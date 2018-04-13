Спустя год после того как США нанесли незаконный ракетный удар по базе ВВС Сирии «Шайрат» в ответ на предполагаемую химическую атаку, администрация президента США Дональда Трампа опять готовится к подобному шагу, несмотря на то, что теперь риск эскалации намного больше, а такой удар может послужить причиной начала полномасштабного вооруженного конфликта, пишет Дэниел Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Удар по сирийскому правительству готовится уже несколько дней США, Францией и Великобританией, тогда как Россия — «спонсор» Сирии — пригрозила «самыми серьезными последствиями» в ответ на эту атаку. Безусловно, в прошлый раз Россия не стала отвечать. Теперь же вероятность того, что Москва стерпит подобный более обширный удар, нанесенный США совместно с другими правительствами, мала.

Более того, само сирийское правительство и его союзники, кажется, в большей степени готовы давать отпор, чем год назад. Это должно заставить администрацию Трампа и ее европейских союзников задуматься о том, что риск начала крупномасштабного конфликта в Сирии намного выше, чем когда-либо с момента окончания холодной войны. Если же в результате действий США или их союзников погибнут российские военнослужащие, нельзя сказать определенно, как быстро произойдет обострение в арабской республике и других частях мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Публичные заявления Трампа решительным образом свидетельствуют о том, что удар будет нанесен и скоро. Глава Белого дома как будто в насмешку над Россией подчеркнул, чтобы та готовилась к запуску американскими военными «новых» и «умных» ракет по Сирии. И, несмотря на утверждения отдельных членов конгресса о незаконности подобных действий со стороны Трампа без одобрения американских законодателей, пока, к сожалению, его лидеры не продемонстрировали желания проводить дебаты или голосовать по этому вопросу до того, как удар будет нанесен.

В прошлом году администрация Трампа также не предложила никакого юридического обоснования для нанесенных ударов по Сирии, поэтому и в этот раз такой шаг столь же маловероятен. Скорее всего, это связано с тем, что нельзя найти такой убедительной интерпретации закона, в рамках которой у президента была бы возможность начать боевые действия против инстранного государства по собственному желанию тогда, когда оно на США не нападало.

Более того, в международном праве нигде не сказано, что США могут наносить удар по другому государству без четкой на то санкции Совета Безопасности ООН, а ее с учетом российского права вето ожидать не стоит. И хотя готовящиеся удары преподносятся как попытка принудить Дамаск к соблюдению норм в отношении применения химического оружия, сам этот шаг станет грубейшим нарушением международного права.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

До сих пор ни США, ни их союзники так и не предоставили никаких убедительных доказательств в поддержку своих заявлений против сирийского правительства. Вполне возможно, считает автор, что сирийское правительство действительно применило хлор или зарин против своих врагов и гражданского населения. Тем не менее ни США, ни их союзники так и не приложили никаких усилий для доказательства выдвинутых обвинений, до того как решили сделаться палачами. При этом они не только не обладают полномочиями для применения карательных мер против сирийского правительства, но и нанесут значительный ущерб международному миру и безопасности, пойдя на этот шаг.

Так, удар по сирийскому правительству может привести к войне США как с Россией или Ираном, так и обоими государствами одновременно. Также не стоит забывать о том, что существует риск вооруженного конфликта между исламской республикой и Израилем, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил ранее, что Тель-Авив не позволит Тегерану установить военное присутствие в Сирии. И угроза эта была сделана на фоне удара ВВС страны по базе в Сирии, в результате чего погибло несколько иранских и сирийских военнослужащих.

Таким образом, заключает автор, подготовка удара США и их союзников свидетельствует о том, насколько оторванной от вопросов безопасности является сирийская политика Вашингтона: такой шаг не поспособствует защищенности ни самих США, ни какой-либо другой страны. Он лишь ослабит правительство Сирии, из-за чего гражданская война в стране затянется, обострив страдания мирного населения. Готовящийся удар — это идеальный пример военного вмешательства ради самого вмешательства, оторванный от каких-либо четких интересов или стратегии. От него не выиграет никто, кроме идеологов, уже не один год выступающих за более глубокое вмешательство США в сирийский конфликт.