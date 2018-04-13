Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В Фонде госимущества Украины заявили о разработке новых правил оценки государственных активов. Они прописаны в новом законе о приватизации (принимаются как постановление Кабинета министров), однако разработаны только теперь и отправлены на утверждение в правительство. В основном правила уже известны. Объекты малой приватизации будут выставляться на продажу по балансовой стоимости имущества, а для крупных объектов её будет определять специально назначенный советник. Мы уже писали, что в новом законе о приватизации существует примерно полтора десятка подобных моментов — они требуют принятия отдельных подзаконных актов. То есть, несмотря на то, что долгожданный закон был принят Верховной радой ещё в январе, а подписан месяц спустя, он фактически и на сегодня остаётся пока нерабочим — до тех пор, пока все подзаконные акты не вступят в силу.

Скажем, советники, которые помогут государству приватизировать «Центрэнерго» (электрогенерирующая компания; 3 ТЭС суммарной мощностью около 8 ГВт), уже найдены. Кто именно — не уточняется, однако известно, что их услуги будут стоить государству 3 млн долл. и они не с Украины.

При продаже Одесского припортового завода (крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) одного советника будет мало, отмечает глава Фонда Виталий Трубаров:

«Самостоятельно не нашли решения вопроса по токсичным долгам [речь о том, что долги ОПЗ превышают стартовую стоимость, по которой завод пытались продать в 2016 году — Ред]. Вместе с Кабмином и созданной им комиссией по приватизации с участием иностранных партнеров ищем советника, который поможет нам найти возможность или реструктуризировать данный долг, или каким-то образом от него избавиться», — отмечает чиновник.

Artemka Одесский припортовый завод

Избавиться от долгов можно только одним способом: вернуть их. Речь идет о задолженности, накопившейся у предприятия за поставки природного газа. Однако, поскольку газ поставляли структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, который у действующей власти не в чести, то ФГИ и правительство, даже не считая нужным это скрывать, ищут сравнительно легальный способ не возвращать бизнесмену деньги. А также избавить от этой необходимости потенциального владельца.

К числу пока ещё не утверждённых документов, задерживающих продажу гособъектов, относится и перечень активов большой приватизации. Как сообщил Трубаров в эфире «Радио НВ», правительство намерено рассмотреть документ только 27 апреля.

Конечная цель ФГИ — продать все госактивы Украины, кроме тех, что признаны стратегическими. Однако даже Трубаров признаёт, что это в принципе нереализуемая задача.

«Мы проанализировали тот объем государственных предприятий, которые существуют, это 3500. К сожалению, из этих 3500 предприятий 1255 — это, как правило, уже «пустышки», те, которые будут подлежать ликвидации. Государство с этими предприятиями ничего не сделало, и мы их потеряли», — подчеркивает он.

Тем временем народные депутаты пытаются пересмотреть результаты уже состоявшихся приватизационных конкурсов. Павел Ризаненко и Виктория Войцицкая обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции закон «Об особенностях приватизации предприятий ГАК «Укррудпром» (государственная компания, объединявшая ряд горнодобывающих предприятий; крупнейший производитель железорудного сырья). Это отнюдь не первая попытка оспорить продажу — они предпринимались и до евромайдана, и после него. Ранее в «Укррудпром» входили 5 железорудных ГОКов и ещё 10 горнодобывающих предприятий, государство продавало руду собственникам металлургических предприятий, прибыль оставалась в бюджете. Однако в 2004 году, перед президентскими выборами, на тот момент президента Украины Леонида Кучму уговорили согласиться с продажей предприятия (одно из условий его неприкосновенности после окончания срока полномочий).

Сегодня уже несуществующий «Укррудпром» снова принимает участие в президентских выборах, на этот раз 2019 года. Обращение депутатов в КСУ — намёк олигарху Ринату Ахметову и одновременно способ его занять. Намёк на то, чтобы не слишком активно принимал участие в финансировании оппозиции, иначе его металлургический холдинг может лишиться основы: именно Ахметову во время приватизации достались самые ценные активы бывшей госкомпании.

