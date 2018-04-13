



ИА REGNUM А российский С-400 лучше!

Polskie Radio решило поинтересоваться у турецких экспертов, зачем их страна покупает российский зенитный ракетный комплекс С-400. В эфир был приглашен ректор стамбульского Университета имени Кадира Хаса профессор Мустафа Айдын, который поспешил успокоить своих собеседников. По его словам, «покупка комплексов С-400 — это, как утверждает турецкое руководство, временная мера. Турция ведет переговоры о закупке систем противовоздушной обороны с несколькими странами, в том числе с США и консорциумом компаний из Франции и Италии. Анкара хочет создать свою собственную систему». Помимо того, якобы «у россиян сейчас нет достаточного количества комплексов на продажу и денег, чтобы выделить Турции кредит на их покупку».

Mil.ru Комплекс С-400 на на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Уважаемый турецкий эксперт немного лукавит. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент России Владимир Путин после переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Москва приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Было заявлено и о возможности совместного производства или передачи Анкаре технологий С-400. Переговоры по контракту проходили непросто, его базовые параметры были согласованы к лету 2017 года. Против выступали США, партнер Турции по НАТО, хотя Анкара вела переговоры с Вашингтоном о закупке американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Турция может обзавестись тремя разными системами ПВО. Две из них — Patriot и Hisar — интегрирует в систему НАТО, а С-400 смогут использовать автономно. Возможен и другой вариант: Москва могла бы помочь Анкаре в создании современной системы воздушно-космической обороны, состоящей, помимо С-400, из РЛС и систем боевого управления, которые интегрировали бы все имеющиеся у Турции возможности в области ПВО и ПРО.

А может ли Польша позволить себе купить С-400? В марте сего года польский министр обороны Мариуш Блащак подписал договор о покупке американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Сумма контракта составила немногим менее пяти миллиардов долларов. Как замечает бригадный генерал Ярослав Стружик, эксперт фонда Stratpoints, сделка дает гарантию поставок первых элементов новой системы ПРО в 2022 году. Американцы не только поставят батареи, но и сетецентрическую систему управления обороной IBCS, которая позволяет координировать все уровни ПВО в Польше. Но есть и риски, отмечает генерал. Система должна появиться в Польше в то же время, что и в США, в 2022 году. Однако американцы уже несколько раз переносили предполагаемую дату ввода в строй IBCS в США из-за препятствий на стадии исследований и реализации. К тому же восемь комплексов не смогут обеспечивать полную защиту всей страны, поэтому Варшаве придется ограничиться защитой стратегических точек и районов.

Учитывая, что покупку Patriot польские политики и военные обуславливают необходимостью защититься от «российской угрозы», такая половинчатая оборона все равно, что ее отсутствие. Скорее, дело в политике. По словам генерал-лейтенанта Вальдемара Скшипчака, бывшего командующего сухопутными войсками, «мы купили совсем маленький «зонтик», поэтому сделка с американцами позволила Варшаве скорее приобрести «политическую безопасность». Вместе с тем генерал призвал политиков быть «более осторожными в своих заявлениях, потому что мы, военные, знаем, в каком направлении идет разработка атакующего оружия. Я имею в виду ракеты и гиперзвуковое оружие, которые недосягаемы для Patriot. Мы не говорим об этом вслух, но говорят сами американцы. Сегодня США не имеют системы защиты, которая была бы эффективной в борьбе с гиперзвуковым оружием, которое испытывают русские».

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

Однако американские комплексы и без того имеют плохую репутации и мало эффективны даже против устаревших ракет. Немецкая газета Die Welt сообщает, что от эксплуатации Patriot хочет отказаться Германия. Издание отмечает, что лоббисты этих комплексов должны сначала «объяснить несколько неудач». Они не смогли отразить атаку йеменских повстанцев на Эр-Рияд, что привело к гибели одного человека, двое были ранены. Разочарован и Израиль, где обычная стрельба из пулеметов вызвала запуск десяти ракет Patriot «в молочко» без определения конкретных целей.

С-400 на этом фоне с оборонной точки зрения выглядят лучше. Не случайно в мире растет интерес к российским комплексам. Вопреки сильнейшему давлению американцев их хочет купить Индия, вопрос только в цене, Дели отчаянно торгуется. Что касается Польши, то польское общество давно запугивают «российской угрозой», это вызывает стресс и фрустрацию. Покупка хотя бы одного комплекса С-400 доказала бы полякам, что нет оснований ожидать «нападения» России и помогла бы начать спокойно обсуждать сложные проблемы польско-российского диалога. Безусловно, против этого выступит Вашингтон, подключит и НАТО. Но Турция уже показала, что пребывание в альянсе не должно противоречить оборонным контрактам с Москвой. Добавим и то, что ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) шла на выборы с программой восстановления суверенитета Польши. А это предусматривает принятие самостоятельных решений по вопросу, как и какими методами власти хотят защищать страну.