрелял из зенитки своего дядю» и предположительно ликвидировал своего свободного брата с помощью химического оружия, почему он не может поговорить с Асадом.

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В 1974 году бывший президент США Ричард Никсон посетил Дамаск и установил связи с отцом будущего «мясника Хамы» Хафезом Асадом. Затем Джордж Буш — старший использовал помощь Хафеза Асада и 4 тыс. сирийских военнослужащих в войне в Персидском заливе во время освобождения Кувейта.

На 2018 год, подчеркивает Бьюкенен, интересы США в Сирии заключается в том, чтобы сдерживать боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожать радикалов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добиться наилучшей сделки для курдов, которые были лояльными и очень полезными союзниками США. Ни по одному из этих пунктов Дамаск или Москва не выступают против США, поскольку исламисты являются и их врагами.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

В том же, что касается политического будущего Сирии, то оно не играет особенно важной роли для США, чтобы Вашингтон пытался на него повлиять. Более того, понятным попыткам других держав подтолкнуть США к участию в их войнах необходимо положить конец. Как в самом Вашингтоне, так по всему Ближнему Востоку есть люди, которые желают втянуть США с их военным и финансовым потенциалом в продвижение своих целей и планов. Как раз из-за того, что в прошлом руководство страны очень часто позволяло так с собой поступать, произошло ослабление супердержавы США по отношению к тому, что было на момент окончания холодной войны.

Этому нужно положить конец, и страна это понимает. Одной из причин, почему Демократическая партия выдвинула Барака Обаму в качестве своего кандидата на пост президента США, куда он и был выбран, было то, что его противники — бывшая первая леди Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец Джон Маккейн — поддерживали войну в Ираке, а он нет. То же самое можно сказать и о выдвижении кандидатуры Трампа Республиканской партией: бывший телеведущий и миллиардер обещал вывести страну из различных вооруженных конфликтов и избегать участия в них впредь.

Теперь же, как ни странно, «партия войны» почти в полном составе, прежде презиравшая Трампа и отвергавшая его кандидатуру, пытается похвальбой подтолкнуть его к тому, чтобы он затащил США еще глубже в трясину сирийского конфликта.

В скором времени Трампу придется принимать такие решения, которые могут оказать воздействие не только на его президентство, но и на будущее всего Ближнего Востока. Если эксперты установят, что сирийские военные применили отравляющие вещества против мирного населения в городе Дума, Трамп окажется перед выбором, наносить ли удар, как в прошлом году, и тем самым рисковать столкновением с Россией. К тому же к 12 мая ему придется сказать, отказываются ли США от ядерной сделки с Ираном. Затем, 15 мая, должен состояться официальный перенос посольства США в Иерусалим. Поэтому США вообще и Трампа в частности ждут крайне интересные времена.