Вполне вероятно, что с точки зрения законности в продаже «Укррудпрома» действительно не всё чисто. Однако, как можно заметить, с тех пор прошло уже около 14 лет. Даже если КСУ примет решение не в пользу нынешнего владельца, дело погрязнет в апелляциях ещё на год-полтора. За это время потенциальные покупатели активов в стране победившего майдана будут иметь возможность на примере понять, чего стоит защита их инвестиций на Украине.

Валюта

По состоянию на 13 апреля доллар стоил 25,98 грн. (-0,28 грн. с 5 апреля). Возмещение НДС от Госказначейства завершилось, дивиденды компании также пока не выводят, что немедленно сказалось на спросе на доллар и евро. Правда, европейская валюта просела в цене не так сильно — до 32,02 грн. (-0,22 грн), что можно объяснить как политическими факторами, так и тем, что внешняя торговля Украины оперирует преимущественно долларами. Российский рубль также ожидаемо подешевел до 0,418 грн. (-0,036 грн.) — сказались новые санкции США и падение котировок En+ Олега Дерипаски. Затем наложилось обострение с США по поводу,. якобы,. химической атаки в Думе (пригород Дамаска), и даже рост стоимости нефти не смог замедлить падения курса рубля.

Torange.biz Украинские гривны

Межбанк вернулся к своему привычному состоянию — его курс незначительно отличается от официального. К слову, в отличие от курса НБУ, он с прошлой недели почти не изменился: 26,00−26,03 грн./долл. (-0,02 грн.). А вот на чёрном рынке доллар после Пасхи подорожал: 26,06−26,12 грн. (+0,08 грн).

МВФ

Министерство экономического развития пересмотрело свой прогноз относительно средств, которые Украина в этом году получит от МВФ. По их мнению, привлечь удастся не более 1,5 млрд долл., хотя ранее в министерстве рассчитывали на 3,5 млрд. Прогноз по сотрудничеству с Фондом на 2019−2021 гг. также был скорректирован: 2019 г. — 2 млрд долл. (ранее 3,4 млрд), 2020 г. — 1,5 млрд долл. (ранее — 3,3 млрд), 2021 г. — 1 млрд долл. Что стало причиной пересмотра прогноза — не уточняется. Прогноз Нацбанка Украины чуть более оптимистичный: в этом году они ожидают от МВФ 2 млрд долл.

Следует также отметить, что ожидание 2 млрд долл. в 2019 году может и вовсе оказаться напрасным: это год сразу двух избирательных кампаний, президентских и парламентских выборов. Вряд ли в МВФ рискнут давать Украине транш.

Зато о причинах пересмотра сообщает экономист Виталий Скаршевский:

«Украина… провалила текущую программу сотрудничества с МВФ. Получила только лишь половину предусмотренных средств из 17,5 млрд долл. Может быть, это и к лучшему, иначе бы внешний государственный долг Украины был бы сейчас не 49 млрд долл., а на 8 млрд долл. больше. Тезис второй: МВФ просто рефинансирует свои долги. За последние два года Украина получила от МВФ ровно столько кредитов, сколько Украина выплатила обратно МВФ: получила 2 млрд долл. и 2 млрд долл. отдала в 2016—2017 годах».

Экономист ожидает, что в 2019—2021 гг. подобная практика в целом продолжится.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире NewsOne в очередной раз предлагает перестать обращать такое повышенное внимание на транши МВФ:

«Кредиты МВФ не влияют ни на курс гривны, ни на инфляцию. За I квартал Украина отдала МВФ почти миллиард долларов, при этом в период с января по март произошла ревальвация курса. Это говорит о том, что кредиты МВФ не влияют на курс гривны. На сегодняшний день в Украине более чем достаточное поступление валюты, поэтому НБУ чаще всего скупает валюту. Пока будут поступать деньги от гастарбайтеров, у нас не будет проблем с валютой».

Топливо

По состоянию на 12 апреля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,08 грн. (-0,03 грн. в сравнении с 5 апреля, +0,67 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,36 грн. (-0,03 грн. +0,69 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,84 грн./л (-0,01 грн., +0,63 грн. с начала года).

Стоимость автогаза с прошлой недели не изменилась — он по прежнему стоит в среднем 12,45 грн./л. Зато на протяжении недели колебания были: пропан-бутановая смесь вначале подешевела до 12,44 грн./л, а затем вернулась к текущим значениям.

Динамика цен должна радовать водителей — цены хоть и на пару копеек, но идут вниз, причём уже месяц. Однако oilreview.kiev.ua со ссылкой на НТЦ «Психея» сообщает, что цены на топливо в мелком опте уже пошли в рост. Видимо, реакция на подорожание нефти в последние дни.

Заправка автомобиля

Похоже, что украинский рынок топлива в шаге от введения заградительных квот на импорт топлива (ранее сообщалось, что на их введении настаивает «Укртатнафта» — компания Игоря Коломойского, контролирующая Кременчугский НПЗ). Об этом говорит уже хотя бы то, что теперь они обсуждаются не отвлечённо — известны ставки и объёмы, превышение которых будет облагаться пошлиной. Итак, для топлива из России и Белоруссии предлагается установить общую квоту. Дня бензинов она составит 90 тыс. тонн в месяц с 1 мая, 75 тыс. тонн в месяц — с 1 июля и 55 тыс. тонн в месяц — с 1 октября. Для дизтоплива, соответственно, 250 тыс. тонн — с 1 мая, 200 тыс. тонн — с 1 июля, 150 тыс. тонн — с 1 октября.

Из других стран предлагается ввозить не более 55 тыс. тонн бензинов и 150 тыс. тонн дизтоплива (с 1 мая)

С объёмов, которые будут превышать этот порог, планируется брать пошлину в размере 30% от стоимости.

Иными словами, собственники «Укртатнафты» предлагают правительству поделить рынок импорта примерно поровну. Причём транспортное плечо и фрахт, которые в других условиях делали бы импорт невыгодным, будут компенсироваться высокой пошлиной для российского и белорусского топлива, из-за чего импортёры и АЗС будут вынуждены продавать его дороже. Это соблазнительно для правительства, ведь и налоговые поступления растут.

Интерес «Укртатнафты» в другом. Высокие цены на российское и белорусское топливо, а также дорогой импорт из других стран позволят завозить на Украину больше нефти на переработку. Больше дорогой нефти. И не опасаться, что это будет экономически невыгодно. Конечная же цель — добиться 70%-ной доли рынка для светлых нефтепродуктов украинского производства. Поделив остальные 30% поровну между производителями из РФ и РБ, а также всеми прочими.

Обозреватели предупреждают, что инициатива «Укртатнафты» (которую, кажется, поддерживает правительство) грозит скачком стоимости топлива в рознице. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн обращает внимание на то, что производство топлива на Украине развито непропорционально:

«…На пике потребления, это август — ноябрь, дефицит на рынке будет составлять порядка 30%, это примерно 200 тыс. т. На все дополнительные объемы, которые нужно завезти, необходимо будет платить пошлину в размере 30% стоимости. Сегодня дизтопливо стоит 600 долл./т. Получается, что мы будем вынуждены импортировать с пошлиной, которая добавит ценам порядка 5 грн./л», — говорит он в комментарии для издания «Сегодня».

Это уже очень серьёзно, поскольку бьёт по перевозкам в агросекторе. Т. е. всё, что правительство сможет настричь на импортёрах топлива, оно попросту недополучит от аграриев.

Председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький (7−8% потребления дизтоплива приходится на металлургию) также уже подсчитал возможные потери. По его словам, это 2,5 млрд грн. в год на всех производителей.

Разное

Министерство экономического развития опубликовало свой прогноз ряда ключевых экономических показателей на ближайшие два года. Итак, чиновники прогнозируют падение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. По их мнению, в 2018 году инвесторы выведут с Украины 2,6 млрд долл. прибыли, а в следующем — уже 3,3 млрд.

Соответственно будет меняться и курс гривны по отношению к доллару. К концу текущего года в министерстве ожидают 27−30 грн., а в 2019-м — 28−34 грн.

Средняя зарплата при этом растёт: до 8800 грн. в этом году и до 10 400 грн. в следующем. Иными словами, одной рукой правительство повышает зарплату, а другой — курс доллара, чтобы украинцы не стали слишком зажиточно жить.

Минимальная зарплата также будет расти: 3900 грн. в этом году, 4600 грн. — в 2019-м и 5400 — в 2020-м. Если пересчитать с поправкой на курс доллара, то средняя з/п в будущем году увеличится на 10 долл., а минимальная — на 5.

Минимальная зарплата — показатель, важный в основном для бюджетников. Потраченные на них деньги правительство вернёт с лихвой через рост тарифов на коммунальные услуги. Их повышение уже запланировано вплоть до 2021 года, причём не на 5 долл., а сразу на 10% (отопление и горячая вода) и на 22,5% (электроэнергия). В результате расходы на КУ семьи из трех человек, живущих в однокомнатной квартире, вырастут как минимум на 200 грн. (7,7 долл). Т. е. деньги вернутся увеличением прибыли «Нафтогаза» и облэнерго, которые увеличат налоговые отчисления.

Torange.biz Тарифы на газ

Кстати, о выводе прибыли иностранными инвесторами. Именно после евромайдана он достиг небывалых размеров:

«В 2014—2015 годы иностранные инвесторы вывели с Украины 17,6 млрд долларов — треть всего, что удалось привлечь за период независимости. Все это — закрытые предприятия, в том числе ориентированные на экспорт, это сокращенные рабочие места, недополученные налоги в бюджеты всех уровней», — констатирует депутат Киевсовета Анна Шлапак.

Причина такого стойкого желания забирать деньги из украинской экономики, по мнению депутата, очевидна: после 2014 года Украина стала ещё более непрогнозируемой — как в политическом, так и экономическом смысле.

Эксперты Всемирного банка предсказывают украинскому ВВП рост на 3,5% в текущем году, правда, оговариваясь: при проведении необходимых реформ. К числу таких реформ в ВБ относят создание антикоррупционного суда, реформу корпоративного управления в госбанках, создание рынка земли и приватизацию госпредприятий.

Прогноз Минэкономразвития чуть меньше — 3,2% при инфляции 9,7%. Зато без реформ: антикоррупционный суд из украинских властей не смог выгрызть даже МВФ, ожидать рынка земли за год до выборов глупо, а для запуска большой приватизации в этом году остаётся всё меньше времени: как видим, даже перечень объектов утвердят только к концу апреля. Тогда как на продажу таких объектов законом отводится 5−9 месяцев.

Украинские СМИ зафиксировали подорожание т.н. минимальной корзинки лекарств за прошлый год на 20%, до 329 грн. МКЛ — условный экономический показатель, позволяющий отследить динамику изменения цен на медсредства и лекарственные препараты. В настоящее время в этот набор входят 10 таблеток анальгина, валидола, валерианы, активированного угля, парацетамола, фурацилина, 30 таблеток дротаверина и корвалмента, флакон корвалола и йоддицерина (25 мл), зелёнка, вата, бинт, лейкопластырь, глазные капли, а также термометр (на 1,5 года) и жгут медицинский (на 5 лет). В зависимости от области, в марте 2018 года МКЛ стоила от 310 до 345 грн (265 грн к марте 2017 года).

Национальный банк Украины ожидает объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году на уровне 9 млрд долларов, что в принципе соответствует объему переводов 2017 года (9,3 млрд долларов США, или 8,4% по отношению к ВВП). Также НБУ ожидает, что трудовая миграция будет продолжаться, в том числе вследствие либерализации условий трудоустройства в соседних странах.